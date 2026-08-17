El Corte Inglés elige a la ilustradora Isa Nieto para representar el día y la noche de la Feria de Málaga

Por segunda edición consecutiva, El Corte Inglés presenta un cartel de la Feria de Málaga para felicitar la llegada de los días más especiales para la ciudad. Este año, la artista elegida es la andaluza Isa Nieto, que además ofrecerá, por primera vez, una interpretación en directo de la ilustración para todo aquel que se quiera acercara observar su proceso creativo. Esta acción tendrá lugar del 18 al 20 de agosto en la marquesina de Alameda Principal, 12 y en horario de 13:00 a 19:00, con descanso para comer.

Además, los clientes podrán encontrar en los centros de El Corte Inglés de Avenida de Andalucía y Bahía Málaga una colección exclusiva de productos inspirada en el cartel, con una totebag, una taza de cerámica y láminas de la ilustración en formato A3 y A4. Con este proyecto, la compañía continúa promoviendo el talento local joven y refuerza su compromiso con la cultura y la sociedad, en el marcode su iniciativa para felicitarlas fiestas locales de distintas ciudades.

Sobrela ilustración de la Feria de Málaga

Isa Nieto, cordobesa afincada en Málaga, cuenta con más de diez años de experiencia como artista e ilustradora, con un portfolio en el que convergen obras de cartelería, murales, packaging e incluso pintura en directo.

Para componer el cartel, la ilustradora parte del aspecto más distintivo de la Feria de Málaga, su división en dos áreas diferentes: una que cobra vida durante el día en el centro histórico de la ciudad, y otra que ilumina cada noche el recinto ferial. “Quería representar, en el mismo cartel, estos dos mundostan diferentes, por lo que decidí fraccionarlo en módulos para que en él pudieran habitar todas esas experiencias”, comenta la artista.

Cartel de la Feria de Málaga del Corte Inglés. / L.O

Así, en su ilustración, aparecen diferenciados el faro, una flamenca bailando verdiales y tocando castañuelas con cintas de colores, farolillos de los colores de la bandera malagueña, un caballo, flores…Pero, si tiene que destacarlo más importante de la obra, Nieto se decanta por la “farola de Málaga”, pues su momento favorito es “la emoción que se vive el día de los fuegosartificiales” al contemplarlos desde la playa.

A esto se suma el característico uso expresivo del color de la artista, algo que para ella “lo cambia absolutamente todo”. En este proyecto, la ilustradora buscaba emplear en cada elemento “colores vivos que transmitiesen emociones positivas” y que convivieran bien con la representación de la noche y el día.

Isa Nieto confiesatambién que “tiene muchísimas ganas de pintar en grande” y “darle vida a la ilustración”, además de interactuar con los visitantes.

Trayectoria, referentes y proceso creativo de la ilustradora

Inspirada siempre por sus vivencias, Nieto confiesa que Andalucía, y Málaga en específico, alimentan su creatividad “por su color y su gente” y su herencia patrimonial del barroco y de Al-Ándalus.

En cuanto a su proceso de trabajo, Isa Nieto acostumbra a mezclar técnicas artesanales, que domina gracias a su formación en Bellas Artes, con herramientas digitales características de los ámbitosde la ilustración y del diseño gráfico.Aquí, ha elegido la témpera porque le permite, además de crear mezclasde colores intensas, “rendir homenaje a todos esos artistas que han utilizado técnicas a mano para representar sus ideas en carteles”.

El CorteInglés y su compromiso con la cultura local

Con esta acción, El Corte Inglés continúa desarrollando su iniciativa de apoyo a las Fiestas Locales y a los creadores vinculados a cada ciudad, un proyecto que busca celebrar los hitos culturales más relevantes del territorio a través de lenguajes visuales contemporáneos.

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Tras colaborar con artistas en festividades como Fallas, San Isidro, Feria de Abril, El Pilar, San Fermín, Semana Grande de Santander, el Día de Galicia o los Carnavales de Canarias, entre otros, la compañía refuerzaen Málaga su vinculación con la cultura local a través de una creadora profundamente conectada con la ciudad y su feria.