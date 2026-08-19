Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: Atlético de Madrid - Málaga CFMuere el hombre apuñalado en EsteponaTemperaturas "altísimas" en el MediterráneoReabren las cuatro playas de Málaga que seguían cerradas por materia fecalIntervienen 27 kilos de sushi en la Feria de Málaga sin refrigeraciónLos mejores cacharritos de la Feria de MálagaLas mejores casetas de la Feria de Málaga según los jóvenesLimpieza de calles y playas en Torremolinos
instagramlinkedin

Casetas

Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas

El Ayuntamiento de Málaga ordena el cierre cautelar de la caseta número 135 después de que fuera apercibida y no corrigiera las infracciones detectadas en el plazo establecido

Koloa, la caseta cerrada 24 horas por orden del Ayuntamiento.

Koloa, la caseta cerrada 24 horas por orden del Ayuntamiento. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pedrajas

Antonio Pedrajas

Málaga

La Feria de Málaga registra el primer cierre de una caseta de esta edición. El Ayuntamiento ha decretado la clausura cautelar durante 24 horas de Koloa, la caseta número 135, por incumplimientos relacionados con la delimitación de espacios y la disposición de mesas y sillas.

La medida se adopta por el incumplimiento de la Ordenanza de Feria, concretamente en los apartados referentes a la delimitación de zonas y a la colocación de mesas y sillas en las casetas familiares, según la información trasladada por el Ayuntamiento de Málaga.

El cierre no se produce tras una primera advertencia. La caseta había sido apercibida previamente para que corrigiera la situación, pero las irregularidades no fueron subsanadas dentro del plazo de 24 horas concedido para hacerlo.

La caseta ya fue cerrada en la Feria pasada

No es la primera vez que Koloa recibe una orden de cierre durante la Feria de Málaga. En la edición de 2025 la caseta también fue clausurada, aunque entonces por un motivo diferente.

En aquella ocasión, la medida se adoptó después de que el establecimiento no permitiera el acceso libre y gratuito al público, una condición establecida para este tipo de espacios durante la celebración de la Feria.

El nuevo cierre, esta vez durante 24 horas, se produce por las infracciones relativas a la delimitación de zonas y la colocación del mobiliario, después de que el apercibimiento inicial no derivara en la corrección de las deficiencias señaladas.

Noticias relacionadas y más

Cinco casetas, clausuradas en la Feria de 2025

En la Feria de Málaga de 2025 fueron cinco las casetas que tuvieron que cerrar cautelarmente durante 24 horas por distintos incumplimientos de la ordenanza municipal. Koala fue la quinta afectada, tras reincidir en impedir el acceso libre y gratuito a sus instalaciones. Antes habían sido clausuradas La Exquisita, también por restricciones de acceso y cobro o exigencia de invitación; Selvática, por pretender cobrar entrada; La Bulla, por problemas en la delimitación de espacios y la retirada de mesas y sillas; y Jaleo, por reincidir en el incumplimiento de contar con personal de seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
  2. Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en Granada se deja notar en la provincia de Málaga: 'Ha habido un ruido extraño
  3. Los vecinos exigen la demolición del ‘portal de Belén’ usado como urinario en Málaga
  4. La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
  5. ¿Cuáles son las mejores casetas de la Feria? Los jóvenes responden (I)
  6. El Ayuntamiento se reunirá este martes con los vecinos de Pedregalejo, por las quejas sobre el nuevo paseo marítimo
  7. Consulta el plano de las casetas del Real en la Feria de Málaga 2026
  8. Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria

Emilio de Justo encuentra agua en el desierto en la Feria de Málaga

Emilio de Justo encuentra agua en el desierto en la Feria de Málaga

Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas

Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas

Del sombrero al abanico: así han cambiado los puestos ambulantes de la Feria

Del sombrero al abanico: así han cambiado los puestos ambulantes de la Feria

Los ocho cacharritos imprescindibles de la Feria de Málaga

Los ocho cacharritos imprescindibles de la Feria de Málaga

Antequera inaugura su Feria de Día con música, ambiente y una traca sin ruido

Antequera inaugura su Feria de Día con música, ambiente y una traca sin ruido

Las mejores casetas de la Feria de Málaga según los jóvenes: Arte, Selvática, La Buganvilla, Siempre Así y La Exquisita

Las mejores casetas de la Feria de Málaga según los jóvenes: Arte, Selvática, La Buganvilla, Siempre Así y La Exquisita

Las mejores casetas de la Feria de Málaga según los jóvenes: El Revuelo, Alboroto ADN, La Tajá y Le Grand Perchelera

Marco Pérez abre la Puerta Grande en su debut en La Malagueta

Marco Pérez abre la Puerta Grande en su debut en La Malagueta
Tracking Pixel Contents