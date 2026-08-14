Nuestra Historia se recrea en la calle con la Cabalgata de la Feria de Málaga

Empieza a ser una gozosa tradición más. Por tercer año consecutivo, la cabalgata, que recrea la incorporación de la ciudad al Reino de Castilla en el año 1487, se celebró la tarde del viernes previo, a la Feria por las calles del Centro Histórico.

La cita, organizada como siempre por la Asociación Cultural Zegrí, contó con más de 200 personas para llevar a cabo este evento. Estuvieron divididos en dos tropas, las cristinas y las moras. La Cabalgata Histórica comenzó a las 20.00 horas en la plaza de la Merced, desde donde las tropas cristianas se encaminaron por la calle Alcazabilla hasta la plaza de la Aduana, punto clave del acto.

Media hora más tarde, las tropas moras comenzaron a descender desde la Alcazaba. Cuando se juntaron los dos grupos, tuvo lugar la entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos, así como la espada de la rendición.

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Unidas las tropas, iniciaron un recorrido por el Centro Histórico desde la calle Císter, pasando por Santa María, Molina Larios, Strachan, Torre de Sandobal, Larios, Marqués de Larios, plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, y de regreso por Molina Larios, Santa María y Císter, finalizando en la plaza de la Aduana.