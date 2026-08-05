Feria de Málaga
Antonio Carmona, Las Nancys Rubias y Medina Azahara encabezan las más de 200 actuaciones gratuitas de la Feria de Málaga 2026
El Ayuntamiento volverá a llenar de música y tradición el Real y el Centro Histórico con una programación que combina grandes conciertos, flamenco, verdiales, exhibiciones ecuestres, actividades infantiles y familiares
La Feria de Málaga está a la vuelta de la esquina, y como ya es costumbre, volverá a convertir la ciudad en un gran escenario decorado con farolillos y bombillas de colores. Cerca de 200 espectáculos conforman la programación diseñada por el Ayuntamiento, una propuesta en la que tendrán cabida conciertos de artistas nacionales, actuaciones de músicos malagueños, flamenco, verdiales, actividades infantiles y exhibiciones ecuestres espacios, todo ello con entrada gratuita. Entre los artistas se encuentran grupos y cantantes de la talla de Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias o Paloma San Basilio, entre otros.
La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, presentó el miércoles el programa acompañada por varios de los artistas que aparecen en él, entre ellos Encarni Navarro, Hoffman, Tonia Rodríguez e integrantes de Medina Azahara, quienes han puesto en valor la importancia de una Feria que vuelve a apostar por la música en directo y por el talento malagueño como uno de sus principales pilares.
Un auditorio con grandes nombres
Uno de los principales atractivos volverá a ser el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres, que reunirá durante la semana grande de la ciudad a algunas de las voces más reconocidas del panorama musical español. Algunas de las jornadas iniciarán con una muestra de bailes esencia de Málaga, para después dar paso a partir de las 22:00 horas a las actuaciones. El programa será el siguiente:
Sábado 15 de agosto
Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos (21:30 h.)
GRAN GALA: Encarni Navarro y DIANA NAVARRO
Domingo 16 de agosto
Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos (21:30 h.)
GRAN GALA: Ana Romma y DAVID DE MARÍA
Martes 18 de agosto
Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos (21:30 h.)
GRAN GALA: Tabletom y MEDINA AZAHARA
Miércoles 19 de agosto
Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos (21:30 h.)
GRAN GALA: Hoffman y NANCYS RUBIAS
Jueves 20 de agosto
Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos (21:30 h.)
GRAN GALA; Tonia Rodríguez y ZENET
Viernes 21 de agosto
GRAN GALA: ANTONIO CARMONA
Sábado 22 de agosto
GRAN GALA: PALOMA SAN BASILIO
Flamenco y copla por bandera
El flamenco y la copla volverán a ocupar un lugar protagonista en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla. Este lugar de encuentro, imprescindible cada año para los aficionados al cante y al folclore, reunirá durante la semana de feria algunas de las principales personalidades del cante, el baile y la guitarra en actuaciones gratuitas. Un año más, en turno de día y turno de noche, el objetivo es mantener el valor de uno de los patrimonios culturales más identificativos y más cuidados dentro del entorno de la feria.
Sábado 15 de agosto
(14:00 h.)
Flamenco:
Al cante: JOSÉ DE CHAPARRO
A la guitarra: CHAPARRO
GRUPO FLAMENCO “ALEGRÍAS”. ROCÍO PORTILLO
(23:00h.)
Flamenco:
Al cante: CHATO DE MÁLAGA
A la guitarra: ANTONIO CENTENERA
Copla:
JOSÉ ORTIZ
Flamenco:
Al cante: VANESA FERNÁNDEZ
A la guitarra: PEDRO GUERRA
Domingo 16 de agosto
(14:00 h.)
Flamenco:
GRUPO FLAMENCO “CUADRO TANGUILLOS”. JOSÉ LUCENA
(23:00h.)
Flamenco:
Al cante: MANUEL DE LA CURRA
A la guitarra: NANE LUCAS
Copla:
CELIA LÓPEZ
Flamenco:
Al cante: AMPARO HEREDIA
A la guitarra: ANTONIO SOTO
Lunes 17 de agosto:
(14:00 h.)
Flamenco:
Al cante: ANA FARGAS
A la guitarra: JAVIER JIMENO
GRUPO FLAMENCO “FANDANGOS”. GEMA GARCÉS
(23:00h.)
Flamenco:
Al cante: ALEJANDRO ESTRADA
A la guitarra: ÁNGEL VERA
Copla:
SERGIO PÉREZ “EL CINDINDI”
Copla:
RAUL PALOMO
Martes 18 de agosto
(14:00 h.)
Flamenco:
Al cante: ISABEL SOTO
A la guitarra: ANTONIO SOTO
GRUPO FLAMENCO “SOLEÁ”. ANTONIO SOTO
(23:00h.)
Flamenco:
Al cante: ROCÍO ALCALÁ
A la guitarra: JOSÉ FERNÁNDEZ
Copla:
MACARENA ALBARRACÍN
Flamenco:
Grupo Flamenco HERMANAS ALARCÓN
Miércoles 19 de agosto
(14:00 h.)
Flamenco:
Al cante: MIGUEL ASTORGA
A la guitarra: AITOR ESCOBAR
GRUPO FLAMENCO “TARANTO”. ROCÍO PORTILLO
(22:30h.)
VII FESTIVAL DE BAILE FLAMENCO DE ESCUELAS DE MÁLAGA
Jueves 20 de agosto
(14:00 h.)
Flamenco:
Al cante: ELENA PINO “LA CUQUI”
A la guitarra: ISMAEL RUEGA
GRUPO FLAMENCO “RONDEÑAS”. JOSÉ LUCENA
(23:00h.)
Flamenco:
Al cante: ROCÍO LÓPEZ “LA BOTERITA”
A la guitarra: FRANCIS CERDÁN
Copla:
JUANMA JEREZ
Copla:
RAQUEL FRAMIT
Viernes 21 de agosto
(14:00 h.)
Flamenco:
GRUPO FLAMENCO “SEVILLANAS”. GEMA GARCÉS
(22:30h.)
FINAL XIX CERTAMEN DE CANCIÓN ESPAÑOLA “CIUDAD DE MÁLAGA”
Artista invitado: Toñi Ronquillo
Organizado por la Asoc. Cultural Amigos de la Copla
Sábado 22 de agosto
(14:00 h.)
Flamenco:
Al cante: CHELO SOTO
A la guitarra: CARLOS HARO
GRUPO FLAMENCO “SEGUIRILLAS”. ANTONIO SOTO
(23:00h.)
Flamenco:
Al cante: ROSA LINERO
A la guitarra: FRANCIS CERDÁN
Copla:
LOLA GARCÍA
Copla:
ROCÍO ALBA
Verdiales como seña de identidad malagueña
Los verdiales volverán a sonar con fuerza durante la Feria de Málaga gracias a una programación que tendrá como escenarios tanto en su caseta del Real, donde cada noche actuarán dos pandas representando los tres estilos (Montes, Almogía y Comares), como el Centro Histórico con las actuaciones diarias en la calle Larios, que acercarán este patrimonio cultural a vecinos y visitantes y reforzarán la apuesta de la Feria por preservar y difundir una de las señas de identidad más arraigadas de Málaga.
Sábado 15 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA SAN ISIDRO DE PERIANA:
Estilo Comares. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA RAÍCES DE LOS MORAS:
Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h: Academia de baile de Juan Reina. Coro Cenachero. Coro Esperanza Malagueña y Coro Aíre Compás.
De 16:00 a 17:00 h. Academia de Baile Nani Díaz y Grupo Castañuelas El Paraíso.
Real:
PANDA EL SEXMO.
Estilo Almogía. De 22:00 a 01:00 h.
PANDA RAÍCES DE MÁLAGA.
Estilo Comares. De 00:00 a 03:00 h
Domingo 16 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA PRIMERA DE BENAGALBÓN:
Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA SAN LORENZO MÁRTIR.
Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h. Asociación Cultural de Folclore Marisol Egea. Coro Almendrales, Castañuelas el Sombrero y Coro Son de Málaga.
De 16:00 a 17:00 h. Coro Santa Rosalía Maqueda y Coro Cañadú.
Real:
PANDA BATANÁ.
Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.
PANDA 1ª DE COMARES.
Estilo Comares. De 00:00 a 03:00 h.
Lunes 17 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA RAÍCES DE ALMOGÍA.
Estilo Almogía. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA MANOLO REINA.
Estilo Montes. De 14:00 a 17:00 h
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h. Coro Aires de Moscatel. Academia de Baile Reme Jiménez.
De 16:00 a 17:00 h. Academia de baile M. Carmen Mostazo. Academia de baile Elena Romero.
Real:
PANDA DE ALMOGÍA.
Estilo Almogía. De 22:00 a 01:00 h
PANDA 1ª DE LOS MONTES.
Estilo Montes. De 00:00 a 03:00 h.
Martes 18 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA AIRES DEL TORCAL.
Estilo Almogía. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA EL BORGE.
Estilo Comares. De 14:00 a 17:00 h.
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h. Coros A Compás, Cantares. Luz de Alba y La Alegría.
De 16:00 a 17:00 h. Coros Málaga por Bandera y Coro Siempre Málaga.
Real:
PANDA LOS MORAS.
Estilo Almogía. De 22’00 a 01’00 h.
PANDA 1ª PUERTO DE LA TORRE.
Estilo Montes. De 00’00 a 03’00 h.
Miércoles 19 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA MONTES DE GUADALMEDINA.
Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA AZAHAR DE ALGAIDAS.
Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h. Coros Guadalmedina, Los Laureles, Sueños Malagueños y Casa de Álora
De 16:00 a 17:00 h. Coro Aire del Sur y Coro Mediterráneo
Real:
FIESTA MALAGUEÑA DE VERDIALES
PANDA LA CEPA.
Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h
PANDA EL CAPITÁN.
Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.
Jueves 20 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA LA AXARQUÍA.
Estilo Comares. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA MOCLINEJO.
Estilo Montes. De 14:00 a 17:00 h.
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h. Coro Aire Andaluz. Academias de baile de José Lucena y Cortijillo Bazán
17:00 h. Academia de Baile María Pérez.
Real:
PANDA JOTRÓN Y LOMILLAS.
Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.
PANDA LOS LAGARES.
Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.
Viernes 21 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA LOS CABALES.
Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA LA TORRE.
Estilo Montes. De 14:00 A 17:00 h.
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h. Coros Málaga y Olé y Ecos del perchel. Academia de baile Montse Bravo.
De 16:00 a 17:00 h. Coros Mi Gente y Rebujito.
Real:
PANDA SANTO PÍTAR.
Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.
PANDA COTO TRES HERMANAS.
Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.
Sábado 22 de agosto
Centro:
FIESTA DE VERDIALES
PANDA MONTES DE GUADALMEDINA.
Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
PANDA SAN LORENZO MÁRTIR.
Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.
ESCENARIO FOLCLORE POPULAR MALAGUEÑO
De 12:00 a 14:00 h.: Coros Cantares de Andalucía, Las Flores de Santa Paula y Coro Agua Marina.
17:00 h.: Maragatas Asociación Jazmín.
Real:
PANDA SANTA CATALINA.
Estilo Montes. De 22:00 a 01:00 h.
PANDA LOS MORAS.
Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h
Feria en el Real para los más pequeños
El público infantil volverá a tener un lugar destacado para disfrutar en familia. La Caseta Municipal Infantil del Real de Cortijo de Torres, a partir de las 21:30 h., acogerá cada noche espectáculos de teatro, magia, circo, música y animación dirigidos a los más pequeños. En esta edición, además, la programación tendrá un significado especial al coincidir con el 30 aniversario de la Feria Mágica, un proyecto cultural que durante tres décadas ha acercado las artes escénicas a miles de niños y familias malagueñas.
Sábado 15 de agosto
COMPAÑÍA VIBRALTO Espectáculo: “Mastelchef” ( 21:30 h.)
Domingo 16 de agosto
COMPAÑÍA ESFERA TEATRO Espectáculo: “La ratita presumida” ( 21:30 h.)
Lunes 17 de agosto:
MAGO LUIGI Espectáculo: “Magia y chalauras” ( 21:30 h.)
Martes 18 de agosto
COMPAÑÍA LOS TÍTERES DE MIGUEL PINO Espectáculo: “Peneque, el sueño de los títeres” ( 21:30 h.)
Miércoles 19 de agosto
COMPAÑÍA ACUARIO TEATRO Espectáculo: “Los viajes de Julio Verne” ( 21:30 h.)
Jueves 20 de agosto
COMPAÑÍA ÁNGELES DE TRAPO Espectáculo: “Viajeros del carrusel” ( 21:30 h.)
Viernes 21 de agosto
Espectáculo: “Operación chicle” ( 21:30 h.)
Sábado 22 de agosto
Espectáculo: “El viaje de Tan Tan y Yiya” ( 21:30 h.)
30 años haciendo soñar a los más pequeños
La Plaza de la Merced volverá a convertirse en el epicentro de la imaginación con una nueva edición de la Feria Mágica, que este año conmemora su 30 aniversario bajo el lema "De la Tierra a la Luna". Durante toda la semana, el espacio ofrecerá una programación pensada para disfrutar en familia, con juegos, talleres participativos, teatro, títeres, pasacalles, magia y música. Tres décadas después esta iniciativa acerca las artes escénicas y la creatividad a miles de niños y familias y convirtiéndose en una cita imprescindible para varias generaciones de malagueños.
Desde el domingo 16 al sábado 22 de agosto
Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, Mago Luigi, La Carpa Teatro, DDQ Kias eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Manolo Supertramp, La Tremenda Compañía, Sésamo Teatro, Grupo Tenguerengue, Acuario Musical. Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.
Un espacio para la tradición ecuestre
Los caballos volverán a ser uno de los grandes símbolos de la Feria de Málaga gracias a la programación del Centro de Exhibición Ecuestre, ubicado en el Real. Este espacio reunirá cada día espectáculos en los que se combinarán la doma, la tradición y la cultura popular malagueña. La programación incluirá actuaciones con horario diurno (16:00 h.) y nocturno (22:00 h.).
Sábado 15 de agosto
ESPECTÁCULO “MÁLAGA SUEÑA A CABALLO”
Domingo 16 de agosto
ESPECTÁCULO “ENTRE JÁBEGAS Y CABALLOS”
Lunes 17 de agosto
ESPECTÁCULO “EL COMPÁS ECUESTRE DE MÁLAGA”
Martes 18 de agosto
XXIII CONCURSO DE INDUMENTARIA Y ATALAJE ECUESTRE MEMORIAL “JUAN ALDA”
Miércoles 19 de agosto
ESPECTÁCULO “AIRES DE GALOPE POR LA SERRANÍA”
Jueves 20 de agosto
ESPECTÁCULO “PASIÓN MALAGUEÑA POR EL CABALLO”
Viernes 21 de agosto
ESPECTÁCULO “CABALLO, TORO Y TRADICIÓN MALAGUEÑA
Sábado 22 de agosto
ESPECTÁCULO “MÁLAGA SUEÑA A CABALLO”
La Feria de Málaga volverá así a desplegar su mezcla de música, tradición y momentos compartidos. Más allá de los grandes nombres, la esencia de estos días seguirá estando en las calles llenas de vida, en los sonidos, en la ilusión de los más pequeños y en esas estampas que cada agosto vuelven a reunir a malagueños y visitantes alrededor de una semana en la que la ciudad se convierte en escenario y en la que cada rincón guarda una historia, una canción o un recuerdo por construir.
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