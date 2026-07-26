Juanfran Funes será el pregonero de la Feria de Málaga 2026: "Es un honor"

La Feria de Málaga de 2026 ya tiene pregonero. Será Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF. Así lo ha anunciado este domingo el alcalde de Mälaga, Francisco de la Torre, por redes sociales, en un vídeo en el que va hasta La Rosaleda, donde el Málaga ya se encuentra en plena pretemporada, para proponerle al técnico lojeño que fuese el encargadado de dar el pregón inaugural en el Cortijo de Torres el sábado, 15 de agosto.

La designación es fruto de una consulta abierta a través de las redes del alcalde y el Ayuntamiento. El sábado, De la Torre y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, aparecieron juntos en un vídeo invitando a los ciudadanos a dejar sus propuestas en los comentarios. Entre distintos nombres vinculados a la cultura, el deporte y las redes sociales, Funes fue uno de los más repetidos por los malagueños.

Y este domingo, nuevo vídeo

Este domingo, el alcalde ha desvelado el resultado de la designación con un nuevo vídeo en el que se desplaza hasta La Rosaleda para trasladar la propuesta al entrenador. «Acompáñame: vamos a ofrecerle ser pregonero de la Feria de Málaga 2026 a quien más nombrasteis ayer en vuestros comentarios», avanzaba De la Torre antes del encuentro.

Funes aceptó de inmediato el encargo. «Sí, por supuesto. Además de un honor, es un auténtico placer», respondió el técnico, que terminó citando a los malagueños para el comienzo de las fiestas: «Nos vemos en el Cortijo de Torres». El pregón está previsto para el próximo 15 de agosto, en el Real de la Feria.

Juanfran Funes, en un entrenamiento del Málaga CF. / Málaga CF

El nombramiento llega en un momento de máxima conexión entre el entrenador y la afición. El técnico de Loja se ha convertido en uno de los protagonistas del año deportivo después de devolver al Málaga CF a Primera División, un éxito que ha multiplicado su popularidad y el cariño de la ciudad hacia su figura.

Últimos pregoneros

Funes toma el relevo del escritor Javier Castillo, pregonero de la Feria de Málaga en 2025. En los años anteriores fueron los encargados de abrir las fiestas el músico El Kanka, en 2024; el capitán del Unicaja Alberto Díaz, en 2023; y la cantante María Peláe, en 2022.