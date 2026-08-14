La Feria de Málaga llega al Hospital Clínico: pacientes y familiares reciben la visita de Francisco de la Torre

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga se ha vestido de feria para celebrar con pacientes y profesionales una de las semanas más esperadas por los malagueños. Muchas personas no podrán disfrutar de ella por motivos de salud. Por eso, el Clínico, un año más, ha decidido llevar la Feria de Málaga al hospital en forma de decoración, música y actividades para que ningún malagueño se quede sin sentir el espíritu de las fiestas.

Con motivo del inicio esta noche de la Feria de Málaga 2026 con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, el centro ha recibido este viernes por la mañana la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Este es el quinto año consecutivo que el regidor ha acudido al hospital, acompañado por la concejala de Fiestas, Teresa Porras.

La Feria de Málaga entra en las habitaciones del Hospital Clínico

De la Torre ha realizado un recorrido por el hospital de día de Oncohematología, así como por las unidades de hospitalización de Oncohematología, y de Neurología para saludar a pacientes, familiares y profesionales. El alcalde ha querido acercarse personalmente para trasladarles sus deseos de ánimo, positividad y esperanza para que tengan una pronta recuperación.

Los pacientes ingresados en unidades de hospitalización reciben la tradicional visita del alcalde con motivo de estas fiestas. / L.O.

El recorrido por el centro lo ha hecho acompañado por el director general de Asistencia Sanitaria, Antonio Cansino, la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Málaga, Lucía Yeves, y la delegada de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, María Rosa Morales, junto al director gerente del complejo hospitalario universitario, Jesús Fernández Galán.

Francisco de la Torre visita por quinto año a los pacientes del Clínico

Este año, la visita ha contado con la presencia del Málaga Club de Fútbol, institución que ha sido representada por el ex jugador y actual embajador del club, Jesús Gámez, quien ha acompañado al regidor a ver a los pacientes, junto a otros representantes institucionales.

Además, y como viene siendo ya habitual cada año, el alcalde de Málaga ha sido recibido a su llegada al hospital por los componentes del coro rociero Cortijo Alto, que ha llevado a cabo una actuación musical para todos los presentes en el acto.

Un rincón de la Feria de Málaga elaborado por pacientes y profesionales

Como en años anteriores, el centro ha ubicado en el patio azul de consultas externas un pequeño rincón de la Feria 2026, donde luce la cartelería oficial facilitada por el Ayuntamiento de Málaga. La decoración ha contado también con una nueva portada realizada en madera reciclada por el paciente y carpintero jubilado, Juan Rodríguez.

Los pacientes ingresados en unidades de hospitalización reciben la tradicional visita del alcalde con motivo de estas fiestas / L.O.

Además, este pequeño rincón de la feria del patio azul ha incluido este año una decoración basada en imágenes clásicas y tradicionales de la feria con fondos de monumentos de Málaga elaborados por la TCAE del área de Neurología, Toñi Sánchez, que también ha decorado la planta de Neurología con motivos de feria combinados con escenarios que homenajean el ascenso del Málaga Club de Fútbol.

Desde le hospital han resaltado también que los decorados han contado con el apoyo técnico y logístico de Viveros Guzmán, y del Instituto Andaluz de la Juventud.

El Clínico acerca las tradiciones de Málaga a los pacientes hospitalizados

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha tenido palabras de agradecimiento a los autores de las creaciones decorativas, a los que ha saludado personalmente durante su visita al centro para agradecerles su colaboración e implicación en esta iniciativa.

Según ha informado el hospital, todas estas actividades se encuentran enmarcadas en el plan de Humanización que desarrolla este centro para hacer más amable la estancia de usuarios y acompañantes, y que tiene como objeto acercar las tradiciones a las personas que por motivos de salud no pueden celebrarlas con normalidad.