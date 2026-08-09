Más seguridad durante la Feria de Málaga: videovigilancia, drones, controles sanitarios y de alcoholemia

La Feria de Málaga 2026 reforzará este año su dispositivo de seguridad con más videovigilancia, presencia policial, controles de tráfico y alcoholemia, asistencia sanitaria y equipos de emergencias tanto en el Centro como en el recinto de Cortijo de Torres.

Uno de los principales refuerzos será el despliegue de 16 cámaras de videovigilancia en diferentes puntos del Real, que se sumarán al centenar de dispositivos que permanecen operativos en el Centro Histórico y su entorno. Las nuevas cámaras estarán situadas, entre otros espacios, en las avenidas principales y en zonas próximas a las paradas de autobús y taxi.

El dispositivo cuenta con la autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía y repetirá una medida ya utilizada durante la pasada edición de la Feria.

Drones sobrevolarán todos los días el Real de la Feria

A las cámaras se incorporará un sistema de vigilancia aérea mediante drones. Estos dispositivos sobrevolarán durante todos los días de Feria el entorno del Real para captar imágenes ante posibles incidencias y prestar apoyo a los agentes que tengan que intervenir.

El Ayuntamiento utiliza también este recurso en otros acontecimientos con grandes concentraciones de personas, como la Semana Santa o la Navidad. Su objetivo es ofrecer mayor capacidad de movilidad y rapidez ante alteraciones del orden público u otras situaciones que requieran una intervención.

También están previstos servicios especiales en la zona de la Juventud en diferentes horarios.

4.434 servicios de Policía Local durante la Feria de Málaga

La Policía Local tiene previsto realizar durante la Feria 4.434 servicios en el conjunto de la ciudad, una cifra que supone una media de 443 efectivos diarios.

De ellos, 2.166 corresponden al operativo extraordinario, que se añadirá a los 2.268 servicios ordinarios. A estas cifras habrá que sumar los efectivos incluidos en los dispositivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El Grupo Operativo de Apoyo (GOA) reforzará la vigilancia tanto en Cortijo de Torres como en la Feria del Centro y mantendrá su presencia mientras persista una elevada afluencia de personas o existan requerimientos relacionados con la seguridad.

También participarán el Subgrupo Canino, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) y agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), estos últimos encargados, entre otras funciones, de realizar controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos al Real.

Control de armas blancas, alcohol a menores y horarios de cierre

Entre las prioridades de la Policía Local estará el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la detección de armas blancas y objetos punzantes.

Los agentes prestarán igualmente especial atención a la venta de alcohol a menores, los horarios de cierre de los establecimientos, la ocupación de vías de evacuación, la inspección de casetas y aquellas conductas incívicas que puedan afectar a la convivencia.

El equipo de la Sala 092 permanecerá operativo para atender y distribuir las llamadas recibidas y coordinarse con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También continuará activo el equipo del Centro Municipal de Emergencias encargado del seguimiento de las cámaras de videovigilancia.

El Grupo de Caballería participará principalmente en el dispositivo desplegado en las calles del Real y en la romería urbana del primer sábado de Feria.

Seguridad en las zonas de mayor afluencia

El dispositivo municipal se complementará con los operativos de Policía Nacional, Guardia Civil y el servicio de emergencias 061. La coordinación entre administraciones será abordada en la Junta Local de Seguridad prevista para el martes 11 de agosto junto a la Subdelegación del Gobierno.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se distribuirán por sectores en los principales puntos de concentración de público para evitar solapamientos y mejorar la respuesta.

En el recinto ferial existirán además dependencias físicas para Policía Local y Policía Nacional.

En el Centro se reforzará la prevención de delitos y el control de objetos peligrosos. Entre las medidas previstas figuran los controles para impedir el acceso con botellas de vidrio, así como la vigilancia de la venta de alcohol a menores, la comercialización de bebidas sin autorización y otras posibles infracciones de la Ordenanza de Convivencia.

Bloques de hormigón y jardineras

Como en las últimas ediciones, las áreas con una mayor concentración de personas tanto en el Real como en el Centro dispondrán de obstáculos físicos para bloquear determinados accesos.

Entre estos elementos se encontrarán bloques de hormigón y jardineras, una medida que ya se ha utilizado durante anteriores ferias.

El dispositivo especial comenzará el viernes 14 de agosto, coincidiendo con el espectáculo pirotécnico, y se prolongará hasta el domingo 23 de agosto.

Además, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activado en fase de Preemergencia, situación operativa 0, desde la mañana del viernes 14 hasta la mañana del lunes 24 de agosto.

Durante las fiestas funcionarán dos Centros de Coordinación Operativa: uno en el Centro Municipal de Emergencias y otro en el Real.

Inspecciones de alimentos y productos pesqueros

El Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) de la Policía Local se encargará de las inspecciones y de la vigilancia sanitaria relacionada con los alimentos, especialmente en el Real y durante las horas de carga y descarga.

Entre sus funciones estará comprobar el transporte de mercancías perecederas destinadas al consumo en las casetas.

Estas inspecciones se desarrollarán junto al SEPRONA de la Guardia Civil y el Servicio de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento. También participarán efectivos de inspección pesquera para controlar la trazabilidad de los productos y las tallas reglamentarias.

Al finalizar cada jornada de la Feria del Centro, Policía Local y Policía Nacional prestarán además apoyo coordinado a los servicios de limpieza.

Cortes de tráfico y controles de alcohol y drogas

El dispositivo de la Feria de Málaga 2026 también afectará a la movilidad. La Guardia Civil asumirá el control de los accesos a la ciudad y las rondas de circunvalación, mientras que la Policía Local gestionará las restricciones y desvíos dentro de Málaga.

El objetivo será impedir la circulación por determinadas vías, realizar los cambios necesarios en el tráfico y garantizar el funcionamiento del transporte público.

Durante las fiestas se instalarán asimismo controles estáticos y móviles de alcohol y drogas en las zonas de influencia tanto del Centro como del Real.

Tres autobombas diarias y refuerzo de Bomberos

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga desplegará cada día una dotación en el Centro y dos en el Real durante los turnos de tarde y noche.

Habrá tres autobombas disponibles diariamente para el dispositivo: una en el Centro, inicialmente entre las 14.00 y las 19.00 horas, y dos en el Real, desde las 13.30 hasta las 5.30 horas. A ellas se incorporarán una autoescala y otros vehículos destinados a tareas de mando y coordinación.

La noche de los fuegos artificiales contará con un dispositivo específico.

Además, el retén del recinto ferial se mantendrá el domingo 23 de agosto entre las 19.00 y la 1.00 horas por la apertura de las atracciones con motivo del Día del Niño.

Puestos sanitarios en la plaza de la Marina y Cortijo de Torres

La atención médica estará coordinada durante toda la Feria por la Unidad Médico Sanitaria de Bomberos.

En el Centro habrá un módulo asistencial en la plaza de la Marina, previsto entre las 14.00 y las 21.00 horas. En Cortijo de Torres existirá otro puesto junto a la portada principal, dentro de la zona reservada a Seguridad, entre las 21.00 y las 7.00 horas.

El dispositivo de ambulancias del Real permanecerá activo de forma ininterrumpida desde las 14.00 horas del día 15 hasta las 7.00 horas del domingo 23 y volverá a funcionar el día 24 entre las 19.00 y la 1.00 horas.

El operativo sanitario se completará con puestos de socorro, ambulancias de Soporte Vital Avanzado y Soporte Vital Básico y los servicios de urgencias extrahospitalarias, disponibles durante las 24 horas y coordinados por el 061.

Pulseras gratuitas para menores y mayores durante la Feria

Protección Civil volverá a contar con puestos fijos tanto en el Real como en la plaza de la Marina. Durante los fuegos artificiales del viernes 14 está prevista la presencia de alrededor de 15 voluntarios en la zona de la Malagueta.

Durante los días de Feria habrá entre seis y ocho voluntarios en el turno diurno y entre diez y quince durante la noche, con el refuerzo de agrupaciones procedentes de otros municipios.

El dispositivo de cardioprotección contará además con desfibriladores fijos y móviles distribuidos entre los módulos de Protección Civil, vehículos y diferentes casetas de Cortijo de Torres. Estos recursos se suman a los 742 desfibriladores repartidos por la ciudad dentro del programa Málaga Cardioprotegida.

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Como medida de especial utilidad para las familias, en los puntos fijos de Protección Civil del Centro y del Real podrán solicitarse de manera gratuita pulseras de identificación para menores y personas mayores, destinadas a facilitar su localización en caso de pérdida o desorientación durante unas jornadas marcadas por las grandes concentraciones de público.