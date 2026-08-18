La tradición de los verdiales en Málaga: "Ahora mismo gozan de una salud bastante buena"

Si algo caracteriza a la Feria de Málaga es su tradición folclórica. Las pandas de verdiales de los tres estilos reconocidos, Montes, Almogía y Comares, son las encargadas de poner la banda sonora a estas fiestas, manteniendo la esencia de la ciudad. Un género típico que ha ido pasando de generación en generación y acercando la música de la provincia al recinto ferial.

Origen de los verdiales

El popular género resulta una mezcla de culturas y se constituye como el folklore más antiguo de Europa. Su base es un fandango que se canta y baila al ritmo de una orquestina con instrumentos sencillos: violín, guitarra, platillos, pandero, castañuelas e incluso una bandurria o laúd.

En las actuaciones, se acompaña de la figura del abanderado y del alcalde, así como la figura de la patrona de la comarca. Destaca además, su vestimenta colorida: los chalecos, las flores, las largas faldas y los llamativos sombreros.

Verdiales en la calle Larios, su templo al aire libre / Álex Zea

Interés y juventud

La Panda Aires del Torcal, con estilo Almogía, comenta a este periódico la relevancia que mantienen los verdiales y la atención que despierta en los ciudadanos. "Ahora mismo los verdiales gozan de bastante buena salud", añadió el violinista. Asegura que el interés se mantiene e incluso crece, debido a que las personas que disfrutan de este tipo de música lo persiguen: "Yo creo que a quien le gusta lo busca y se divierte con ellos", mencionó acerca de esto.

En cuanto a la edad de los miembros en la panda, afirma que hay espacio para todas las generaciones, y que no hay limitaciones. "Hay gente mayor que el que está en el mundillo de los verdiales hasta que puede y los jóvenes que van empezando", comenta el violinista. De hecho, el participante más joven tiene solo cuatro años y ya es capaz de bailar y tocar las castañuelas al ritmo de la música.

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Integrante infantil de una panda de verdiales en plena acción / Álex Zea

La tradición de los verdiales, con origen campesino, ha ido evolucionando con el paso de los siglos convirtiéndose en un elemento emblemático de la Feria de Málaga. Tanto personas mayores como los más pequeños están presentes en las calles en búsqueda de las pandas, perpetuando la identidad de la ciudad a través de las generaciones.