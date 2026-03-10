Málaga ya tiene fechas para su gran semana: la Feria de Málaga 2026 se celebrará del 15 al 22 de agosto

La Feria de Málaga 2026 ya tiene calendario oficial. El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este martes las fechas de celebración de una de las citas más importantes del verano en la capital, así como el horario de finalización de las actividades en el Centro Histórico.

De este modo, la Feria de Málaga 2026 se celebrará del 15 al 22 de agosto, ambos días incluidos. El arranque se hará en la noche del 14 al 15 de agosto, con los fuegos artificiales. Además, el Ayuntamiento ha acordado que el horario límite de las actividades en el Centro Histórico será las 18.00 horas, igual que en ediciones anteriores.

Fechas oficiales de la Feria de Málaga 2026

Con este acuerdo, ya queda fijado de forma oficial el calendario de la próxima edición de la feria malagueña, una celebración que cada año reúne a miles de personas tanto en el Centro Histórico como en el Real de Cortijo de Torres.

La ordenanza municipal de la Feria de Málaga establece que esta fiesta se celebra en agosto y que, para determinar su calendario anual, debe incluirse siempre el 19 de agosto, fecha que conmemora la conquista de Málaga por los Reyes Católicos y su incorporación a la Corona de Castilla.

El periodo aprobado para la Feria de Málaga 2026 abarcará desde el sábado 15 de agosto hasta el sábado 22 de agosto.

El Centro de Málaga cerrará su actividad ferial a las 18.00 horas

Junto al calendario oficial, la Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde al horario de finalización de las actividades de la Feria del Centro de Málaga 2026.

Así, la música y el ambiente festivo en calles y plazas del centro tendrán como hora límite las 18.00 horas, una medida ya aplicada en años anteriores y que vuelve a mantenerse atendiendo al desarrollo de anteriores ediciones y a las demandas de los colectivos afectados.

La regulación municipal recoge que el inicio y final de la actividad en el Centro Histórico debe fijarse cada año mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, cesando a esa hora la música en la vía pública.

Una de las fiestas más esperadas del verano en Málaga

La aprobación del calendario permite empezar a planificar una de las semanas con mayor impacto turístico, económico y social de la ciudad. La Feria de Málaga es uno de los grandes reclamos del verano andaluz y cada año atrae a visitantes locales, nacionales e internacionales.

Con las fechas ya cerradas, malagueños y visitantes ya pueden marcar en rojo en el calendario una de las celebraciones más esperadas de 2026.