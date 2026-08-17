La pulsera contra la sumisión química se estrena con fuerza en la Feria de Málaga: 700 repartidas en los dos primeros días

La nueva pulsera para prevenir la sumisión química ha tenido una gran acogida en la Feria de Málaga. En las dos primeras jornadas se han repartido 700 unidades gratuitas entre los asistentes al Real del Cortijo de Torres, según los datos facilitados por el Colegio de Médicos de Málaga, impulsor de este proyecto piloto, en colaboración con el Ayuntamiento y Fundación Unicaja.

El primer día se entregaron 400 pulseras en los Puntos Violeta, cien más de las 300 previstas inicialmente debido a la elevada afluencia. En la segunda jornada, celebrada este domingo, se agotaron las 300 unidades fijadas como cupo diario. En total, el proyecto contempla repartir 3.000 pulseras gratuitas a lo largo de la Feria.

El objetivo de esta iniciativa es reforzar la prevención y la respuesta ante posibles casos de sumisión química. Para ello, se ha diseñado esta pulsera dotada con dos sensores capaces de detectar determinadas sustancias en las bebidas. Además, cuenta con un código QR que permite consultar un protocolo de actuación diseñado ante un posible resultado positivo.

700 pulseras repartidas en los dos primeros días de Feria

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, se ha mostrado satisfecho con la acogida de la iniciativa durante estos primeros días y confía en que el ritmo de reparto se mantenga durante el resto de la Feria. “El Colegio de Médicos de Málaga está muy satisfecho con la acogida del proyecto piloto”, ha señalado.

El Cortijo de Torres de los 2,3 millones de luces / L.O.

Navarro ha pedido además que los asistentes mantengan la precaución durante las próximas jornadas. “Confiamos en que el ritmo continúe en esta línea el resto de jornadas de Feria que quedan por delante y que la ciudadanía no baje la guardia”, ha subrayado.

Una herramienta para prevenir y concienciar sobre la sumisión química

El fin de estas pulseras, ha recordado, no es únicamente prevenir, sino también concienciar sobre los riesgos de la sumisión química. “Esta práctica delictiva puede anular o reducir gravemente la capacidad de decisión y voluntad de la persona afectada, colocándola en una situación de especial vulnerabilidad”, explicó la semana pasada durante la presentación del proyecto piloto.

La pulsera funciona de forma sencilla. Basta con depositar una pequeña cantidad de la bebida sobre los sensores y esperar, aproximadamente, unos tres segundos. Un cambio de color puede indicar la posible presencia de alguna de las sustancias que el dispositivo es capaz de detectar.

Qué hacer ante un posible resultado positivo

En ese caso, la recomendación es no consumir la bebida, conservarla como posible prueba y llamar inmediatamente al 112. La pulsera, insistió Navarro en la presentación, es una herramienta preventiva y de alerta, pero no sustituye a las pruebas clínicas y toxicológicas.

El código QR que incorpora el dispositivo permite acceder además a un protocolo de actuación para facilitar una respuesta rápida y coordinada ante un posible caso.

El Colegio de Médicos trasladó el pasado viernes la información sobre el funcionamiento de esta pulsera, así como este protocolo establecido, a todos los servicios sanitarios públicos y hospitales privados de Málaga capital y de la provincia, con el objetivo de que los profesionales conozcan el procedimiento y puedan actuar con la máxima rapidez ante un caso sospechoso.

La misma pulsera puede utilizarse hasta en cinco ocasiones, siempre que no dé positivo. No obstante, el Colegio de Médicos recomienda no utilizarla de un día para otro porque pierde efectividad. Para preservar su funcionamiento, los sensores no deben mojarse con agua dulce o salada ni entrar en contacto con jabón u otros productos.

Su uso, recuerdan, debe hacerse antes de consumir la bebida, ya que su finalidad es servir como herramienta de prevención y facilitar una detección temprana.