La Feria de Málaga suma su segunda caseta cerrada en dos días por incumplir la ordenanza

La Feria de Málaga 2026 suma su segunda caseta cerrada en apenas dos días. El Ayuntamiento ha decretado este jueves la clausura cautelar durante 24 horas de Colmao, correspondiente a las casetas 85 y 86, tras detectar varios incumplimientos de la Ordenanza de Feria durante una actuación de la Policía Local la pasada madrugada.

Entre las irregularidades constatadas figura la prohibición de cobrar o exigir invitación, consumición o pase para acceder a la caseta, una conducta que está tipificada como infracción muy grave. También se detectaron incumplimientos relativos a los horarios de actividad, considerados graves, y a la delimitación de zonas y la colocación de mesas y sillas en las casetas familiares, igualmente calificados como graves.

La actuación policial estuvo marcada además por alteraciones graves del orden público, que obligaron a intervenir a los agentes durante la madrugada.

Colmao se expone al cierre durante el resto de la Feria

Además de la apertura del correspondiente expediente sancionador, el Ayuntamiento ha optado por decretar el cierre cautelar de Colmao durante 24 horas.

La resolución incluye también una advertencia: si se produce un nuevo incumplimiento, se decretará la clausura del establecimiento durante el resto de la Feria de Málaga.

La Policía Local mantendrá durante los próximos días sus labores de vigilancia y control para comprobar el cumplimiento de la normativa municipal en las casetas del Real.

Segundo cierre de una caseta en la Feria de Málaga 2026

La clausura de Colmao llega solo un día después del primer cierre registrado en esta edición de la Feria de Málaga. Este miércoles, el Ayuntamiento ordenó el cierre cautelar durante 24 horas de Koloa, la caseta número 135, por incumplimientos relacionados con la delimitación de espacios y la disposición de mesas y sillas.

En ese caso, la caseta había recibido previamente un apercibimiento para corregir las irregularidades, pero las deficiencias no fueron subsanadas dentro del plazo de 24 horas concedido.

Koloa ya había sido objeto de una clausura en la Feria de Málaga de 2025, aunque entonces el motivo fue diferente: impedir el acceso libre y gratuito al público.

Con el cierre de Colmao, la Feria de Málaga de este año acumula ya dos clausuras cautelares de casetas, mientras continúa la vigilancia municipal para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza de Feria.