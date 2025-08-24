La Feria de Málaga ya se prepara para «volver a volver»

La calle Larios amanece con la resaca de una semana larga y calurosa, y con la certeza de que la Feria de Málaga 2025 se marcha llevándose consigo el bochorno y los días sin hora de salida ni entrada. Aún así, las calles siguen llenas: gente apurando su cerveza, grupos de verdialeros en cada esquina y algún que otro turista arrastrando su maleta entre feriantes que se resisten a dar por terminada la semana. Era el último día, todos lo saben, pero el ambiente retumba como el primero. Entre palmas, cánticos, taconeos y chin–chin, los malagueños alargan dicha despedida.

Belén Expósito, bajo los toldos de la Plaza de la Constitución, apura hasta la última gota de su cerveza mientras baila entre el gentío. «La gente prefiere obviar que hoy es el último día, pero verás el lunes cuando vuelvan a la rutina», comenta. Su voz tiene ese tono melancólico de quien sabe que, cuando acabe esta noche, todo parecerá un recuerdo emborronado.

Sergio Muñoz sonríe junto a sus compañeros mientras hace hueco entre el bullicio para ver por primera vez a los grupos de verdialeros. «Me gusta ver sus trajes, cómo bailan, las guitarras,... llevan hasta un violín. Es un atractivo que hace que todo el mundo se acerque», explica. Su paso por la feria es efímero pero intenso, solo la disfrutará el último día. «Trabajo fuera y apenas me da tiempo, pero vengo porque sé que aquí me encuentro con gente de siempre», añade, antes de perderse entre el corro que aplaude al grupo.

Miles de malagueños y visitantes, disfrutan del último día de la Feria de Málaga / Álex Zea

A su alrededor, el Centro Histórico es un mosaico de abanicos abanicos, fotografías de todas las tonalidades y malagueños que se agarran a la penúltima botella de Cartojal. Nadie quiere mirar el reloj. «Es el último día, pero lo vamos a disfrutar igual», apunta Mireya Vida mientras se sorprende al ver a dos mujeres vestidas de flamenca. «Siempre encuentro combinaciones que no esperaba y que me gustan, lo apunto para el próximo año», comenta. Es el último día que salen los lunares a la calle, las flores volverán a sus cajas y los trajes serán enfundados a la espera de la próxima Feria.

En cada esquina, la música cambia de registro: desde los altavoces que repiten la rumba de moda hasta los verdiales que improvisan con violines y castañuelas su último son. Entre paso y paso, alguien levanta el vaso para brindar con desconocidos. En la Plaza de la Constitución, el calor aprieta, pero el gentío se mantiene firme bajo los toldos y las sombrillas improvisadas de los bares. «Si se acaba, que sea por todo lo alto», resume María González, que repite feria desde el primer sábado. Para ella, la clave está en el ambiente de día: «El Centro tiene algo distinto, aquí te cruzas con todo el mundo».

Inma Urbaneja, ya con el vaso vacío en una mano y el abanico en otra nos comenta con lucidez: «Es triste, pero no deja de ser un día más para disfrutar». Aunque las despedidas sean tristes en los aeropuertos, en la Feria son diferentes porque decir adiós entre sevillanas no duele igual. Entre los ecos de canciones que aún rebotan contra los edificios, los amigos se abrazan, conscientes de que el año que viene volverán para crear nuevas anécdotas.

Miles de malagueños y visitantes, disfrutan del último día de la Feria de Málaga / Álex Zea

Señal

A medida que avanza la tarde, el ritmo se mantiene porque los feriantes siguen resistiendo a sabiendas de que a las seis y media llegarán los camiones de limpieza. Es la señal más clara de que la feria del centro toca su fin: los barrenderos entran en acción mientras aún suena alguna canción y los últimos brindis se apuran de pie, esquivando mangueras. La música ahora no es más que el motor de las barredoras que poco a poco devuelven a la ciudad su pulso habitual.

Málaga se despide así de su Feria de día: con calor acumulado, flores en el último rincón del armario, trajes de gitana doblados y farolillos que pronto serán recogidos del techo. Queda la certeza de que volverá, de que cada agosto habrá un nuevo comienzo. Pero este sábado, al caer la noche, la fiesta se recoge y las calles del centro respiran, al fin, el silencio después de una semana de música sin pausa. Los más nostálgicos podrán coger por última vez el autobús F para alargar la despedida en el Real y así decirle adiós cuando amanezca.