Votación
Los malagueños ya pueden votar el cartel oficial de la Feria de Málaga 2026 entre cinco finalistas
El Ayuntamiento abre la votación popular para elegir el cartel que representará la fiesta malagueña del próximo año, con cinco propuestas
La elección del cartel oficial de la Feria de Málaga 2026 ya está en manos de los malagueños. El Ayuntamiento ha abierto este miércoles 24 de junio el plazo de votación popular para escoger la imagen que anunciará una de las grandes citas del verano en la ciudad, que se celebrará del 15 al 22 de agosto de 2026.
Los ciudadanos mayores de edad podrán participar de forma digital hasta el lunes 29 de junio a las 12:00 horas a través del enlace habilitado por el Ayuntamiento: https://a.cstmapp.com/p/1015375. Cada persona podrá elegir una de las cinco obras finalistas seleccionadas por el jurado del concurso público.
Cómo votar el cartel de la Feria de Málaga 2026
La votación permite a los malagueños decidir directamente cuál será la imagen oficial de la próxima Feria de Málaga. Para hacerlo, deberán acceder a la plataforma online, identificarse y escoger una de las cinco propuestas finalistas que han superado la primera fase del concurso.
Las obras seleccionadas son "Feria de Málaga", "Donde la luz baila", "La farola de Málaga", "Flores para la Victoria" y "Camisa blanca, chaleco negro, pantalón negro, fajín rojo: verdialero". En total, se han presentado 177 carteles a esta edición.
Cinco finalistas para anunciar la gran fiesta de Málaga
El jurado ha valorado las obras según su vinculación con la ciudad, el equilibrio compositivo, la calidad artística y la innovación. Además, el Ayuntamiento ha señalado que durante el proceso de recepción y custodia se ha garantizado el anonimato de los autores y la integridad de los trabajos presentados.
Las bases del concurso exigían que los carteles fueran originales, inéditos y realizados sin herramientas de inteligencia artificial. El cartel más votado se convertirá en la imagen oficial de la Feria de Málaga 2026 y recibirá un premio de 3.600 euros.
Qué supone esta votación para los malagueños
La principal novedad para los vecinos es que la elección final no queda únicamente en manos del jurado, sino que se abre a la participación ciudadana. De este modo, los malagueños pueden decidir qué imagen representará la feria en cartelería, comunicación institucional y promoción pública durante los próximos meses.
Los cuatro finalistas que no resulten ganadores recibirán un accésit de 600 euros cada uno. En total, el certamen reparte 6.000 euros en premios, según la convocatoria municipal.
Anonimato obligatorio hasta conocer el cartel ganador
El Ayuntamiento recuerda que los participantes deberán mantener en secreto la autoría de sus obras hasta la presentación oficial del cartel ganador. No podrán difundirlas, compartirlas ni promocionarlas en redes sociales, páginas web, medios de comunicación o cualquier otro canal.
El incumplimiento de esta obligación de anonimato supondrá la exclusión automática del concurso y la imposibilidad de volver a presentarse durante un periodo de tres años. Esta medida busca evitar campañas de apoyo o identificación pública de los autores durante la votación popular.
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