Antequera inaugura su Feria de Día con música, ambiente y una traca sin ruido

El Paseo Real de Antequera ha vivido esta mañana de miércoles el pistoletazo de salida de la Feria de Día 2026, con una jornada inaugural que ha reunido a cientos de vecinos y visitantes desde primera hora. A las 12:30 horas, la tradicional traca ha marcado el inicio oficial de las fiestas, aunque en esta edición con una novedad muy celebrada: se ha optado por una traca silenciosa, una medida pensada para hacer la celebración más inclusiva y accesible para personas con sensibilidad auditiva, mascotas y los más pequeños, sin restar ni un ápice de emoción al momento.

El acto ha contado con la presencia de la regidora de las Fiestas, D.ª Macarena Espinar Rodríguez, que ha acompañado la inauguración junto al alcalde de Antequera, Manolo Barón, y los pregoneros de ADIPA, cuya participación ha puesto en valor el compromiso de la localidad con la inclusión y la vida asociativa del municipio.

Un momento de la inauguración de la Feria de Antequera, con el alcalde en el acto. / Amanda Pinto

Música en el Paseo Real

Tras ello, el grupo local Son y Compás ha puesto la nota musical con una actuación que ha animado a los presentes y ha servido como preludio perfecto de lo que se avecina en los próximos días.

El buen ambiente no ha hecho más que empezar. Esta tarde, el Paseo Real seguirá vibrando con dos sesiones de música pensadas para todos los públicos: a las 14:00 horas llegará la ambientación de DJ Double P, que pondrá el ritmo al mediodía antequerano, y a las 17:30 horas tomará el relevo DJ Madrona, que se encargará de mantener la energía hasta bien entrada la tarde-noche.

Con esta inauguración, Antequera confirma un año más su cita ineludible con la Feria de Día, una celebración que combina tradición, música y convivencia, y que este año da un paso adelante haciendo de la inclusión uno de sus sellos distintivos.

Un momento del acto en la Feria de Antequera. / Amanda Pinto

Pregón inaugural de la Real Feria de Agosto 2026

La jornada, sin embargo, está lejos de terminar. La verdadera gran cita llegará esta noche en el Patio del Ayuntamiento de Antequera, donde a las 21:00 horas tendrá lugar el pregón inaugural de la Real Feria de Agosto 2026, un acto que se prevé multitudinario. La velada arrancará con la actuación de la Compañía José Galán de Flamenco Inclusivo, que pondrá el tono artístico a una noche cargada de simbolismo. Será entonces cuando el alcalde de Antequera, D. Manuel Jesús Barón Ríos, nombre oficialmente Regidora de las Fiestas a D.ª Macarena Espinar Rodríguez, en un momento que promete emocionar a los asistentes. A continuación, será el turno de ADIPA, la Asociación en Pro de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Antequera y su Comarca, que pronunciará el pregón inaugural a través de D.ª Milagros Fernández Pérez, D. José Roda García, D.ª Susana García Prados y D.ª Eva Ortiz Arjona, dando así un protagonismo muy merecido a la voz de la inclusión en el corazón de las fiestas antequeranas.

Pasacalles y alumbrado del Recinto Ferial

Una vez concluido el pregón, la fiesta se trasladará a la calle con el tradicional pasacalles de inauguración, que recorrerá la Plaza de San Sebastián, la calle Infante Don Fernando, la Alameda de Andalucía y la avenida Periodista Ángel Guerrero hasta llegar a los Jardines Tito Pepe. Al término del recorrido, se procederá a la inauguración del alumbrado extraordinario del Recinto Ferial, el momento en el que la feria se viste de luz y da paso oficialmente a las noches de verbena.

DECAI, plato fuerte de la noche

Ya en el Recinto Ferial, la música no dejará de sonar hasta bien entrada la madrugada. A las 22:30 horas, DJ Madrona se encargará de la ambientación musical, antes de que a medianoche suba al escenario DECAI para ofrecer un concierto que promete ser uno de los platos fuertes de la noche. Para cerrar la jornada, DJ Madrona regresará a la cabina para seguir marcando el ritmo hasta el final de la fiesta.