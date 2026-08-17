Toros
Los toreros Borja Jiménez y Marco Pérez darán este martes una clase de toreo de salón en el centro de Málaga
La cita será en la calle Molina Lario a partir de las 12.30 horas y ambos diestros participarán por la tarde en la Corrida de la Juventud
Borja Jiménez y Marco Pérez serán los protagonistas este martes del 'Encuentro con la Juventud', una cita en la que ambos darán uan clase de toreo de salón en pleno Centro Histórico de Málaga. Será a partir de las 12.30 horas en la calle Molina Lario, frente al hotel Málaga Palacio en una actividad que se celebra el mismo día en que los dos diestros torearán en la plaza de La Malagueta, en la Corrida de la Juventud, junto a El Fandi, con toros de la ganadería de El Parralejo.
El evento está organizado por la empresa Tauroemoción, que ha colaborado con el Instituto de la Juventud (IAJ) de la Junta de Andalucía en la Corrida de la Juventud. El IAJ en Málaga se promocionará entre los jóvenes asistentes a la cita de este martes con la presencia de un expositor donde informará de sus actividades y, por otra parte, contribuirá a que la juventud de Andalucía pueda acceder a entradas con los descuentos establecidos para esta corrida: 10 euros para menores de 25 años y tan solo un euro para los menores de 15 años, según informaron hace unas semanas en la presentación de este acuerdo.
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