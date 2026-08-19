Primera caseta cerrada en la Feria de Málaga: Koloa, clausurada durante 24 horas

La Feria de Málaga registra el primer cierre de una caseta de esta edición. El Ayuntamiento ha decretado la clausura cautelar durante 24 horas de Koloa, la caseta número 135, por incumplimientos relacionados con la delimitación de espacios y la disposición de mesas y sillas.

La medida se adopta por el incumplimiento de la Ordenanza de Feria, concretamente en los apartados referentes a la delimitación de zonas y a la colocación de mesas y sillas en las casetas familiares, según la información trasladada por el Ayuntamiento de Málaga.

El cierre no se produce tras una primera advertencia. La caseta había sido apercibida previamente para que corrigiera la situación, pero las irregularidades no fueron subsanadas dentro del plazo de 24 horas concedido para hacerlo.

La caseta ya fue cerrada en la Feria pasada

No es la primera vez que Koloa recibe una orden de cierre durante la Feria de Málaga. En la edición de 2025 la caseta también fue clausurada, aunque entonces por un motivo diferente.

En aquella ocasión, la medida se adoptó después de que el establecimiento no permitiera el acceso libre y gratuito al público, una condición establecida para este tipo de espacios durante la celebración de la Feria.

El nuevo cierre, esta vez durante 24 horas, se produce por las infracciones relativas a la delimitación de zonas y la colocación del mobiliario, después de que el apercibimiento inicial no derivara en la corrección de las deficiencias señaladas.

Cinco casetas, clausuradas en la Feria de 2025

En la Feria de Málaga de 2025 fueron cinco las casetas que tuvieron que cerrar cautelarmente durante 24 horas por distintos incumplimientos de la ordenanza municipal. Koala fue la quinta afectada, tras reincidir en impedir el acceso libre y gratuito a sus instalaciones. Antes habían sido clausuradas La Exquisita, también por restricciones de acceso y cobro o exigencia de invitación; Selvática, por pretender cobrar entrada; La Bulla, por problemas en la delimitación de espacios y la retirada de mesas y sillas; y Jaleo, por reincidir en el incumplimiento de contar con personal de seguridad.