La Feria de Málaga que pasa de padres a hijos: una tradición que se hereda en el Real

Hay costumbres que nadie recuerda cuándo aprendió. Ángel tiene 55 años y tampoco es capaz de señalar la primera vez que pisó el Real de la Feria de Málaga. Sus padres comenzaron a llevarlo cuando era pequeño y, desde entonces, prácticamente no ha faltado ningún año.

Ahora son los más jóvenes de la familia los que se suben a los cacharritos después de pasear y pasar por las casetas, repitiendo casi sin saberlo las mismas costumbres de quienes estuvieron antes. Porque entre el albero, los trajes de gitana, los caballos y las casetas del Cortijo de Torres, la tradición no sólo se conserva, también se transmite.

“Es la tradición de padres a hijos. Y ahora nosotros a nuestros hijos”, resumen la familia de Carmen, Rocío y María. Una herencia que cada agosto vuelve a pasar de una generación a la siguiente para mantener viva “la Feria de siempre”, la que estas malagueñas identifican con la familia, las casetas y una manera compartida de disfrutarla.

Cada generación vive la tradición a su manera

Vestirse para acudir al Real al mediodía es otra de las costumbres que se mantiene con el paso del tiempo. Marina, Esther, Miguel Ángel y Alicia señalan precisamente “vestirse a mediodía” cuando se les pregunta qué tradición han querido trasladar a sus hijos. “Lo que pasa es que está evolucionando, los trajes de gitana están cambiando”, explican. Se sigue vistiendo de flamenca, pero de una manera diferente a la de generaciones anteriores.

Los caballos, protagonistas del Cortijo de Torres / Álex Zea

En otras familias lo recibido tiene que ver con la música y con una forma muy concreta de reunirse durante la Feria. Alberto y María José recuerdan que esa relación ya existía en casa mucho antes: “A mi padre le gustaba mucho el flamenco y mi suegro tenía una peña de flamenco también”, cuentan. Este último llegó incluso a tener una caseta flamenca en la propia Feria, donde recuerdan la música en directo, los caballistas y, sobre todo, “un ambiente muy familiar”.

También hay recuerdos que permanecen asociados a una imagen muy concreta. Juan, que disfruta de la jornada junto a Fran, Natalia y su hija, sí tiene claro uno de ellos: “Yo sí me acuerdo de venir con mi yegua”. Los caballos formaban parte de aquella Feria y todavía siguen presentes en la de ahora. Entre las costumbres que aseguran haber transmitido a sus hijas enumeran otras mucho más cotidianas: “Vestirse de flamenca, montarnos en los cacharritos, venir a comer a la Feria y pasarlo bien”.

El Real conserva para muchas familias “la feria de siempre”

Para Carmen, Rocío y María, aquello que merece la pena transmitir tiene también un escenario concreto. “La de las casetas, la de la familia, la de disfrutarla, nuestros caballos y vestidos”, enumeran cuando intentan definir qué significa para ellas esa fiesta de los malagueños que quieren conservar.

Baile y alegría en el Real / Álex Zea

Alberto y María José también encuentran en el Cortijo de Torres una forma de vivirla diferente a la que encuentran actualmente en el Centro. “Esto es más feria. El concepto de feria es este, no el Centro. El Centro está muy bien, pero es otra cosa”, explican. Y terminan condensado esa diferencia en pocas palabras: Aquello es una fiesta y esto es una feria, que es distinto”.

Noticias relacionadas

Para algunas de las consultadas, esa separación también tiene que ver con costumbres que antes podían encontrarse en otros puntos de la ciudad. “Antes era más feria, había más música, más lo tradicional, tradicional de feria, más trajes de gitana también. La gente tenía más motivación para vestirse”, recuerdan. Por eso, cuando llega el mediodía, es en el Real donde muchas de estas familias siguen encontrando el escenario para repetir aquello que un día aprendieron de quienes las llevaron por primera vez a la Feria.