Los fuegos y la cabalgata histórica, como aperitivo

Sí, mañana empieza la fiesta pero este viernes ya se puede disfrutar de dos gozosos aperitivos, uno intrínseco y otro, una tradición de más reciente cuño que se va consolidando de el claendario de la Semana Grande: hablamos, claro, de los fuegos artificiales y de la cabalgata histórica.

Cabalgata histórica. / l.o.

Por tercer año consecutivo, la cabalgata, que recrea la incorporación de la ciudad al Reino de Castilla en el año 1487, se celebra la tarde del viernes por las calles del Centro Histórico. La cita, organizada como siempre por la Asociación Cultural Zegrí, contará con más de 200 personas para llevar a cabo este evento. Estarán divididos en dos tropas, las cristinas y las moras. La Cabalgata Histórica comienza a las 20.00 horas en la plaza de la Merced, desde donde las tropas cristianas se encaminarán por la calle Alcazabilla hasta la plaza de la Aduana, punto clave del acto. Media hora más tarde, las tropas moras comenzarán a descender desde la Alcazaba. Cuando se junten los dos grupos, tendrá lugar la entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos, así como la espada de la rendición. Unidas las tropas, iniciarán un recorrido por el Centro Histórico desde la calle Císter, pasando por Santa María, Molina Larios, Strachan, Torre de Sandobal, Larios, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, y de regreso por Molina Larios, Santa María y Císter, finalizando en la plaza de la Aduana.

Y de noche...

Casi dos horas más tarde la tradición más esperada del aperitivo de la Feria de Málaga. A las 23.50 horas, con puntualidad, comenzará el espectáculo de luminotecnia con drones en el Puerto de Málaga a cargo de Umiles Entertainment - Drone Light Show. Esta empresa fue la encargada el pasado 2 de mayo, con motivo de las fiestas de la Comunidad de Madrid, de coordinar sobre el Parque de la Cuña Verde de Latina el primer espectáculo aéreo gratuito con 1.000 drones simultáneos celebrado en España.

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Tras los drones llegará, a partir de las 00.00 horas, lo más esperado, el espectáculo piromusical, los fuegos artificiales, que se articularán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros del Puerto de Málaga, con lo que se verá desde distintos puntos de la capital, desde la playa hasta las zonas altas. El montaje es obra de Pirotecnia Zaragozana, que el año pasado lanzó 6.308 unidades en la que se emplearon 500 kilos de pólvora durante 20 minutos.