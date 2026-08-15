Romería de la Feria
Málaga inaugura la Feria 2026 y la lleva al Santuario de la Victoria entre caballos y verdiales
La abanderada María Barranco encabeza la tradicional romería del Centro, donde la bandera de Málaga y la música ponen el broche de oro a una mañana de tradición
Después de los fuegos artificiales sobre la playa de la Malagueta, el siguiente aviso de que Málaga ya está de Feria llegó en forma de carretas. Con la tradicional romería recorriendo las calles del Centro, la ciudad se desperezó entre sombreros, volantes, flores y el sonido de los cascos sobre el asfalto.
El inconfundible olor que dejaba el paso de los caballos se mezclaba con el ambiente festivo mientras los primeros malagueños se agolpaban en las calles para no perderse una de las estampas más tradicionales del arranque de la Feria de Málaga.
El calor vuelve a hacerse protagonista
Pronto hubo una sensación que terminó imponiéndose. Pese a la lluvia que había dejado Málaga empapada durante la madrugada, el calor volvió a abrirse paso con fuerza entre la multitud.
«¡Esto no hay quien lo aguante!» se convirtió por momentos en una de las frases más repetidas entre quienes esperaban el paso de la comitiva. Pero había poco tiempo para lamentarse: Málaga está de Feria y la romería ya estaba en la calle.
Los niños quizá eran quienes mejor resumían la escena. Señalaban a los caballos con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta y esa expresión de quien todavía no termina de creerse lo que está viendo.
María Barranco iza la bandera de Málaga
A las 11.25 horas, frente a la portada del Centro, llegaba uno de los momentos más esperados de la jornada. La abanderada, María Barranco, acompañada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tomaba la bandera verde y morada para izarla minutos después.
A las 11.30 horas, la enseña comenzaba a subir por el mástil mientras sonaban el Himno de Andalucía y el Himno de España, interpretados por la Banda Municipal.
La actriz malagueña no podía contener la sonrisa al contemplar la bandera ondeando en lo más alto. Era la imagen que confirmaba que, un año más, Málaga ya estaba oficialmente de Feria.
Camino del barrio de la Victoria
Entonces volvió a sonar ese soniquete tan reconocible de Málaga. Una panda de verdiales acompañó a la comitiva de regreso a la carroza para emprender el camino hacia el barrio de la Victoria.
Desde allí, a María Barranco parecían faltarle manos para saludar a todos los que habían bajado al Centro en este primer día de Feria.
El recorrido avanzaba y el sol apretaba cada vez más. Los abanicos y las botellas de agua fría se convirtieron en aliados imprescindibles, mientras las pocas sombras del recorrido funcionaban como pequeños refugios improvisados.
El «qué calor» regresaba una y otra vez entre los comentarios de los asistentes, aunque nadie parecía dispuesto a renunciar a contemplar el paso de la romería.
A los pies de la patrona malagueña
A las 13.42 horas, después de más de dos horas de recorrido, la romería alcanzaba finalmente su destino: el Santuario de la Victoria.
El bullicio de las calles daba paso al silencio y al respeto en el interior del templo. Allí sonaron malagueñas mientras los protagonistas de la romería se acercaban hasta la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga.
La bandera de la ciudad se postró ante la Virgen. Tras los agradecimientos a los asistentes, la lectura de la Palabra de Dios, en la que se recordó el pasaje «bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan», y la posterior bendición, la comitiva subió al camarín de la patrona para culminar el acto junto a ella.
La romería llegaba así a su fin. María Barranco había llevado la bandera de Málaga por las calles de la ciudad, los caballos habían abierto el camino y los verdiales habían vuelto a ejercer de seña de identidad.
Ni siquiera el calor pudo con una de las grandes tradiciones del primer día. En la Victoria termina la romería, pero la Feria de Málaga no ha hecho más que empezar.
- La playa de Málaga con arena oscura, islotes y un rico fondo marino en la que huir de la masificación: es perfecta para hacer buceo, esnórquel y actividades acuáticas
- Los vecinos piden a Urbanismo más inspecciones a las obras de los 22 apartamentos turísticos en Pedregalejo
- La Guardia Civil investiga el robo de cuatro pistolas reglamentarias en dependencias de la Policía Local de Rincón de la Victoria
- Las altas temperaturas en la semana de la Feria de Málaga: La Aemet prevé máximas de 35ºC
- Alerta por el crecimiento de un asentamiento en el Parque Carniceros a las puertas del Real de la Feria de Málaga
- Todo lo que debes saber de la Feria de Málaga 2026: cómo llegar, horarios, casetas y conciertos
- Alcampo abrirá en Benalmádena su primer supermercado propio en Andalucía
- Muere un hombre de 53 años arrollado por un tren del Cercanías en Málaga