Malagueña al borde de un ataque de Feria

¿Quién no se acuerda de aquella malagueña modernísima, alocada, de tremenda vis cómica que avisaba del ataque de los chiítas en Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar)? María Barranco tiene dos Premios Goya en su haber pero hoy recibirá uno de los galardones más importantes de su carrera: ha sido nombrada Abanderada de la Feria de Málaga 2026 por la Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA), un reconocimiento que distingue cada año a una personalidad estrechamente vinculada a la ciudad y a sus tradiciones.

Barranco será la encargada de portar la Bandera de Málaga durante la XLIII Romería de la Feria, que se celebrará el sábado 15 de agosto. La comitiva partirá a las 11.00 horas desde la puerta del Ayuntamiento y recorrerá el centro histórico hasta el Santuario de la Victoria, donde tendrá lugar la tradicional misa en honor a Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad.

El resurgir de una grande

En aquellos años 80 tan almodovarianos y, después, los 90, Dulcenombre de María Magdalena de los Remedios Barranco García (Málaga, 1961), fue una de las presencias más estimulantes de nuestro cine, reconocida más como secundaria (sus dos Goya son a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto).

Como les ocurre a tantas mujeres, la industria se olvidó de ella pero, afortunadamente, la malagueña ha terminado regresando con pies firmes a la interpretación, ahora fundamentalmente en el teatro (está de gira con la exitosa función Mejor no decirlo, que coprotagoniza con Imanol Arias).

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Son más de cuatro décadas de esfuerzo y talento natural, también de una vinculación con su tierra, Málaga, íntima y que ahora, con la Romería al Santuario de La Victoria alcanza la categoría de inquebrantable. Acompáñenla en su gran día.