Siente Málaga de una forma diferente
San Miguel te invita a las casetas de la Feria más esperada del año
Imagínate ir a la Feria de Málaga con una guía en tu propio móvil para no perderte ni un minuto de diversión de una de las fiestas más top de Andalucía.
La iniciativa que ofrece la Feria de Málaga se ha convertido en el inicio de la digitalización del evento, y es que, San Miguel impulsa Sentir Málaga, una experiencia 360 en el espacio de la marca que ofrece a todos sus clientes y consumidores. Sentir Málaga es una recopilación de toda la información que necesitas para vivir la Feria de Málaga al 100% y sin perderte detalle de todo lo que ofrece: música, las mejores casetas de la Feria de Málaga y por supuesto, la mejor bebida, San Miguel.
Cervezas San Miguel como anfitrión de la fiesta
La cerveza oficial de la Feria de Málaga, Cervezas San Miguel, te hace Sentir Málaga. En este sistema de recopilación de información (horarios, planes, la mejor música y mucho más), tendrás la diversión asegurada vengas de donde vengas. Encuentra la caseta ideal y el mejor planazo con amigos en Sentir Málaga.
El objetivo es claro: que cada persona pueda vivir la feria a su manera, con la tranquilidad de tener siempre la mejor información en la palma de la mano y la garantía de que la diversión estará asegurada. San Miguel no solo refresca los brindis, también se convierte en el gran anfitrión digital de la fiesta.
A qué casetas ir en la Feria de Málaga
¡A todas! Sentir Málaga hace que tu movilidad en la Feria de Málaga sea sencilla y se convierta en la mejor experiencia del verano. Gracias a la geolocalización del espacio online y sus filtros de búsqueda, podrás encontrar la caseta que más te apetezca visitar y además compartir su ubicación con tus amigos. Tan solo a un click desde tu teléfono móvil.
Este proyecto pionero no solo facilita la movilidad en la feria, también impulsa la digitalización de una de las fiestas más importantes del verano en la península, convirtiendo cada visita en una experiencia fluida, social y mucho memorable.
Sentir Málaga desde el corazón de su feria
San Miguel ha puesto en marcha una iniciativa innovadora en la Feria de Málaga: una plataforma digital que centraliza información sobre las casetas, sus programas musicales y gastronómicos, horarios y actividades, todo con geolocalización y filtros personalizados para facilitar la experiencia de los asistentes. Con esta herramienta al alcance de tus manos, los usuarios pueden descubrir planes según sus intereses, compartir ubicaciones en tiempo real y acceder a contenidos oficiales del Ayuntamiento de Málaga. El proyecto, en fase piloto, ya ha superado las 5.600 interacciones y apunta a convertirse en un referente de la digitalización de la feria, marcando el camino hacia una experiencia 360 más conectada y accesible para el futuro de locales y visitantes.
