La Feria de Málaga ya tiene nuevos representantes. Jorge Aragón Ortega, de La Florida, y Marta Cañamero Sanz, del distrito Este, han sido proclamados Míster y Reina de la Feria de Málaga 2026 en la gala celebrada en la portada del Real. Más de 2.000 personas siguieron un certamen en el que participaron más de 40 aspirantes y que volvió a convertirse en uno de los actos con mayor seguimiento de estos primeros días de feria.

Los candidatos desfilaron hasta en tres ocasiones durante la noche, aunque solo el último pase fue puntuable. Ellos salieron vestidos de camperos y con una biznaga blanca en la mano, mientras que ellas apostaron por el traje de gitana, con diseños y colores diferentes. Antes, uno de los pases más llamativos llevó al escenario una puesta en escena inspirada en el reciente triunfo mundialista de la selección española, con conjuntos negros, banderas nacionales y una combinación musical de flamenco y house.

Jorge Aragón y Marta Cañamero, Míster y Reina de la Feria de Málaga 2026 / Eduardo Nieto

Junto a los ganadores quedó configurada la corte de honor. Nicolás Gutiérrez Muñoz, de la Peña Colonia Santa Inés, fue elegido primer caballero de honor, mientras que Aroa Ruiz Barba, de la Peña El Parral, se hizo con el puesto de primera dama de honor. El segundo puesto correspondió a Augusto Lugones, de la Peña Santa Marta, y a Nisrine El Atissache, de la Peña San Vicente. El cuadro se completó con representantes de Los Ángeles, Los Mimbrales, el Centro Cultural Renfe, La Paz, el distrito Este y la Peña Santa Marta.

Un momento de la gala de Míster y Reina de la Feria de Málaga 2026 / Eduardo Nieto

La gala, presentada por Rocío Alba y Rafa Cotegana, contó con la dirección artística de Manuel Beltrán y con un amplio jurado presidido por Joaquín Villanova. Mientras se realizaba el recuento de votos, los Hermanos Ortigosa y Patricia Gavilán pusieron música a una noche en la que también reaparecieron los ganadores de 2025, Carlos Javier Pérez y Alba Molina, encargados de entregar el testigo a los nuevos representantes de la Feria.

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La elección compartió protagonismo con los premios al embellecimiento de las casetas. La Solera consiguió el primer premio por la decoración de su fachada, por delante de El Gazpachuelo y El Portón, mientras que La Paz fue la mejor valorada en la modalidad de interior, seguida de La Jarana y Los Mimbrales. Las actas oficiales de la elección, fechadas el 17 de agosto de 2026, recogen la clasificación completa de Míster, Reina y sus respectivas cortes de honor.

Marta Cañamero (Reina de la Feria), Nicolás Gutiérrez (Primer Caballero de Honor), Aroa Ruiz (Primera Dama de Honor) y Jorge Aragón (Míster de la Feria) / Eduardo Nieto