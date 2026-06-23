Málaga revisa la ordenanza de la Feria: cambios en casetas, horarios, menores y paseo de caballos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de modificación de la ordenanza de la Feria de Málaga, una actualización que introduce cambios en la tramitación de las casetas, los horarios de actividad, las condiciones de acceso de menores, la seguridad, el paseo de caballos y el régimen sancionador. El texto deberá elevarse ahora al Pleno para su aprobación inicial y continuar el procedimiento administrativo correspondiente.

La aplicación de estas novedades dependerá de cuándo finalice la tramitación y de su entrada en vigor. Por ello, el Ayuntamiento contempla que puedan aplicarse en la próxima Feria de Málaga o, si no llega a tiempo, en la edición de 2027.

Cambios en la ordenanza de la Feria de Málaga

El objetivo principal de la modificación es ajustar la norma tras su aplicación práctica. Según el Ayuntamiento, algunos cambios sirven para corregir errores de transcripción, mientras que otros buscan aclarar, matizar, suprimir o rectificar determinados puntos para garantizar un mejor funcionamiento y un desarrollo más seguro de la Feria de Málaga.

Uno de los bloques más relevantes afecta a la simplificación administrativa. La nueva redacción establece la obligatoriedad de presentar las solicitudes de casetas de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. También se clarifica la separación entre los trámites de adjudicación de casetas y los necesarios para autorizar el inicio de actividad, con el fin de evitar duplicidades.

Solicitudes telemáticas y más agilidad para las casetas

La modificación introduce ajustes en la documentación que deberán presentar los adjudicatarios para obtener la autorización de inicio de actividad. Entre las medidas previstas figura la posibilidad de aportar certificados de intervención cuando no haya cambios respecto al proyecto técnico del año anterior, una fórmula pensada para agilizar el proceso.

El nuevo texto también busca mejorar la redacción relativa a las medidas de seguridad, las medidas cautelares y el régimen sancionador. La intención municipal es que la norma sea más clara y facilite tanto la gestión administrativa como el control del recinto ferial.

Operarios realizan tareas de montaje en las casetas de la feria del Cortijo de Torres / Álex Zea

Acceso de menores y seguridad en la Feria

En materia de convivencia, se mantiene la prohibición de acceso a menores de 16 años en las casetas de la Zona de la Juventud. Los adjudicatarios podrán elevar esa restricción a menores de 18 años si solicitan condiciones específicas de admisión.

Además, las casetas de la Zona Familiar podrán pedir condiciones específicas de admisión para regular el acceso de menores de 16 años con acompañamiento. La ordenanza también actualiza las obligaciones vinculadas a seguridad privada y servicios de admisión conforme a la normativa andaluza.

Nuevos horarios de casetas en la Feria de Málaga

Otro de los cambios destacados afecta a los horarios. Las casetas deberán abrir entre las 12:30 y las 14:00 horas, salvo las de la Zona de la Juventud, que podrán hacerlo a las 16:00 horas. La actividad deberá finalizar, como máximo, a las 06:00 horas, lo que unifica el horario máximo de cierre de todas las casetas.

En las casetas familiares se mantiene la obligación de ofrecer servicio de comidas hasta la 01:00 horas y reservar al menos el 50% del espacio para mesas y sillas tradicionales. Como novedad, se permitirá retirar ese mobiliario a partir de las 02:00 horas.

Cientos de caballistas y mujeres ataviadas de flamenco pasean por el Cortijo de Torres, en el primer día de los paseos de caballos en la Feria de Málaga / Álex Zea

Feria del Centro y paseo de caballos

La modificación también delimita la Feria del Centro Histórico, que quedará vinculada estrictamente a la zona definida por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el PEPRI vigente.

En el paseo de caballos, el Ayuntamiento plantea cambios para reforzar la seguridad, mejorar la organización y garantizar el bienestar de los animales. La ordenanza prohibirá expresamente el alquiler de caballos de silla o enganches para el paseo en el recinto y sus inmediaciones. Además, la autoridad podrá ordenar el desalojo inmediato por razones de urgente necesidad.

Infracciones, cierres cautelares y sanciones

El régimen sancionador se reorganiza con una nueva clasificación de infracciones leves, graves y muy graves, adaptada a los cambios introducidos en la ordenanza y a los principios de tipicidad y proporcionalidad.

También se refuerza la posibilidad de decretar el cierre cautelar de casetas durante 24 o 48 horas en casos de infracciones graves, como tráfico de estupefacientes, venta de alcohol a menores o exceso de aforo. En cambio, se suprime la pérdida del derecho al uso y aprovechamiento de las casetas como sanción.

Ambiente en el Real de la Feria de Málaga 2025 el martes por la noche / Eduardo Nieto / LMA

Una reforma pendiente del Pleno

Tras recibir el visto bueno de la Junta de Gobierno Local, el proyecto de modificación de la ordenanza de la Feria de Málaga será elevado al Pleno para su aprobación inicial. Después deberá seguir el trámite previsto antes de su entrada en vigor.

Hasta entonces, las nuevas medidas no pueden darse por aplicadas de forma definitiva. Su impacto práctico dependerá de si el procedimiento concluye a tiempo para la próxima edición de la Feria de Málaga o si queda ya para 2027.