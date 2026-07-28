Así ha cambiado la portada de la Feria del Centro de Málaga en los últimos años

Este verano, la calle Larios volverá a estrenar portada para la Feria del Centro. Un arco de 16 metros de altura rendirá homenaje a la ciudad a través de dos de sus edificios más reconocibles: la Catedral y La Farola; junto a referencias como los verdiales y las biznagas, que en los últimos 20 años han sido un elemento central de anteriores portadas, decorarán la entrada a la vía más famosa de la ciudad. Desde 1999, año en el que nació este periódico, está será la octava propuesta que presida "la mejor feria del Sur de Europa". Diseños aplaudidos o criticados, queridos y odiados, que vamos a repasar cronológicamente.

Entre los siete diseños que han presidido la calle Larios hasta este año hay de todo. Desde las que miraban al pasado para inspirarse y hacer un homenaje a la historia de la ciudad, como las de 1999 y 2000; a otras más originales, artísticas y muy aplaudidas, como la picassiana de Eugenio Chicano, instalada cinco años, entre 2001 y 2005, en los albores del nuevo siglo; pasando por opciones más rompedoras y criticadas, como el macetero gigante de 2006; hasta las clásicas biznagas, que han sido las protagonistas de la portada desde 2007 a 2022. Desde 2023, la temática ha sido más cercana a la fiesta, con la pareja de bailaores que formaban un arco.

Portadas de la Feria del Centro de Málaga de la calle Larios desde 1999 a 2026. / L.o.

El Centenario de Larios: 1999

El año que este diario salía a la calle por primera vez, la fachada de la Feria del Centro fue una réplica de la portada original de la calle Larios, un motivo que estaba inspirado por el reciente centenario de la creación de esta arteria del casco histórico.

Portada de la Feria de Málaga de 1999. / L.O.

Portada de 1899 de la Feria de Málaga Esta portada es un homenaje a la de 1899. Esta imagen de Alejandro Gutiérrez Storlese (Archivo Histórico CTI. Universidad de Málaga) muestra la portada de la Feria de Málaga de ese año instalada en el Muelle de Heredia. Entre esta vía y en el Paseo del Parque se situaba lo que hoy conocemos como el Real de la Feria.

El arco isabelino: 2000

En octubre de 1862, la Reina Isabel II visitó la capital. Para conmemorar este viaje, la ciudad de Málaga se llenó literalmente de arcos. La monarca quedó encantada con el afecto mostrado por los malagueños durante sus tres días de visita. De hecho, "¡Nada como Málaga!", fue lo que dijo al comprobar este cariño popular. Estos arcos inspiraron la portada de la última feria del milenio.

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Picassiana de Chicano: de 2001 a 2005

La de Eugenio Chicano es una de las portadas más recordadas de la Feria del Centro. El artista malagueño supo combinar en una colorida portada lo tradicional y popular, con lo moderno, en una fachada de motivos picassianos. Esta obra, cedida por el autor al Ayuntamiento, fue destruída tras su retirada en 2005. La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, se excusó ante los medios alegando que la portada de la Feria "nunca había sido propiedad del Ayuntamiento", sino que se alquilaba cada año a la empresa adjudicataria. Y así, Málaga tiró a la basura la obra del pintor que devolvió a Picasso a Málaga. No obstante, en 2022, el Ayuntamiento de Málaga se comprometío a estudiar recuperar esta portada tras aprobarse una iniciativa presentada por Unidas Podemos, aprovechando que sí se conserva el boceto de la portada por ambos lados, por lo que sería posible encargar una réplica de la portada original, que se acabó destruyendo mientras estuvo almacenada en la nave municipal de El Duende.

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El macetero gigante: 2006

La eliminación de la portada de Chicano y su sustitución por, como llamaron algunos malagueños, un "muro inútil" blanco", cargado de macetas y puntos rojos, provocó grandes críticas en el verano de 2006. La rompedora propuesta de Ximénez montó tal revuelo, que el propio alcalde, Francisco de la Torre, salió en defensa del polémico cambio. Argumentó que, tras cinco años, era "conveniente" su sustitución (la querida portada de Chicano), porque "la estructura se debilita y se perjudica la seguridad y la calidad de los materiales y, en definitiva, el efecto global". El diseño no gustó y de hecho, sólo duró esa semana de feria.

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Biznagas: de 2007 a 2014

El año 2007 se volvió a una temática más malagueña. Dos ramilletes de biznagas engalanaban la entrada a la Feria del Centro por la calle Larios. Realizados en chapa blanca con toques rosáceos, soportada en tubos de acero en tonos cobrizos que hacían de tallos que se hundían en estructuras ovales a modo de pencas y todo sobre sendos bloques de hormigón. Una portada sencilla, altiva, translúcida, que huía del clásico arco de entrada rectangular o semicircular, y que fue longeva y muy viajera, porque esta portada no sólo se ha sido utilizada en Málaga, sino que en los últimos años se ha podido ver en distintas fiestas andaluzas, como es el caso de la Feria de El Puerto de Santa María. Este arco floral asimétrico estuvo siete años presidiendo la Feria del Centro.

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Biznagas II: de 2015 a 2019 y 2022

En 2015 cambió la portada, pero no la temática: biznagas. Esta vez con un diseño más conceptual. Del ramillete se pasó al marco rojo, en forma de U invertida, decorado con 8 biznagas blancas y hojas verdes en los dos laterales y el frontal. Fue una estructura de hierro cimentado de 14 metros de alto y revestida con paneles de madera pintadps, que, al igual que su antecesora, también se iluminó y decoró la calle Larios durante seis ferias. Fue la portada antes y después del Covid, ya que en 2020 y en 2021 se suspendió la Feria por la pandemia.

Portada de la Feria del Centro de Málaga desde 2015 a 2022. / Alex Zea

Pareja de bailaores: de 2023 a 2026

Una pareja de bailaores ha presidido la entrada de la calle Larios entre 2023 y 2025. Temática vinculada a la feria . El diseño apostó por una imagen más figurativa y flamenca, con una bailaora vestida en tonos turquesa, cobalto y blanco, y un bailaor con fajín verde y morado, en referencia a los colores de Málaga.

La portada de la Feria de la calle Larios de 2023, 2024 y 2025. / Álex Zea

Homenaje a la Catedral y a la Farola: 2026

En 2026, el Ayuntamiento apuesta por estrenar un nuevo diseño formado por "un arco de bienvenida de 16 metros de altura" que "rinde homenaje a nuestra ciudad, a nuestra Catedral y a la Farola", además de "a las tradiciones malagueñas, como los verdiales y las biznagas", ha especificado este martes la concejala de Fiestas, Teresa Porras.