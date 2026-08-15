Málaga enciende su cielo para vivir la Feria

Como se puede escuchar en el estribillo de una de las sevillanas del grupo Amigos de Ginés, «ya huele a feria, que ole, ya huele a feria». Málaga, bajo la amenazada de un calor y una humildad insoportables, dio el pistoletazo de salida a la semana de feria desde sus playas, abarrotadas desde antes de que el cielo se oscureciera del todo. Casi a las doce de la noche, la Feria estaba a punto de comenzar, y en la arena no quedaba un hueco debido a los miles de malagueños y visitantes que querían contemplar uno de los momentos más esperados de estas fiestas.

Los fuegos artificiales, desde la terraza del Catalonia Molina Lario / Eduardo Nieto

Con el Mediterráneo como telón de fondo, el cielo se convirtió una vez más en el escenario perfecto para comenzar la Feria de Málaga 2026. La cuenta atrás comenzó a las 23.50 horas con el espectáculo de 440 drones, repartidos a partes iguales entre el Dique de Levante y San Andrés para crear una coreografía visible hasta 500 metros de distancia, comenzaron a dibujar figuras luminosas sobre el cielo: una noria, una ruleta, un osito de peluche, un caballo de tiovivo… todo lo que aparecía venida acompañado de un «oooooh» del público.

Y llegaron los fuegos

Llegaba el momento. La cuenta atrás reflejada en los teloneros en forma de drones llegó a cero y se escondieron para dejar paso a los verdaderos protagonistas. Justo a la medianoche, daba comienzo el verdadero espectáculo, veinte minutos exactos de fuegos artificiales para dar la bienvenida a la Feria. En total, 5.694 efectos pirotécnicos y alrededor de 500 kilos de pólvora. El primer cohete verde, el segundo dorado, el tercero rojo... y así, una sucesión de colores que crearon en el cielo un arcoiris de feria.

Explosión de luz y color en el cielo malagueño / Gregorio Marrero

La música y la pólvora se fueron dando la mano hasta el último lanzamiento. Todo espectáculo que se precie necesita una banda sonora y el de anoche no fue menos. El estallido de los fuegos artificiales estuvieron acompañados por un repertorio de nueve temas musicales, desde Battiato versionado por Dalma hasta una versión orquestal de 'Nothing compares 2 U', de Prince.

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Emoción evidente

Entre los asistentes, la emoción era más que evidente. Algunos decidieron entrar en el agua para disfrutar del momento algo más cerca, pero entre los que se quedaron en la arena se escuchaban cosas como «¡Illo, que guapo!». Para otros, empezar esta semana de agosto así era ya una tradición. «Pues hala, ya estamos en Feria. ¡Un año más!», decía un veterano tras darle un beso a la que había estado agarrada de su brazo durante todo el espectáculo. Cuando llegó el último estallido, el cielo de la noche dejó de iluminarse y se quedó impregnado por los restos de humo que había dejado el espectáculo, y la música se vio reemplazada por la ovación del público. Málaga ya está 'enferiada'.