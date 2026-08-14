Un cartel que nos devuelve el protagonismo

La Feria de Málaga vuelve a sus iconos, a sus tradiciones. Y, en parte, lo hace este año gracias a la diseñadora Patricia Castro, responsable del cartel de la nueva edición de la semana grande, titulado inequívocamente Flores para La Victoria.

Castro un tiempo imaginando cómo sería el cartel de la Feria de Málaga si algún día le tocaba firmarlo. Pero había una decisión que nunca tuvo ni una duda. La Virgen de la Victoria tenía que ocupar el lugar protagonista, porque, a su juicio, representa una parte de la historia de la ciudad que había quedado al margen de su imagen más popular. Aquella idea terminó convirtiéndose más votado por los malagueños y en una obra que ha reabierto el debate sobre los símbolos con los que Málaga se representa a sí misma. «Quería reivindicar nuestras cosas. Un farolillo puede pertenecer a cualquier feria, pero la Virgen de la Victoria sólo puede ser la de Málaga. Es un símbolo que nos pertenece únicamente a nosotros», asegura Castro.

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La malagueña está convencida de que un cartel «tiene que ser bonito y cumplir una función estética, pero también contar algo» y, en este caso, «provocar una conversación». La pregunta que a ella más le interesa: ¿Conocen suficientemente los malagueños y malagueñas su tierra, su propio patrimonio? La creadora tiene clara su respuesta: «Creemos que conocemos muy bien Málaga y, sin embargo, sabemos muy poco. Tenemos un patrimonio cultural, histórico y artístico increíble que en general no conocemos. La única forma de defender nuestra ciudad es aprendiendo sobre ella. Por ejemplo, la romería al Santuario de la Victoria. La Basílica de la Victoria, la cripta o el Camarín de la Virgen son auténticas joyas de la ciudad que todavía muchos malagueños desconocen». De momento, ella ha puesto su granito de arena, devolviéndonos el protagonismo de nuestra fiesta con su cartel de la Feria.