Funes: el pregón como un «gracias»

El hombre del milagro que ilusionó a toda una ciudad, el ascenso del Málaga CF a Primera División, es Juan Francisco Funes, el entrenador del equipo. Desde que el Ayuntamiento abrió a consulta popular la elección del pregonero de la Feria de Málaga el nombre que más salió fue, sin duda, el suyo. Así que el técnico de Loja le dijo «sí» al alcalde, Francisco de la Torre, cuando se lo propuso. Y siempre con la humildad y el agradecimiento por delante, la actitud con la que ha conseguido cohesionar a un equipo de deportistas para alcanzar la gloria.

En su presentación como pregonero, el entrenador del Málaga CF quiso expresar su gratitud por el nombramiento: «Es un auténtico honor poder formar parte de este pregón». A pesar de su asombro inicial con la propuesta, comentó que el sentimiento esencial es de agradecimiento y orgullo: «Quería agradecer a Málaga por todo el apoyo que me ha mostrado en estos días», añadió.

Sin embargo, también reconoció que hubo momentos de vértigo por la responsabilidad que supone la representación de la ciudadanía que tanta confianza presenta en él: «Era un gesto de agradecimiento de la ciudad. Entendí que era el momento de asumir esa responsabilidad».

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Mañana conoceremos qué nos quiere contar con su pregón. Hace unos días avanzó que su discurso contará con algunos aspectos innovadores y otras sorpresas que servirán de representación de todo el club de fútbol, y donde «quien escuche lo que digo sienta que hablo de él». Pero el objetivo del entrenador de Loja, lo más importante, es que sea«una vivencia se recuerde con mucho cariño». Nadie duda de que lo conseguirá.