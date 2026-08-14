La ruta secreta de la Feria: de la Cabalgata a los verdiales, con historia incluida

Podemos vivir la Feria de muchas maneras. Podemos ponernos la flor, irnos al Real, comer un serranito, subirnos a una atracción y volver a casa con los pies destrozados. Todo eso forma parte de la Feria y no seré yo quien diga que no. Pero también podemos detenernos un momento y mirar alrededor. Preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, de dónde vienen algunas de nuestras costumbres y qué historias se esconden detrás de los lugares que recorremos.

Una buena manera de empezar es el viernes por la tarde, hoy, con la Cabalgata Histórica. Antes de verla, vale la pena contarles a los niños, de forma sencilla, que esas personas vestidas de época están representando un episodio que ocurrió realmente en Málaga hace más de quinientos años. Buscar juntos dónde está la Alcazaba, situar la ciudad en un mapa, preguntarnos cómo sería Málaga entonces: de repente, la cabalgata deja de ser un desfile más y se convierte en una historia que ocurre delante de nosotros.

Cuando termine, todavía queda una de las grandes tradiciones de la noche: mirar al cielo. Los fuegos artificiales también tienen historia — durante siglos, las celebraciones usaron luminarias y pólvora para convertir la noche en espectáculo, mucho antes de que existieran los drones y los espectáculos piromusicales de hoy. Preguntarles a los niños cómo creen que celebrarían una gran fiesta quienes vivieron en Málaga hace cientos de años puede ser mucho más divertido que darles la respuesta: a veces conviene dejar que la inventen.

La Romería: más que "vamos a ver los caballos"

La historia continúa al día siguiente, con la Romería hasta el Santuario de la Victoria. Aquí también merece la pena ir un poco más allá de "vamos a ver los caballos": contarles por qué se hace ese recorrido, qué relación tiene el Santuario con Málaga, fijarnos juntos en los trajes, la música y los enganches. Cuando sabemos por qué estamos allí, el paisaje cambia un poquito.

Desde ahí, un paseo por el centro nos lleva a otra parte de nuestra cultura que muchas veces tenemos delante sin detenernos: los verdiales, que durante la Feria llenan de música y folclore la calle Larios. Basta con escuchar los instrumentos, fijarnos en el ritmo y preguntar a los niños qué les llama la atención — no hace falta explicarles de golpe toda la historia del estilo. Primero se escucha. Después, ya verán qué preguntas aparecen.

Siguiendo por el centro llegamos a la Plaza de la Merced, donde este año la Feria Mágica celebra sus treinta años con De la Tierra a la Luna. Teatro, magia, títeres, cuentacuentos, pasacalles y música son una estupenda excusa para hablar de nuestra historia más reciente: ¿dónde estaba la Feria Mágica cuando papá era pequeño? ¿Y cuando lo era la abuela? Quizá descubramos que algunos adultos que hoy llevan a sus hijos de la mano fueron, hace años, aquellos niños que iban de la mano de los suyos.

Quizá descubramos que algunos adultos que hoy llevan a sus hijos de la mano fueron, hace años, aquellos niños que iban de la mano de los suyos

Y ya que estamos en la Merced, aprovechamos para entrar en un museo. El Museo Casa Natal Picasso está prácticamente al lado y es una forma sencilla de colar algo de cultura en el paseo — también valen el Museo Picasso Málaga o el Centre Pompidou. No se trata de verlo todo ni de convertir la Feria en una gymkana cultural: basta con elegir una cosa que despierte curiosidad y preguntar por ella.

Por la noche, la aventura sigue en el Real del Cortijo de Torres, donde la Caseta Municipal Infantil ofrece espectáculos desde las 21:30. Ver una función y comentar después lo que hemos visto, igual que hacemos al salir del cine cualquier otro día, es otra manera de hacer cultura mientras estamos de Feria.

Vámonos de Feria y FeriaTrivial: más diversión

Y si todo esto os deja con ganas de seguir investigando, hemos preparado dos herramientas para hacerlo aún más divertido. Vámonos de Feria por la ciudad convierte el paseo en una ruta familiar: vais marcando las paradas, visitáis los lugares relacionados con nuestra historia y guardáis el recuerdo con una fotografía. Y con FeriaTrivial comprobáis quién sabe más sobre Málaga, sus costumbres y su Feria — vale que gane el niño, el padre, la abuela o quien tenga mejor memoria, y también vale reconocer que no sabemos algo y buscar juntos la respuesta.

Para poner a prueba en familia cuánto sabemos sobre Málaga, sus costumbres y su Feria, puedes descargar los recursos: el primero, aquí, y el segundo, aquí.

Quizá este año podamos vivir una Feria un poco diferente. No una Feria más seria, ni más correcta, ni más educativa: simplemente más consciente, en el sentido más sencillo de la palabra — saber dónde estamos, qué estamos celebrando y por qué.

Y después disfrutar del jamón, el Cartojal, el baile y los cacharritos, y hacer exactamente lo que nos dé la gana. Faltaría más. Pero mientras tanto habremos descubierto una receta, una música, un edificio, una historia familiar, una tradición o una costumbre que ya no volveremos a mirar exactamente igual.

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Que viva la Feria, que siga siendo Feria. Pero que nuestros hijos sepan también qué parte de Málaga están viviendo.