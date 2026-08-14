Málaga de Feria
El Centro inaugura portada para entrar con buen pie en la fiesta
La Catedral y la Farola reciben sendos homenajes en la nueva puerta, un arco de 16 metros que también incluye referencias directas a los verdiales y las biznagas
Es importante entrar a la fiesta con buen pie. Así que la calle Larios luce este año una portada completamente nueva para dar la bienvenida a la Feria del Centro. Se trata de un arco de 16 metros de altura que rinde homenaje a la ciudad a través de sus elementos más reconocibles: la Catedral y La Farola aparecen representadas en la estructura, junto a referencias directas a las tradiciones malagueñas como los verdiales y las biznagas.
Con este nuevo arco, el Ayuntamiento pone fin a tres años de la anterior portada, que recreaba la entrada a una caseta tradicional con la imagen de una pareja vestida de flamenco rodeada de elementos como biznagas y palillos de verdiales. La nueva propuesta apuesta por los monumentos y símbolos de la ciudad como eje central de la bienvenida a la Feria.
Como es habitual, la Feria en el Centro Histórico comenzará a las 12 horas y finalizará a las 18.00 horas en todas sus calles y plazas, cesando a esa misma hora la música, que sólo se permitirá en el interior de los establecimientos hosteleros con licencia para ello y dentro de los niveles autorizados. Asimismo, queda prohibida la instalación de barras de alcance en el exterior o al aire libre por parte de los establecimientos hosteleros y de restauración de la Feria del Centro Histórico.
La buena convivencia es esencial para garantizar la seguridad en un evento tan multitudinario, con una bicefalía de los festejos que exige control tanto en el Centro de Málaga como en el Real Cortijo de Torres. Y en eso todos tenemos nuestra responsabilidad.
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