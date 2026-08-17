Música, baile, cartojal, ambiente y tradición: ¿Cómo viven extranjeros y visitantes la Feria de Día en Málaga?

El vino de Cartojal, tan protagonista en la celebración de la Feria de Málaga, comenzó a producirse en los años ochenta con la mirada puesta en la exportación. Sin embargo, el carácter cada vez más cosmopolita e internacional de esta gran festividad ha hecho que sean los propios turistas y visitantes quienes busquen el sabor fresco de este vino tradicional mientras disfrutan de la música y el ambiente de la ciudad.

En este sentido, personas de todas partes del globo acuden a esta festividad que, como el Cartojal en las calles del Centro Histórico de Málaga, se ha convertido en una costumbre para ellos. Es el caso de Susy, desde el norte de Italia. Ella vino hace seis años y desde entonces no ha dejado de visitar esta festividad junto a su marido: “La Feria de Málaga es siempre preciosa y no veo la hora de beber un poco de Cartojal. Venimos del norte de Italia y el tiempo en Málaga es muy diferente al de allí. Aquí es cálido, hace mucho Sol y normalmente los paisajes son bellos”, afirma sonriente.

Susy, turista italiana, en la Feria de Día de Málaga / Gregorio Marrero

Buen clima y ánimo

Para una gran cantidad de turistas y visitantes, el buen clima se establece como uno de los principales atractivos de la ciudad durante estas fechas. Pese a los días de calor, el Sol suele estar presente, bañando con su luz dorada las balaustradas, aceras y edificios en la calle. Algo que aprecian, especialmente, cuando vienen de zonas donde esto no sucede con tanta frecuencia: “Londres está muy bien pero echamos de menos el Sol”, afirma Waleed, que ha venido por primera vez a la feria desde Inglaterra. Lo mismo sostienen Bruce y Elspeth, un matrimonio neozelandés: “Llevamos 2 semanas en España y es la primera vez en Málaga, la segunda vez en España. La diferencia entre Málaga y otras ciudades de España y el extranjero son la playa y la forma en la que viven su fiesta”, sostienen.

Aunque la mayoría coinciden en el buen tiempo como un factor diferencial de Málaga, hay algo que la mayoría de visitantes extranjeros sienten pero no saben explicar: el ambiente y la viveza de los malagueños durante su gran fiesta. “La gente es muy feliz y disfrutan en la calle. Puedes ver música en todos lados, de un extremo a otro de la calle, todo el mundo está pasando un buen rato”, afirma Waleed.

Otros como Alejandro, procedente de Bogotá (Colombia), aprecian la tranquilidad y “la energía” de los locales: "Lo que más me gusta es la actitud de la gente, las personas que se presentan en la tarima a bailar y cantar. Me encantan porque tienen vida y reflejan su actitud. Aparte, me gusta la seguridad que hay aquí, porque no hay problemas de nada. No obstante, Alejandro tiene opiniones un tanto debatidas respecto a la comida local: “La comida local si la he probado. Es la primera vez que vengo aquí y a veces me toca preguntarle a las personas sobre los diferentes platos que puedes comer aquí. Aunque los precios nos han parecido bastante exagerados y altos”, expresa.

Alejandro y su mujer en calle Larios / Gregorio Marrero

En cuanto a la gastronomía local que se puede disfrutar en la Feria de Día, entre el ‘pescaito frito’, las berenjenas fritas con miel de caña o los abundantes platos de jamón y queso, los turistas se encuentran en diferentes puntos. Unos ya los han probado y se encuentran fascinados, otros están por hacerlo y algunos simplemente reconocen su plato estrella: los boquerones fritos. Lea, alemana, concretamente de la ciudad de Würzburg, destaca este plato tradicional que empezó a consumir hace dos años con su primera estancia en la ciudad.

Verdiales y flamenco

Por su parte, Lea coincide con los demás en destacar la simpatía y amabilidad que desprende la ciudad. Aunque lo que más llama su atención es, en sus palabras, que “los malagueños saben celebrar su fiesta”. Durante la Feria de Día, la calle Larios se engalana con grupos de verdiales que danzan al ritmo del folclore local y llenan de color cada movimiento. A ello se suman numerosos espectáculos de flamenco y, por supuesto, los propios malagueños, que no se quedan atrás y se visten para la ocasión: hombres con trajes tradicionales y mujeres con vestidos de flamenca bordados de lunares y acompañados de abanicos, mantones de Manila y flores en el pelo.

Algo que Waleed observa con especial entusiasmo: “La comunidad, la cultura es lo mejor para mí. Es la primera vez que veo la cultura española. La gente viene mucho con los trajes y vestidos típicos y se ven disfrutando, pasando un rato agradable. La música, especialmente, es muy buena también”, opina. Una percepción en sintonía con la de Raphael de Charleroi (Bélgica): “Me encanta cuando tocan instrumentos y la gente se agrupa y se reúne para disfrutar y bailar. En Bélgica la gente también baila pero aquí son más animados. Las chicas y chicos siempre bailan desde muy jóvenes y es bueno ver eso”, apostilla.

Raphael, turista belga, en el Centro Histórico de Málaga / Gregorio Marrero

Por otra parte, Susy ya es fan de los verdiales y en la memoria de su teléfono móvil tiene una auténtica galería de fotos y vídeos sobre esta tradicional música. Material multimedia que cada año se convierte en recuerdos excepcionales: . “Los verdiales me encantan, tengo el móvil lleno de vídeos y fotos. Todos bailan muy bien”, sostiene. También otros tratan de no solo observar, sino vivir las costumbres directamente:” Me gusta ese ritmo que tienen y me llama mucho la atención las castañuelas, lo hacen muy bien. En una ocasión me prestaron una y no pude tocarlas nunca. Me resulta algo muy complicado”, cuenta entre risas Alejandro.

Diferencias y similitudes

Asimismo, algunos turistas encuentran parentescos con fiestas de sus países o lugar de origen, mientras que otros lo diferencian bastante. Este último caso es el de Lea a la que la variedad de música, casetas y ambiente que se puede vivir es lo que más diferencia de su ciudad natal, Würzburg: "Me gusta que hay una feria en ambos horarios y también me llama la atención el tamaño de la feria en general porque en mi ciudad tenemos algo similar, pero es mucho más pequeño. En Würzburg lo que más puedes encontrar son las atracciones y el bierzelt (estructura temporal de lona o madera que se monta para festivales populares en Alemania) “, destaca.

En cuanto a casos como el de Waleed, que tiene orígenes pakistaníes , otros encuentran parecidos que les resultan familiares a sus respectivas culturas originarias. Waleed ha encontrado cierta relación en los vestidos tradicionales: “La ropa tradicional también se usa mucho en las fiestas que se celebran en Pakistán porque tienen algunos rasgos similares y está muy bien ver personas disfrutando de la historia de su lugar juntas”, afirma. Waleed hace referencia a las vestimentas llamadas 'Shalwar kameez,' típicas en Pakistán, para las que también se emplean colores vivos, telas bordadas y superposición de piezas.

Waleed, turista inglés, junto a una chica vestida de flamenca en la Feria de Día / Gregorio Marrero

En estas fechas, turistas, visitantes y locales disfrutan juntos de la variedad de actividades y ocio que ofrece la Feria de Málaga en todas sus formas. Esto es algo que malagueños y malagueñas viven de cerca todos los años y que ya tienen interiorizado como una costumbre. Sin embargo, para Susy y personas de otras partes del mundo esta es una cita que se ha convertido en una visita “obligatoria e imprescindible” en sus agendas.