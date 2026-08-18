¿Cuáles son las mejores casetas de la Feria? Los jóvenes responden (I)

Conocer de cerca la Feria de Málaga es un sinónimo de tener el privilegio de conocer las dos caras de su moneda. La feria de día en el Centro y la feria de noche en el Real del Cortijo de Torres son los escenarios perfectos para celebrar la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad de Málaga. La segunda de ellas, iluminada a la luz de las bombillas de colores y de la gran portada, tiene como atractivo principal las casetas, esas a las que ir a pasar un buen rato con amigos, con sabor a Cartojal y al son de la música.

Aunque las casetas formen parte de la misma fiesta y celebren lo mismo, no todas ofrecen lo mismo. Este periódico ha realizado una encuesta a jóvenes mientras disfrutaban de una tarde de feria en el Real. La pregunta era sencilla: ¿cuáles son las mejores casetas de la Feria de Málaga? Las respuestas, claro está, han sido variadas, pero los diez nombres que se han ganado el cariño incondicional han sido sin duda: El Revuelo, Alboroto ADN, La Tajá y Le Grand Perchelera, entre otras. Mañana, más.

El Revuelo Trópico / L.O.

El Revuelo Trópico

Es la caseta número 3, ubicada en calle Antonio Rodríguez Sánchez, y vio la luz por primera vez durante la Feria de 2025. Con su origen en un pequeño local junto a la Plaza de la Merced, y más tarde con uno algo más grande en la zona de Teatinos, Trópico se hizo con el corazón de la juventud por «su ambiente divertido y por los camareros tan cercanos», tal como explicaba una joven malagueña que frecuentaba en local cuando aún no había salido del Centro. Además, ofrece un amplio cartel de actuaciones con nombres como Rubén Fernández o José Santiago.

Alboroto ADN / L. O.

Alboroto ADN

La número 17-18 en la calle Antonio Rodríguez Sánchez. Otra caseta tan solo tiene un año de antigüedad y que nació como bar de copas en la Plaza de la Merced, para después multiplicarse en Teatinos. En Málaga, es un clásico para la juventud, y así lo explicaban un grupo de amigos que disfrutaba de la música a pesar de que el calor seguía acechando: «durante el resto del año vamos a ADN a tomar copas y a pasar un buen rato juntos, no podemos fallar durante la semana de feria». Algo que durante este año también caracteriza a esta caseta, es su junte con la Charanga 404, una propuesta que según los jóvenes, «es muy divertida y viene muy bien para esos momentos en los que te da el bajón con la música».

La Tajá / L.O.

La Tajá

También en la calle Antonio Rodríguez Sánchez, pero en el número 19-20, se encuentra La Tajá, uno de los grandes clásicos de la Feria de Málaga. Con 10 años de antigüedad, es el claro ejemplo de continuidad y de volver a encontrarse año tras año en el Real. Su presencia durante distintas ediciones de la Feria la ha convertido en uno de esos nombres que forman parte del paisaje habitual del Cortijo de Torres, y así lo expresaba un grupo de amigos que vienen cada año desde Badajoz: «vinimos por primera vez en 2019 y desde entonces, siempre que venimos a Málaga en feria, no podemos faltar a La Tajá».

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Le Grand Perchelera / L.O.

Le Grand Perchelera

En octubre de 2024, abrió en Málaga la discoteca Santa Rita. Su éxito fue tal entre la juventud malagueña, que terminó por trasladarse al ambiente de la Feria. La caseta número 38-39, situada en calle Antonio Rodríguez Sánchez, además de por su cartel y sus ofertas, llama la atención del público por su contenido en redes sociales. Así justificaba una pareja de Bilbao su presencia en la caseta: «No teníamos ni idea de a donde acudir, pero buscando en TikTok nos apareció esta y no nos hemos equivocado».