Las mejores casetas de la Feria de Málaga según los jóvenes: Arte, Selvática, La Buganvilla, Siempre Así y La Exquisita

Conocer de cerca la Feria de Málaga es un sinónimo de tener el privilegio de conocer las dos caras de su moneda. La feria de día en el Centro, y la feria de noche en el Real del Cortijo de Torres son los escenarios perfectos para celebrar la llegada de los Reyes Católicos a la ciudad de Málaga. La segunda de ellas, iluminada a la luz de las bombillas de colores y de la gran portada, tiene como atractivo principal las casetas, esas a las que ir a pasar un buen rato con amigos, con sabor a cartojal y al son de la música.

Aunque las casetas formen parte de la misma fiesta y celebren lo mismo, no todas ofrecen lo mismo. Este periódico ha realizado una encuesta a jóvenes mientras disfrutaban de una tarde de feria en el Real. La pregunta era sencilla: ¿cuáles son las mejores casetas de la Feria de Málaga? Las respuestas, claro está, han sido variadas, pero los diez nombres que se han ganado el cariño incondicional han sido sin duda: Vamos con la segunda parte.

La Exquisita / L.O.

La Exquisita

Al seguir andando por las calles del Real, aparece la caseta número 63-64 de la calle Peñísta Rafael Fuentes. La exquisita se define como malagueña en su máxima expresión, y se demuestra en su cartel de artistas: Iván Zea, Son del Puerto o Ana Cabello. «A nosotras nos encanta. Siempre nos planteamos dónde venir pero al final siempre acabamos aquí porque la música es lo mejor», comentaba una integrante de un grupo de chicas que lucían sus trajes de flamenca a la luz del tardeo.

Selvática

La número 133-134 en la calle José Blánquez El Maño, esta es también una de las casetas con cuna en el Centro de la ciudad. Con paella gratis al mediodía, y la opción de poder elegir qué temas escuchar durante la noche, Selvática es también una de las favoritas a la hora de escoger donde pasar una noche de fiesta en el Real. «Lo único malo es que la cola es gigantesca desde el principio de la noche, pero cuando entras entiendes porque todo el mundo quiere estar aquí», comentaba un joven esperando a poder entrar en la caseta ya de noche.

Arte / La Opinión

Arte

La discoteca Rosse, una de las más míticas en el panorama nocturno malagueño, cerró sus puertas en enero de este año. «Para nosotros Rosse era nuestro sitio, y cuando cerró nos enteramos que iba a cerrar, no nos lo podíamos creer» comentaba un grupo de chicos que esperaba en la puerta para entrar en la caseta 141-142 de la calle José Blánquez El Maño. Arte sigue manteniendo su comunidad y la esencia de aquella discoteca en el Real de la Feria. «Echamos de menos salir en Rosse, pero venir aquí es tener algo parecido en Feria», comentaba otro de los chicos del grupo.

Siempre Así

El mapa de las casetas famosas entre los jóvenes tampoco está compuesto únicamente por propuestas de perfil contemporáneo. Siempre Así introduce una conexión directa con una forma más tradicional de entender la música de Feria.

La número 201-202 recuerda que las generaciones jóvenes tampoco viven tan solo escuchando reggaetón, ya que como explicaba una chica con una flor amarilla en el pelo, «a veces se agradece poder escuchar algo de flamenquito». En el Real conviven las nuevas tendencias con canciones que llevan años formando parte de las fiestas y que siguen encontrando un lugar entre los grupos de amigos.

La Buganvilla / La Opinión

La Buganvilla

Sevillanas, rebujito y mucha buena gente. Así se define la caseta número 204 de la calle Antonio Rodríguez Sánchez. También del estilo de Siempre Así, La Buganvilla apuesta por la tradición y por la música en directo. Otra de las casetas que lleva alrededor de una década situada en el Real, y acaba siendo la elección de muchos jóvenes. «Nos vamos moviendo entre casetas, pero un ratito siempre terminamos viniendo», comentaba un jóven mientras de fondo sonaba una versión en directo de Ramito de violetas.

Una feria de recuerdos

Detrás de cada caseta hay un grupo de amigos que vuelve cada año, una canción que termina convirtiéndose en la banda sonora de una noche, un reencuentro inesperado o ese «vamos aquí» que acaba repitiéndose durante toda la semana. El Real se llena de luces, de música y de nombres propios, pero son las personas quienes terminan dándole sentido.

Hay quienes buscan el último éxito, quienes prefieren el flamenquito de siempre y quienes simplemente quieren encontrar un lugar en el que sentirse como en casa. Pero todas comparten algo: son escenarios donde la Feria deja de ser solo una fiesta y empieza a convertirse en recuerdo. Quizá por eso las casetas son, en realidad, el corazón de la Feria de Málaga: porque allí dentro no solo se celebra, también se vive, se comparte y se construye la memoria de una semana que siempre parece pasar demasiado rápido.