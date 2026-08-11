La Feria de Málaga protagonizará cinco millones de cupones de la ONCE

La Feria de Málaga llegará a cinco millones de cupones de la ONCE que se distribuirán por toda España con motivo del sorteo del próximo miércoles 19 de agosto. La organización dedica así uno de sus sorteos a las fiestas mayores de la capital de la Costa del Sol, que este año se celebran del 15 al 22 de agosto.

El cupón reproduce como imagen principal la portada iluminada del Real de la Feria, acompañada de la figura de una mujer con la tradicional flor, uno de los elementos más reconocibles de estas fiestas.

El cupón de la ONCE del próximo 19 de agosto, que llevará la imagen de la portada del Real de la Feria de Málaga / L.O.

La imagen ha sido presentada este martes en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga por el director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado; la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote; y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Rosado ha destacado que el cupón supone una forma de dar visibilidad a la Feria de Málaga en toda España y ha definido estas fiestas como uno de los grandes símbolos de identidad y cultura de la ciudad.

Por su parte, De la Torre ha subrayado la promoción que supone para Málaga la distribución nacional de los cinco millones de cupones y ha recordado otras ediciones que la ONCE ha dedicado anteriormente a lugares y figuras de la capital. Entre ellas figuran cupones protagonizados por calle Larios, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción o el pintor Félix Revello de Toro.

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Presentación del cupón en el Salón de Espejos del Ayuntamiento. / L.O.

Hasta 500.000 euros en el sorteo

El Cupón Diario de la ONCE del 19 de agosto pondrá en juego un premio principal de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. El sorteo contempla también premios para las cuatro, tres y dos primeras o últimas cifras, además de reintegros. La iniciativa permitirá que, coincidiendo con una de las semanas de mayor actividad turística y festiva de Málaga, la imagen de su Feria vuelva a difundirse por todo el territorio nacional.