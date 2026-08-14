Así será la banda sonora de nuestros días y nuestras noches

La Feria de Málaga volverá a convertir la ciudad en un gran escenario decorado con farolillos y bombillas de colores. Cerca de 200 espectáculos conforman la programación diseñada por el Ayuntamiento, una propuesta en la que tendrán cabida conciertos de artistas nacionales, actuaciones de músicos malagueños, flamenco, verdiales... Todo ello con entrada gratuita. Entre los artistas se encuentran grupos y solistas como Antonio Carmona, Diana Navarro, Zenet, Medina Azahara, David de María, Nancys Rubias o Paloma San Basilio, entre otros.

Diana Navarro. / l.o.

Un auditorio con grandes nombres

Uno de los principales atractivos volverá a ser el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres, que reunirá durante la semana grande de la ciudad a algunas de las voces más reconocidas del panorama español. Algunas de las jornadas iniciarán con una muestra de bailes esencia de Málaga, para después dar paso a partir de las 22.00 horas a las actuaciones. Diana Navarro, con su hermana, Encarni, abrirá el 15 de agosto la agenda, que se cerrará, el 22, con el recital de Antonio Carmona.

Medina Azahara. / l.o.

Flamenco y copla por bandera

El flamenco y la copla volverán a ocupar un lugar protagonista en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla. Este lugar de encuentro, imprescindible cada año para los aficionados al cante y al folclore, reunirá durante la semana de feria algunas de las principales personalidades del cante, el baile y la guitarra en actuaciones gratuitas. Un año más, en turno de día y turno de noche, el objetivo es mantener el valor de uno de los patrimonios culturales más identificativos y más cuidados dentro del entorno de la feria. Chato de Málaga, José Chaparro, y Vanesa Fernández son algunos de los artistas convocados para el ciclo más jondo de la noche malagueña.

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Zenet. / l.o.

Verdiales como seña de identidad malagueña

Cómo no, los verdiales volverán a sonar con fuerza durante la Feria de Málaga gracias a una programación que tendrá como escenarios tanto en su caseta del Real, donde cada noche actuarán dos pandas representando los tres estilos (Montes, Almogía y Comares), como el Centro Histórico con las actuaciones diarias en la calle Larios, que acercarán este patrimonio cultural a vecinos y visitantes y reforzarán la apuesta de la Feria por preservar y difundir una de las señas de identidad más arraigadas de Málaga y su provincia.