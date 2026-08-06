Comida, bebida y atracciones: así gastarán los malagueños en la Feria de Málaga

La Feria de Málaga forma parte de una de las festividades más señaladas y esperadas de la época estival. Como cada año, se espera una gran acogida tanto por parte de la población malagueña como de los visitantes.

Las personas consumidoras estiman desembolsar 76,63 euros de media por persona en la Feria de Málaga 2026. Este año se registra un descenso en la previsión de gasto respecto al anterior, cuando la cantidad ascendía a 89 euros, igualándose así al dato de 2024, cuando se situó también en torno a los 76 euros.

El autobús, el transporte preferido para acudir a la Feria de Málaga

El 55,8% de los encuestados utilizará el autobús como medio de transporte preferido para desplazarse a la feria. Le siguen quienes acudirán a pie por la cercanía de sus viviendas a las zonas habilitadas para esta festividad. El 16,3% se desplazará en coche y el 14% lo hará en taxi.

El 16,3% realizará algún viaje fuera de la ciudad durante estas fechas y el 25,6% se lo ha planteado, aunque todavía no lo ha decidido. Por otro lado, el 9,3% de la población no asistirá ningún día a la feria, el 32,6% acudirá solo una jornada, el 44,2% lo hará durante dos o tres días y el 23,3% asistirá cuatro o más días, tanto al Real Cortijo de Torres como a la Feria de día del Centro.

Como viene siendo habitual, las preferencias de consumo se destinarán principalmente a comida y bebida en la Feria de Málaga, seguidas de las atracciones infantiles y el transporte.

Los malagueños prefieren el Real Cortijo de Torres

La disconformidad de los malagueños con la Feria de día en el Centro de Málaga es cada vez más notable. No obstante, la valoración general de esta festividad continúa siendo mayoritariamente positiva, aunque existe una clara preferencia por el Real Cortijo de Torres, tanto de día como de noche.

Los precios de la Feria de Málaga siguen aumentando

Los precios de la Feria de Málaga continúan aumentando año tras año, lo que genera un importante descontento entre sus asistentes. Sin embargo, aspectos como la seguridad y la atención sanitaria vuelven a situarse entre los servicios mejor valorados.

Además de ser una fiesta tradicional y reclamada por muchas personas, la Feria de Málaga genera numerosos puestos de trabajo y representa un importante impulso económico. Los empleos más solicitados durante estas fechas están relacionados con la restauración, el marketing, la fotografía, las relaciones públicas y los servicios técnicos de sonido e iluminación, entre otros.

Recomendaciones para disfrutar de la Feria de Málaga

Por último, las recomendaciones para disfrutar de la Feria de Málaga sin contratiempos pasan por controlar los gastos después de estudiar el presupuesto disponible, respetar las normas de seguridad y realizar un consumo responsable.