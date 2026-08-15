El pregón íntegro de Juanfran Funes con el que se inaugurado el Real de la Feria 2026: Una bienvenida en equipo

«Buenas noches, Málaga. Llegan días, de reír, de disfrutar y de celebrar juntos. Hoy damos el pitido inicial a nuestra Feria. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento, hoy estoy ante vosotros y vosotras, gracias a la familia del Málaga y en especial de nuestros jugadores, ellos son el gran baluarte de nuestros éxitos deportivos.

En representación de todos los malagueños y malagueñas gracias a nuestro alcalde Francisco de la Torre, cuando me propuso ser pregonero de la Feria sentí, primero, una enorme sorpresa y, después, una responsabilidad todavía mayor. Porque una cosa es ponerse delante de un equipo… y otra muy distinta es ponerse delante de Málaga entera.

Y permitidme que os cuente algo: mi hija nació aquí, mi mujer y yo somos lojeños. Llevamos más de una década viviendo en Málaga y, desde el primer día, entendí que aquello de Muy Hospitalaria, que aparece en nuestro escudo, no es solo un título; es una forma de ser.

Tenemos una anécdota familiar a la que le tenemos mucho cariño, cuando volvemos a casa y bajamos Las Pedrizas, mis amigos dicen: Ya vienen los lojeños. Y cuando las subimos, mi familia dice: Ya vienen los boquerones.

No sé muy bien en qué punto del camino dejamos de ser unos y empezamos a ser los otros. Lo que sí sé es que Málaga nos abrió las puertas de su casa y terminó convirtiéndose en nuestro hogar.

Y ahora os voy a pedir que hagamos algo juntos, si tuviéramos que hacer un once de malagueños ilustres, seguramente coincidiríamos en algunos nombres, yo pondría a Antonio Banderas y Fernando Hierro, otros elegiríais a María Zambrano o Diana Navarro, pero que no se os olvide nunca una cosa: los equipos que se escriben con mayúsculas, los grandes equipos, los equipazos… no se construyen solamente con un once. Se construyen cuando todos empujan en la misma dirección, porque si Málaga quiere seguir teniendo un equipazo va a necesitar de todos vosotros.

De quien abre la persiana de una panadería de madrugada, de la profesora que cada mañana entra en un aula, del albañil que levanta nuestros barrios, del comerciante que saluda por tu nombre. De la camarera que hace que un malagueño se sienta en casa y que un visitante quiera volver, del pescador, del taxista, de la policía, del bombero, del limpiador, del jardinero… y de quienes, cuando la mayoría descansamos, siguen velando por nosotros en una guardia de un hospital.

Y ahora os tengo una pequeña sorpresa. Como entrenador hago cada semana una convocatoria. Pero como este finde no hay Liga pues vamos a hacer la convocactoria de la feria, he querido que me acompañen algunas personas en las que cada uno va a representar una parte de Málaga y algunos valores importantes de la ciudad. Para la parte del centro, nos acompaña un buen centrocampista, un malagueño y malaguista de Miraflores, Izan Merino.

El entrenador de Malaga CF Juan Francisco 'Juanfran' Funes ha sido el encargado de encender el recinto ferial y ser el pregonero de esta Feria de Málaga 2016. Ha estado acompañado y apoyado por sus bichos: Izan Merino, Joaquín Muñoz y David Larrubia. / Gregorio Marrero

Izan Merino: En el corazón de Málaga también se descubre otra de nuestras grandes señas de identidad: la fe. En Capuchinos nos recibe la Divina Pastora, símbolo de la cercanía, muy cerca en la victoria nos espera la patrona de Málaga, la virgen de la victoria que representa la unidad de los malagueños y bajando hacia la Trinidad aparece el Cautivo. El Señor de Málaga nos recuerda que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en levantarse siempre una vez más. A su lado camina la Esperanza. Y quizá ninguna palabra defina mejor a esta ciudad. Porque Málaga siempre ha sabido mirar hacia delante. Cercanía, unidad, fortaleza y esperanza. Cuatro valores que no solo representan a estas imágenes; representan también el alma de Málaga.

El entrenador de Malaga CF Juan Francisco 'Juanfran' Funes ha sido el encargado de encender el recinto ferial y ser el pregonero de esta Feria de Málaga 2016. Ha estado acompañado y apoyado por sus bichos: Izan Merino, Joaquín Muñoz y David Larrubia. / Gregorio Marrero

Funes: Y si Izan ha llevado el balón por dentro, ahora se la damos al extremo. Porque hay jugadas que solo pueden terminar en la banda, allí donde Málaga cambia el asfalto por la arena y el ruido por el sonido de las olas. Me vuelvo a acordar de otro de los bichos, malagueño y malaguista, reciban con un fuerte aplauso a Joaquín Muñoz.

Joaquín Muñoz: Buenas, Málaga, quería hacer un llamamiento la feria a todos aquellos que representáis la Málaga más marinera, la Málaga que mira al Mediterráneo: desde La Malagueta hasta Pedregalejo y El Palo, sin olvidar Huelin. El mar nos ha enseñado a vivir con humildad. Nos ha enseñado el valor del esfuerzo. El de quienes salían a faenar sin saber qué les esperaba. Nos ha enseñado a compartir. Alrededor de un espeto siempre caben uno más, una conversación más y una sonrisa más. Nos ha enseñado a mirar lejos. Porque quien crece frente al horizonte aprende que siempre hay un nuevo camino por descubrir.

El entrenador de Malaga CF Juan Francisco 'Juanfran' Funes ha sido el encargado de encender el recinto ferial y ser el pregonero de esta Feria de Málaga 2016. Ha estado acompañado y apoyado por sus bichos: Izan Merino, Joaquín Muñoz y David Larrubia. / Gregorio Marrero

Funes: Y como para jugar antes hay que organizar, necesitábamos también a alguien del cuerpo técnico. Tercera generación de futbolistas malagueños, nieto del gran Chales y vecino de Teatinos. Hoy viene a representar la Málaga que crece, la Málaga universitaria. Recibamos con un fuerte aplauso a Raúl Iznata.

Raúl Iznata: Buenas noches, Málaga. Teatinos representa una Málaga que no deja de crecer. La de la Universidad, los hospitales y los jóvenes que llegan para estudiar, trabajar y construir aquí su futuro. Y representa un valor fundamental para cualquier sociedad: el conocimiento. Cada aula forma a un profesional, cada laboratorio impulsa una idea y cada joven que llega abre un nuevo camino. Porque Málaga sabe cuidar su pasado, pero también mirar hacia delante. Y una ciudad no es grande solo por lo que ha sido, sino por todo lo que está llamada a ser.

Funes: Izan nos ha hablado del valor de la fe, Joaquín nos ha hablado de los valores que nos trae el mar, Raúl del valor del conocimiento y os traigo a alguien que nos va a hablar del valor de la alegría, este, aunque esté en su casa ahora mismo, si lo llamamos viene porque vive en el barrio de La Luz: ¡Larru, larru, larru!

David Larrubia: Yo quiero representar el valor de la alegría que estamos de feria. Y quería contaros un chiste, pero antes recordaros que si bebes no conduzcas... y es que va un hombre completamente borracho conduciendo por la autovía. Se había metido en dirección contraria y avanzaba dando volantazos, esquivando coches como podía. Enciende la radio y escucha: —Atención a todos los conductores: extremen la precaución porque hay un loco circulando en dirección contraria por la autovía. El borracho mira hacia delante, pega otro volantazo y responde: —¿Uno nada más?… ¡Pero si vienen todos!

El entrenador de Malaga CF Juan Francisco 'Juanfran' Funes ha sido el encargado de encender el recinto ferial y ser el pregonero de esta Feria de Málaga 2016. Ha estado acompañado y apoyado por sus bichos: Izan Merino, Joaquín Muñoz y David Larrubia. / Gregorio Marrero

Funes: En un equipo no solo son importantes los que pisan el césped, sino también quienes están detrás, acompañando y sosteniendo, las familias, nuestros seguidores… Y quiero acordarme de nuestros mayores, de esos abuelos y abuelas que sostienen tantas familias sin nada a cambio; de quienes cuidan y de quienes necesitan que caminemos un poco más despacio para poder avanzar juntos. A todos ellos los necesitamos en la convocatoria de esta Feria.

Y para representarlos he querido que esté aquí alguien muy especial. Ella sabe bien lo que significa acompañar a alguien que vive el fútbol desde dentro. Pero esta noche no viene como la mujer de Dani Lorenzo; esta noche Míriam viene en nombre de todos los que están detrás. De los que sostienen sin hacer ruido. De esos imprescindibles que casi nunca aparecen en la foto. Con todos vosotros, Miriam Sae.

Miriam Sae canta: Las olas llevan aire / De malagueña / La brisa es tan suave / Que al puerto besa / Se escuchan en la noche / Lejanas coplas / Quejas de marinero / Que en un velero / El amor añora / Málaga Jardín de España / Novia del cielo / Málaga Clavel y rosa / Tierra de ensueño / Playas de Torremolinos / Sol de Marbella / Málaga Un paraíso / Que se funde en la noche / Con las estrellas Málaga / Con las estrellas.

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Funes: Después de escuchar la magnifica voz de Miriam, solo nos queda recordar que llegan días de encontrarse, de reír, de disfrutar y de celebrar juntos. Gracias, Málaga.