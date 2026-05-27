San Miguel será el patrocinador oficial de la Feria de Málaga hasta 2029

La Feria de Málaga ya tiene patrocinador oficial para sus próximas cuatro ediciones. La junta de gobierno local ha aprobado la selección de Mahou S.A. como entidad patrocinadora de las fiestas entre 2026 y 2029, a través de su marca San Miguel.

El acuerdo se formalizará mediante un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, y la compañía cervecera.

Según lo aprobado, Mahou realizará una aportación económica anual de 104.800 euros durante cada una de las cuatro ediciones incluidas en el convenio. De esta forma, San Miguel mantendrá su vinculación con uno de los grandes eventos festivos de la ciudad.