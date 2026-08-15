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Romería de la Feria

Málaga inaugura la Feria 2026 y la lleva al Santuario de la Victoria entre caballos y verdiales

La abanderada María Barranco encabeza la tradicional romería del Centro, donde la bandera de Málaga y la música ponen el broche de oro a una mañana de tradición

María Barranco iza la bandera de Málaga antes de encabezar el tradicional recorrido hasta el Santuario de la Victoria, en una mañana marcada por las altas temperaturas

María Barranco iza la bandera de Málaga antes de encabezar el tradicional recorrido hasta el Santuario de la Victoria, en una mañana marcada por las altas temperaturas

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XLIII Romería de la Feria de Málaga, celebrada este sábado, 15 de agosto de 2026. Los romeros salieron a las 11.00 horas desde el Ayuntamiento hacia el Santuario de la Victoria. / Eduardo Nieto

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Blanca Ramos-Noguera

Blanca Ramos-Noguera

Después de los fuegos artificiales sobre la playa de la Malagueta, el siguiente aviso de que Málaga ya está de Feria llegó en forma de carretas. Con la tradicional romería recorriendo las calles del Centro, la ciudad se desperezó entre sombreros, volantes, flores y el sonido de los cascos sobre el asfalto.

El inconfundible olor que dejaba el paso de los caballos se mezclaba con el ambiente festivo mientras los primeros malagueños se agolpaban en las calles para no perderse una de las estampas más tradicionales del arranque de la Feria de Málaga.

XLIII Romería de la Feria de Málaga, celebrada este sábado, 15 de agosto de 2026. Los romeros salieron a las 11.00 horas desde el Ayuntamiento hacia el Santuario de la Victoria.

María Barranco, a su llegada en carreta al Ayuntamiento. / Eduardo Nieto

El calor vuelve a hacerse protagonista

Pronto hubo una sensación que terminó imponiéndose. Pese a la lluvia que había dejado Málaga empapada durante la madrugada, el calor volvió a abrirse paso con fuerza entre la multitud.

«¡Esto no hay quien lo aguante!» se convirtió por momentos en una de las frases más repetidas entre quienes esperaban el paso de la comitiva. Pero había poco tiempo para lamentarse: Málaga está de Feria y la romería ya estaba en la calle.

Los niños quizá eran quienes mejor resumían la escena. Señalaban a los caballos con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta y esa expresión de quien todavía no termina de creerse lo que está viendo.

XLIII Romería de la Feria de Málaga, celebrada este sábado, 15 de agosto de 2026. Los romeros salieron a las 11.00 horas desde el Ayuntamiento hacia el Santuario de la Victoria.

Verdiales, a la puerta del Coçnsistorio. / Eduardo Nieto

María Barranco iza la bandera de Málaga

A las 11.25 horas, frente a la portada del Centro, llegaba uno de los momentos más esperados de la jornada. La abanderada, María Barranco, acompañada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tomaba la bandera verde y morada para izarla minutos después.

A las 11.30 horas, la enseña comenzaba a subir por el mástil mientras sonaban el Himno de Andalucía y el Himno de España, interpretados por la Banda Municipal.

La actriz malagueña no podía contener la sonrisa al contemplar la bandera ondeando en lo más alto. Era la imagen que confirmaba que, un año más, Málaga ya estaba oficialmente de Feria.

XLIII Romería de la Feria de Málaga, celebrada este sábado, 15 de agosto de 2026. Los romeros salieron a las 11.00 horas desde el Ayuntamiento hacia el Santuario de la Victoria.

Fiesteros de una panda de verdiales durante la XLIII Romería de la Feria de Málaga / Eduardo Nieto

Camino del barrio de la Victoria

Entonces volvió a sonar ese soniquete tan reconocible de Málaga. Una panda de verdiales acompañó a la comitiva de regreso a la carroza para emprender el camino hacia el barrio de la Victoria.

Desde allí, a María Barranco parecían faltarle manos para saludar a todos los que habían bajado al Centro en este primer día de Feria.

XLIII Romería de la Feria de Málaga, celebrada este sábado, 15 de agosto de 2026. Los romeros salieron a las 11.00 horas desde el Ayuntamiento hacia el Santuario de la Victoria.

Carretas, a su llegada a la Victoria / Eduardo Nieto

El recorrido avanzaba y el sol apretaba cada vez más. Los abanicos y las botellas de agua fría se convirtieron en aliados imprescindibles, mientras las pocas sombras del recorrido funcionaban como pequeños refugios improvisados.

El «qué calor» regresaba una y otra vez entre los comentarios de los asistentes, aunque nadie parecía dispuesto a renunciar a contemplar el paso de la romería.

La abanderada, María Barranco, baja de la carreta con la ayuda del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La abanderada, María Barranco, baja de la carreta con la ayuda del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / Eduardo Nieto

A los pies de la patrona malagueña

A las 13.42 horas, después de más de dos horas de recorrido, la romería alcanzaba finalmente su destino: el Santuario de la Victoria.

El bullicio de las calles daba paso al silencio y al respeto en el interior del templo. Allí sonaron malagueñas mientras los protagonistas de la romería se acercaban hasta la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga.

La bandera de la ciudad se postró ante la Virgen. Tras los agradecimientos a los asistentes, la lectura de la Palabra de Dios, en la que se recordó el pasaje «bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan», y la posterior bendición, la comitiva subió al camarín de la patrona para culminar el acto junto a ella.

La romería llegaba así a su fin. María Barranco había llevado la bandera de Málaga por las calles de la ciudad, los caballos habían abierto el camino y los verdiales habían vuelto a ejercer de seña de identidad.

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Ni siquiera el calor pudo con una de las grandes tradiciones del primer día. En la Victoria termina la romería, pero la Feria de Málaga no ha hecho más que empezar.

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