Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Feria de Málaga

Siente Málaga de una forma diferente

San Miguel te invita a las casetas de la Feria más esperada del año

La Feria de Málaga con San Miguel sabe mejor

La Feria de Málaga con San Miguel sabe mejor / cedida

Ana Algar Henry

Ana Algar Henry

Imagínate ir a la Feria de Málaga con una guía en tu propio móvil para no perderte ni un minuto de diversión de una de las fiestas más top de Andalucía.  

La iniciativa que ofrece la Feria de Málaga se ha convertido en el inicio de la digitalización del evento, y es que, San Miguel impulsa Sentir Málaga, una experiencia 360 en el espacio de la marca que ofrece a todos sus clientes y consumidores. Sentir Málaga es una recopilación de toda la información que necesitas para vivir la Feria de Málaga al 100% y sin perderte detalle de todo lo que ofrece: música, las mejores casetas de la Feria de Málaga y por supuesto, la mejor bebida, San Miguel.  

Cervezas San Miguel como anfitrión de la fiesta

La cerveza oficial de la Feria de Málaga, Cervezas San Miguel, te hace Sentir Málaga. En este sistema de recopilación de información (horarios, planes, la mejor música y mucho más), tendrás la diversión asegurada vengas de donde vengas. Encuentra la caseta ideal y el mejor planazo con amigos en Sentir Málaga. 

El objetivo es claro: que cada persona pueda vivir la feria a su manera, con la tranquilidad de tener siempre la mejor información en la palma de la mano y la garantía de que la diversión estará asegurada. San Miguel no solo refresca los brindis, también se convierte en el gran anfitrión digital de la fiesta

A qué casetas ir en la Feria de Málaga

¡A todas! Sentir Málaga hace que tu movilidad en la Feria de Málaga sea sencilla y se convierta en la mejor experiencia del verano. Gracias a la geolocalización del espacio online y sus filtros de búsqueda, podrás encontrar la caseta que más te apetezca visitar y además compartir su ubicación con tus amigos. Tan solo a un click desde tu teléfono móvil.  

Este proyecto pionero no solo facilita la movilidad en la feria, también impulsa la digitalización de una de las fiestas más importantes del verano en la península, convirtiendo cada visita en una experiencia fluida, social y mucho memorable. 

Plataforma de Sentir Málaga

Plataforma de Sentir Málaga / archivo

Comparte la Feria de Málaga de la mejor manera

Comparte la Feria de Málaga de la mejor manera / archivo

Sentir Málaga desde el corazón de su feria

San Miguel ha puesto en marcha una iniciativa innovadora en la Feria de Málaga: una plataforma digital que centraliza información sobre las casetas, sus programas musicales y gastronómicos, horarios y actividades, todo con geolocalización y filtros personalizados para facilitar la experiencia de los asistentes. Con esta herramienta al alcance de tus manos, los usuarios pueden descubrir planes según sus intereses, compartir ubicaciones en tiempo real y acceder a contenidos oficiales del Ayuntamiento de Málaga. El proyecto, en fase piloto, ya ha superado las 5.600 interacciones y apunta a convertirse en un referente de la digitalización de la feria, marcando el camino hacia una experiencia 360 más conectada y accesible para el futuro de locales y visitantes. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Netflix estrena el viernes una nueva serie con Málaga como protagonista
  2. Detenido por comprar en tiendas de Málaga ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
  3. Mató a su amigo a golpes por 300 euros y enterró su cadáver en una fosa: le piden 22 años de cárcel
  4. La Costa del Sol de Málaga, entre los puntos con más subida del precio de la vivienda en España y nivel 'crítico' de accesibilidad
  5. Chris Duarte: 'Oportunidad en la NBA tengo, he decidido rechazarla
  6. Prisión provisional sin fianza para los dos detenidos por la muerte de Ángel en Capuchinos
  7. Málaga alcanza las 295.000 pensiones y casi dos de cada tres son de jubilación: éstos son los importes
  8. Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en un Cercanías de Málaga

Siente Málaga de una forma diferente

Siente Málaga de una forma diferente

El PSOE denuncia el recorte de 280 efectivos de Policía Local en la Feria de Málaga

El PSOE denuncia el recorte de 280 efectivos de Policía Local en la Feria de Málaga

Taxi en la Feria de Málaga: la demanda se "multiplica" así como la necesidad de mejorar el servicio

Taxi en la Feria de Málaga: la demanda se "multiplica" así como la necesidad de mejorar el servicio

Los hosteleros del Centro constatan diferencias de hasta el 30% de facturación entre las calles con Feria y las que no

Los hosteleros del Centro constatan diferencias de hasta el 30% de facturación entre las calles con Feria y las que no

La Feria de Málaga se salda con 64 detenidos durante el dispositivo especial de la Policía Nacional

La Feria de Málaga se salda con 64 detenidos durante el dispositivo especial de la Policía Nacional

TuFerIA procesa más de 25.000 mensajes y asiste a 1.700 malagueños en la Feria de Málaga

TuFerIA procesa más de 25.000 mensajes y asiste a 1.700 malagueños en la Feria de Málaga

La Feria de Málaga ya se prepara para «volver a volver»

La Feria de Málaga ya se prepara para «volver a volver»

Detenido un hombre por presuntos tocamientos a una mujer en una caseta de la Feria

Detenido un hombre por presuntos tocamientos a una mujer en una caseta de la Feria
Tracking Pixel Contents