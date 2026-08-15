Funes inaugura la Feria de Málaga 2026 con un pregón lleno de sorpresas

Haciendo referencia a lo que el entrenador dijo en su nombramiento oficial como pregonero, que esta Feria sea “una vivencia que se recuerde con mucho cariño”. Lleno de gratitud y orgullo hacia la tierra que lo adoptó hace más de una década, Funes se ha propuesto reunir los elementos que conforman la esencia de Málaga en un discurso de 30 minutos.

La ciudad, muy hospitalaria

Málaga es cariño, hermandad y acogida con los brazos abiertos. Funes, de origen lojeño, pero mitad <<boquerón>>, no ha dudado en destacar cómo la capital se ha convertido en el hogar de él y su familia. “Entendí que aquello de 'Muy Hospitalaria', que aparece en nuestro escudo, no es solo un título; es una forma de ser”, añadió el entrenador.

Izan Merino, con un traje campero, saluda al público. / Gregorio Marrero

Los equipos no son solo de once

“Si Málaga quiere seguir teniendo un equipazo va a necesitar de todos vosotros. De quien abre la persiana de una panadería de madrugada, de la profesora que cada mañana entra en un aula, del albañil que levanta nuestros barrios, del comerciante que saluda por tu nombre.”

Desde su posición de entrenador, Funes sabe la importancia de la organización de distintas personas para que el partido vaya bien, por tanto ha decidido hacer una convocatoria de feria, “porque una cosa es ponerse delante de un equipo… y otra muy distinta es ponerse delante de Málaga entera”, dijo antes de presentar a distintos malagueños para definir los valores de la ciudad.

El entrenador de Malaga CF Juan Francisco 'Juanfran' Funes ha sido el encargado de encender el recinto ferial y ser el pregonero de esta Feria de Málaga 2016. Ha estado acompañado y apoyado por sus bichos: Izan Merino, Joaquín Muñoz y David Larrubia. / Gregorio Marrero

Compañía malaguista y especial

Cuatro valores, cuatro figuras representativas. La fe, el mar, el conocimiento y la alegría forman parte de la identidad de los distintos malagueños, que conviven y construyen la ciudad. Para ello, Funes contó con la presencia de personas relevantes que conocen de primera mano la vida en estas calles.

Izan Merino, centrocampista del Málaga CF, comenzó con la primera seña de identidad. Nombró la cercanía de la Divina Pastora en Capuchinos, la patrona de la ciudad: la Virgen de la Victoria; el Cautivo o la Esperanza, que representa a la ciudad “porque Málaga siempre ha sabido mirar hacia delante.”

En otro plano, Joaquín Muñoz conmemoró la mayor característica de Málaga. “El mar nos ha enseñado a vivir con humildad. Nos ha enseñado el valor del esfuerzo. El de quienes salían a faenar sin saber qué les esperaba. Nos ha enseñado a compartir. Alrededor de un espeto siempre cabe uno más, una conversación más y una sonrisa más”, añadió el jugador.

Joaquín Muñoz / Gregorio Marrero

A continuación, Raúl Iznata quiso poner la atención en la Málaga que no para de crecer. El exfutbolista de Teatinos, honró la evolución que ha experimentado la capital gracias al conocimiento. “Cada aula forma a un profesional, cada laboratorio impulsa una idea y cada joven que llega abre un nuevo camino”, añadió Iznata sobre una ciudad que “no es grande solo por lo que ha sido, sino por todo lo que todavía está llamada a ser.”

La luz de Larrubia interrumpió el ambiente. A canto de “Larru, Larru, Larru” entre los presentes, el delantero del Málaga CF, aportó el toque de alegría y humor que tanto define las festividades. Con tres breves chistes, se aseguró de recordar la manera de ser de los malagueños a pesar de todo.

David Larrubia. / Gregorio Marrero

Detrás de la fotografía

Un equipo de fútbol no se conforma solamente en el césped. Las familias de los jugadores, los aficionados, las personas mayores… una ciudad entera volcada en apoyar y sostener a quienes se dejan la piel en el campo en cada partido. Míriam Sae es la mayor representación de ser la compañía en los momentos más duros y por eso, su voz se encargó de concluir el discurso del pregón:

“Málaga

Jardín de España

Novia del cielo Málaga

Clavel y rosa

Tierra de ensueño

Playas de Torremolinos

Sol de Marbella

Málaga

Un paraíso

Que se funde en la noche

Con las estrellas

Málaga

Con las estrellas”

Y de esta manera, el alumbrado de la portada del Real llegó a brillar más que las estrellas de las que hablaba Carmen Sevilla en su copla sobre Málaga.