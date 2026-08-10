Más 2,3 millones de puntos de luz iluminarán el Real de la Feria del Cortijo de Torres, en el que se ultiman los preparativos

A falta de pocas horas para que el Real del Cortijo de Torres encienda sus más de 2,3 millones de luces para recibir una nueva Feria de Málaga, es semana de ultimar los detalles y trabajar duro para recibir a los millones de feriantes que se dan cita en las fiestas de agosto. Operarios, repartidores, electricistas, técincos, albañiles, pintores... ocupan por unos días el recinto ferial para que todo esté a punto para una nueva Feria que tendrá más aseos públicos, habrá novedades en la Explanada de la Juventud y contará con el regreso del asistente virtual 'Tu ferIA'.

La concejala de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha detallado las principales novedades del recinto ferial para este año, acompañada de la Concejala de Juventud, Mercedes Martín, que se ha encargado de detallar lo que ofrecerá la Explanada de la Juventud durante la semana; y el CEO y cofundador de InternalIA e InternalIA group, Francisco Orellana, encargado de presentar el asistente virtual vía Whatsapp ‘Tu FerIA’. (622 25 60 08).

Teresa Porras en la presentación de las novedades del Real del Cortijo de Torres / Álex Zea

Más de 2,3 millones puntos de luz

La iluminación decorativa del Real volverá a ser uno de los elementos clave y que más se ha cuidado. El Cortijo de Torres contará con más de 2,3 millones de puntos de luz, además de nuevas decoraciones en diferentes calles. "Los trabajos de montaje avanzan este año a mayor velocidad", y según ha explicado Porras, "el miércoles será el momento en el que se dé luz para que se puedan hacer las pruebas de iluminación de las propias casetas".

En lo que a la portada se refiere, se mantiene el modelo del año 2025 con la réplica del histórico ‘El Quiosco del Embarcadero de la Reina’, que data del año 1862 y que se levantó con el objetivo de recibir la visita de Isabel II. En sus 40 por 37 metros habrá hasta 145.000 puntos LED, además de cortinas de ‘Ecogreenlux’, sistema patentado por la empresa Ximenez Group, encargada de alumbrar también el resto del recinto.

Montaje de la portada de la feria en el Real del Cortijo de Torres / Álex Zea

117 casetas y una programación de más de 200 actuaciones

El Real Cortijo de Torres despliega un año más un amplio mapa con 117 casetas, manteniendo el carácter familiar y una amplia oferta que se extenderá durante toda la jornada. Entre los espacios más destacados ofrecidos por el Ayuntamiento, cuya actividad comenzará el mismo día 15 de agosto, se encuentran las Caseta del Flamenco y la Copla, y la Caseta de los Verdiales, además del programa de conciertos en el Auditorio Municipal.

Montaje de casetas / Álex Zea

Más aseos, menos colas

La organización también ha velado por los tiempos de espera. Con el objetivo de reducir las colas que se generan habitualmente en las calles laterales, se instalarán 20 aseos públicos adicionales, que se sumarán a los que ya disponía el recinto ferial y a los servicios propios de las casetas. Se encontrarán en la zona de las calles Jabera y Bailarín Eusebio Valderrama.

La Explanada de la Juventud

Este año, la Explanada de la Juventud comenzará su programación con la fiesta de Los 40 principales, mientras que el resto de las jornadas contará con las mezclas del DJ residente Manuel Pallarés. Para cerrar la semana, tendrá lugar ‘Málaga, la feria a tu manera’ una jornada en la que los jóvenes DJs malagueños que quieran darse a conocer serán los protagonistas y tendrán la oportunidad de mostrar sus propuestas musicales.

Mercedes Martín presentando las novedades de la Explanada de la Juvetud / Álex Zea

También volverá la carpa de prevención, donde se ofrecerá en caso de necesitarla, la atención por parte de los técnicos especializados. Los controles de alcoholemia podrán volver a ser protagonistas este año, pero con una cara renovada. Los nuevos dispositivos romperán la barrera de las 200 unidades y permitirán realizar controles ilimitados, ya que permiten realizar las pruebas a distancia y sin necesidad de boquillas.

Una feria en la palma de la mano

También vuelve a la feria ‘Tu ferIA’ el asistente virtual que revolucionó la información sobre la feria ya en 2025. Según su CEO, Francisco Orellana, el objetivo es ayudar al ciudadano complementando la información de los Servicios Operativos del Ayuntamiento. Como referencia, durante la Feria del año pasado se gestionaron alrededor de 25.000 mensajes de Whatsapp y se atendió a más de 2.000 personas en siete idiomas diferentes. El sistema, accesible en el 622 25 60 08, estará conectado con la información de movilidad, ofreciendo la información del aparcamiento y las plazas disponibles en estos.

Todos estos son los servicios que ofrecerá el Real del Cortijo de Torres durante la próxima semana de feria. Un recinto preparado para que la tradición se viva de la forma más accesible y cómoda posible para los malagueños y visitantes que decidan bajar a disfrutar del Real los días de feria.