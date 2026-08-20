Morante de la Puebla vuelve a Málaga: del calvario de la mente a la gloria del toreo

Morante de la Puebla, el genio de la Puebla del Río, regresa a la Feria Taurina de Málaga tras su corte de coleta del pasado octubre en Madrid y tras su incomparecencia de 2025 por el percance del 9 de agosto en Pontevedra. Su doble comparecencia en el abono agosteño, coincidiendo con el 150 aniversario del coso, supone el examen para un artista que busca reencontrarse con el público malagueño y consolidar su estatus mitológico en la historia contemporánea de la tauromaquia también en Málaga. El espada lleva tiempo convirtiendo lo extraordinario en ordinario.

José Antonio Morante de la Puebla ha superado numerosas cornadas y contratiempos a lo largo y ancho de su dilatada carrera profesional, pero ha sido quizás un enemigo invisible el que ha quebrantado en los últimos tiempos sus movimientos y ha devorado en ocasiones su voluntad. El maestro confesaba sufrir un trastorno disociativo de la personalidad junto con un cuadro depresivo profundo, admitiendo haber contemplado la muerte como un alivio a su sufrimiento interno, esta crisis tocó fondo en la cresta de la ola tras finiquitar una colosal tarde en Madrid el pasado 12 de octubre, jornada de doble festejo ya que en horario matinal también cursó su participación en el homenaje a Antoñete.

Su crisis quebrantó a aficionados y empresarios, pero sería José María Garzón, anterior gestor de La Malagueta, el que acudiría a Portugal donde Morante se recuperaba para pedirle su vuelta en Sevilla, por Resurrección. Durante meses, el silencio administrativo y médico alimentó los peores presagios sobre el fin definitivo de su carrera. La afición, acostumbrada a los vaivenes emocionales de los toreros de arte, entendió que esta vez el abismo era real. El torero de culto, dejaba el albero para librar la batalla más compleja de su existencia. Sería Sevilla la que vería su regreso además de los miles de aficionados que lo siguieron por televisión tras su empeño por llevar la tauromaquia a todos los públicos y de forma gratuita a través de la televisión andaluza.

La sociedad taurina ha sabido reconocer su implicación y defensa a ultranza de una fiesta abierta y al alcance de todo el mundo, como inspiró en la Edad de Oro del toreo su venerado José Gómez Ortega “Joselito El Gallo”. El regreso de Morante a Málaga no se produce en un año cualquiera. La Diputación de Málaga y la empresa gestora de la Plaza de Toros de La Malagueta “Tauroemoción” han diseñado un ciclo taurino histórico para conmemorar el 150 aniversario de la edificación del coso (1876-2026). En una efeméride de tal calibre, el peso de la púrpura exigía la presencia de los máximos exponentes del escalafón, así lo ha entendido la empresa que dirige Alberto García y ha situado a Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y David de Miranda como los grandes ejes vertebradores del verano taurino malagueño.

El diestro Morante de la Puebla da un pase durante la novena corrida de la Feria de Abril de Sevilla con reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez, este lunes en la plaza de la Maestranza. / Julio Munoz / EFE

La doble cita de Morante en Málaga ha sido estudiada minuciosamente por el empresario, ofreciendo dos vertientes, la del toreo clásico y la de la expectación masiva coincidiendo además con la fecha acordada para conmemorar la efeméride de la plaza. El jueves 20 de agosto, Morante abrirá su participación lidiando reses de Núñez del Cuvillo haciendo el paseíllo con Diego Urdiales, estandarte de la pureza y el concepto ortodoxo, y por el diestro local Saúl Jiménez Fortes, que reaparece ante su público tras la pasada Picassiana.

El segundo paseíllo del cigarrero coincide con la corrida conmemorativa oficial del aniversario y que culmina el abono, el sábado 22 de agosto se enfrentará a astados de Torrealta y Garcigrande, compartiendo terna con el peruano Andrés Roca Rey, y el onubense David de Miranda. Es el choque de dos trenes estéticos: el misticismo añejo de Morante frente al poderío contemporáneo y taquillero de Roca Rey.

Conocer a Morante de la Puebla más allá de los ruedos

El fenómeno Morante de la Puebla ha generado un auténtico torrente informativo, prensa escrita, radio, televisión y portales de internet, a ello se le suma un importante fondo bibliográfico en los últimos meses. Su abrumadora personalidad, su ofensiva por reivindicar los problemas acuciados por la salud mental y sus hitos han configurado varias obras literarias y periodísticas que están dando magníficos resultados.

El periodista Rubén Amón analiza el impacto del torero en «Morante, punto y aparte», un ensayo editado por Espasa. En esta obra, el autor define al cigarrero como un icono cultural y social transversal, explorando el "morantismo" como un misterio místico que va mucho más allá de las plazas de toros ordinarias.

La Editorial Debate ha publicado «Memoria de Morante: El adiós y el regreso de un genio herido», una obra escrita por el prestigioso cronista taurino Vicente Zabala de la Serna. Este libro ofrece un descarnado y valioso retrato humano del diestro, en el que se abordan sus detalles médicos más íntimos, el duro peaje de sus tratamientos psiquiátricos y su posterior resurgimiento en los ruedos.

Para los aficionados que buscan una vertiente más visual, Jarana Editores ha lanzado «Morante, del calvario a la gloria», una obra conjunta de Diego Sánchez de la Cruz y Javier Romero Jordano. Este volumen funciona como un libro-objeto de coleccionista que incorpora decenas de imágenes a todo color, combinando el atractivo visual con un riguroso análisis periodístico y antropológico de los grandes hitos del torero sevillano.

Morante de la Puebla sale a hombros por la puerta grande en la plaza de Las Ventas. / EFE

Turismo taurino y su impacto estival

El impacto de este doble regreso trasciende las crónicas puramente artísticas y se adentra en la economía de la ciudad. El turismo taurino estival de la Costa del Sol encuentra en estas combinaciones su principal motor de atracción.

Las plataformas de venta de entradas oficiales y portales autorizados registran un ritmo de demanda inusual, proyectando un lleno absoluto en los tendidos de La Malagueta para ambas jornadas.

La expectación que genera la figura de Morante se retroalimenta con el debate social sobre la salud mental. El público ya no solo acude a ver al torero que dibuja verónicas perfectas; asiste al reencuentro con un hombre que ha mostrado públicamente su vulnerabilidad.

La Malagueta dictará sentencia y determinará si el referente de la Puebla está listo para seguir escribiendo, de puño y letra, la era dorada de la tauromaquia moderna.