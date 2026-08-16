La Feria Mágica: el lugar donde reina la imaginación de las niñas y niños malagueños desde la Tierra a la Luna

Hace tres décadas, Alberto Díaz de la Quintana, un polifacético artista dedicado a las artes escénicas infantiles pensó que la Feria de Málaga también debía reservar un espacio para los más pequeños. Así, con el apoyo del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, se impulsó la creación de la Feria Mágica, un evento cultural y recreativo que fomenta la ilusión de las niñas y niños malagueños, cuya imaginación viaja este año desde “La Tierra a la Luna”.

Y como para todo gran viaje, en este caso al espacio exterior, hace falta “abrocharse los cinturones”. Con esta indicación comenzó el colorido pasacalles con el que se inauguró el evento y en el que se alinearon los planetas y satélites protagonistas de la temática principal en esta edición: “Normalmente siempre le preguntamos a los niños porque son ellos los que lo eligen y varios niños el año pasado dijeron que querían el tema del espacio y la luna. La mente de un niño es maravillosa y la idea por la que crear la feria mágica fue para crear un espacio cultural y de entretenimiento para ellos. Además, prácticamente la totalidad de las compañías son locales”, explica Díaz.

Un momento del pasacalles en la Plaza de la Merced / Á. J.

Una vez iniciado el pasacalles, a partir de las 12.00 horas, la Plaza de la Merced se llenó de música, juegos, actuaciones, talleres participativos, teatro, títeres y magia hasta las 15.30. Y, por supuesto, de las personas que año tras año acuden a disfrutar de estas actividades. Raquel viene todos los años desde el nacimiento de su hija Victoria: “Mi hija tiene seis años y venimos siempre. A ella le encanta el carrusel, el teatro, los juegos de magia y todo. Se agradece mucho este espacio para que ellos puedan disfrutar de la fiesta”, expone.

Un espacio inclusivo

Así, la Feria Mágica se establece como un espacio distinto a la feria del Real y la del Centro Histórico en los niños y niñas que asisten son partícipes de diferentes misiones para vencer al aburrimiento, uno de los grandes enemigos durante el verano para muchos de ellos. Precisamente, este es el villano de la historia que ofrece la Compañía Pili en la obra titulada ‘El viaje de las estrellas’.

En este teatro musical con títeres, como en otras obras, se mezcla la temática escogida con la tradición y cultura arraigadas a la gran fiesta de Málaga: “En esta obra necesitan montar una feria en la luna y van a mandar un cohete con castañuelas abanicos y lo van a mandar al espacio para que la Luna no se ponga triste y hagan una feria allí arriba. De esta forma, se vence al malvado Súper Aburrimiento, que queda fascinado con el contenido del cohete”, describe Pilar Esteban, directora de la compañía que lleva alrededor de una década asistiendo a la Feria Mágica.

Trucos de magia en, claro, la Feria Mágica / Á. J.

Además, de esta obra, entre los valores que se tratan de transmitir a los más pequeños, se encuentra la inclusión, ya que cuenta con una intérprete de lenguaje de signos para que todos y todas puedan disfrutarlo. En las diferentes actividades se ha fomentado el respeto al planeta, entre las personas, a la convivencia y el mantenimiento de una serie de valores. Aunque se ha incidido bastante en el respeto al medio ambiente en una gran variedad de carpas.

Respeto al medio ambiente

Un ejemplo de ello es el de la obra del Grupo Musical Tenguerengue en la pieza de teatro infantil titulada ‘Salvemos al planeta puaj’, donde dos de las mejores trabajadoras de una empresa galáctica van a limpiar y así salvar a un planeta lleno de basura. Por otro lado, dentro de este mensaje hay otras compañías que tratan de transmitir un mensaje profundo, a través de una profesión que viven con vocación y significado. Es lo que La Tremenda ha tratado de hacer con su número ‘Petit Lulu’.

En este caso, un trío de payasos quiere dejar el mundo por diferentes causas: “No lo estamos cuidando y pasan cosas difíciles de entender que duelen, injusticias, maltrato al medio ambiente. Pues son dos payasos y una payasa que se cansan y deciden construir un cohete para irse del mundo a Marte”, expone Guillermo Urbano, uno de los componentes del grupo. Sin embargo, la obra apela al quedarse e inculcar a los niños la cooperación y el trabajo en equipo para cambiar las cosas.

En este sentido, Urbano junto a su compañero Alfred Martín describe lo que significa la profesión del payaso: “Lo mejor es poder representar a personajes que son seres de la sociedad vulnerables, que no siempre son aceptados, que están en riesgo y que es importante que también estén representados”. A lo que Martín añade que el payaso y la payasa también significan esa “inocencia de los niños y las niñas, a los que cualquier cosa les parece algo bonito".

"Con mis hijos no existía esto y hoy vengo con mi nieta. Entretiene mucho y es muy educativo y lo disfrutamos todos”, dice Antonio, un abuelo asistente

Entretenerles, que no es poco

“Con dos años, mi nieta se ha quedado quieta y entretenida”, celebra Antonio junto a su mujer, Sandra, después de asistir junto a su nieta a la obra. Esta es la primera vez que vienen y ambos han valorado la importancia de celebrar un evento de este tipo: "Con mis hijos no existía esto y hoy vengo con mi nieta. Entretiene mucho y es muy educativo y lo disfrutamos todos”, dice.

Más allá de las obras teatrales y otros espectáculos, este año la Feria Mágica continua, tras 4 años, con su carrusel ecológico aportado por la compañía Ferias ecológicas Al Abordaje. David, uno de los componentes del proyecto, explica a este periódico esa filosofía en la que se evita depender de energía eléctrica o combustible: “Este carrusel se activa mediante una bici a pedales y supone cambiar un poco la dinámica de las ferias convencionales. Hoy, se encuentran llenas de estímulos sonoros, lo que genera un ambiente de estruendo. Los niños necesitan más tranquilidad”, apostillan.

Magia y acción

No todo son teatros, el viaje hacia la luna que se vivirá durante toda la Feria de Málaga también tiene algunas paradas mágicas, concretamente, en la ‘Estación Cosmos’. En este taller de magia, organizado por la compañía ‘Mago Luigi’, durante 20 minutos los niños y niñas encuentran lo necesario para llegar a la Luna mediante efectos de magia adaptados a sus edades: “Después ,a través de un mural, ellos se van moviendo por distintos planetas. Nosotros les damos unas instrucciones para que a través de un viaje mágico siempre acaban en la luna”, explica Luigi, que entrega papeles a los niños con ese “mural” interactivo en el que se realiza uno de los juegos.

Malabares en La Merced / Á. J.

No obstante, la acción y adrenalina también tiene lugar en la Feria Mágica. De esto se encarga el grupo Crystal Zircus con un espectáculo arriesgado y de exigencia física. Malabares, equilibrismo y números de altura forman parte de él. Sin embargo, lo que más disfrutan sus componentes no es el propio número, sino lo que lo rodea: “Conocer lugares y lo que disfruta la gente es lo que más nos mueve. Lo disfrutan ellos y lo disfrutamos nosotros”, declara uno de sus componentes.

Abuelos, padres y nietos

Poco a poco, con el paso de estos 30 años este evento ha pasado a ser una costumbre durante las grandes fiestas de Málaga. Díaz, su creador, se emociona, ya que ha presenciado el desarrollo de todo: “Hay una cosa increíble, llevamos 30 años y los niños que hace 30 años tenían ocho ahora nos traen a sus hijos. Eso es una satisfacción grande, generación tras generación son fieles a la feria Málaga, la parte de la feria orientada a los niños”, dice con emoción.

Noticias relacionadas

"Los niños que venían hace 30 años ahora nos traen a sus hijos: es una satisfacción increíble" Alberto Díaz de Quintana

De hecho, malagueñas como Inma, que han asistido estas tres décadas a este evento, ya no solo van por el disfrute que supone, sino para recordar cuando venía en el pasado con su hija Laura. Aunque este año ha sido bastante peculiar para Inma, ya que también acude con su hija, pero en este caso ella está participando en el pasacalles: “Siempre he vivido esto con mucha ilusión y ahora que participo, más. Venir aquí desde pequeña me ha hecho conocer más sobre el teatro, aprender y encontrar la afición que estoy disfrutando ahora”, explica Laura, que como la mayoría de asistentes no solo está más cerca del espacio, sino del niño que lleva dentro.