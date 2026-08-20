La Peña Juan Breva: la otra Feria, más recogida y pausada, al compás del flamenco

Como recordaba uno de los pasodobles de la comparsa Y seguimos cantando durante el Carnaval de Cádiz en el año 2024, hay una tradición centenaria que hunde sus raíces en una Andalucía mestiza, «negra y judía, mora y cristiana, y una gitana», una tierra que hizo de sus penas, sus alegrías y de su historia una forma de cantar. El flamenco no solamente se escucha, sino que se siente en lo más profundo de cada corazón. Es esa disciplina capaz de unir el cante, la guitarra y el baile en una composición armónica perfecta, sin la necesidad de tener una partitura por delante.

Sepan ustedes que Málaga sigue de Feria, y que ya está más que demostrado que hay tantas maneras de vivirla como personas que acuden a la ciudad durante la semana. Está la que se baila, la que transcurre entre abanicos combatiendo el calor, la de los lunares, la que se disfruta entre casetas, la del encantador Real y el bullicio del Centro. Pero hay otra Feria, más recogida y pausada, que también tiene su lugar en la semana grande de la ciudad. Para encontrarla basta con cruzar la puerta de la Peña Juan Breva.

Uno de los pases de hoy de la Peña Juan Breva / Gregorio Marrero

Federico García Lorca, en su Poema del cante jondo, decía del veleño que tenía «cuerpo de gigante y voz de niña». El poeta incluso escribió que no había «nada como su trino». Fundada en 1958, la histórica institución que ahora lleva su nombre «es la peña flamenca más antigua del mundo», tal y como comentaba con este periódico Luis Torres, investigador, flamencólogo y consiliario de la peña. Mantiene desde entonces una actividad dedicada exclusivamente al flamenco, con charlas formativas y espectáculos que se suceden semanalmente.

Durante esta semana de agosto, esa vocación adquiere aún más fuerza e intensidad. Mientras las calles del Centro se llenan con la mezcla de la música tradicional y el ritmo del reggaetón, en ambas plantas de la peña de Juan Breva la fiesta encuentra otro compás. «Aquí se vive la Feria muy intensamente», explica Torres cuando se le pregunta cómo es la rutina de estos días en la peña. El objetivo, cuenta, es «que quienes cruzan sus puertas se lleven una buena impresión de la experiencia, con el cante, el baile y el toque como protagonistas».

El taconeo, el latido de la Feria / Gregorio Marrero

El cartel que cada año se presenta durante la semana de feria «tiene también un importante componente de acogida», y no por los que ofrecen el espectáculo, sino por quienes lo disfrutan. La Peña Juan Breva recibe durante estos días tanto a malagueños como a visitantes nacionales y extranjeros. Y la respuesta por parte de la gran mayoría, asegura Torres, suele ser positiva: «Quienes llegan disfrutan de la gastronomía, bajan después al espacio de espectáculos y terminan descubriendo una forma diferente de acercarse al flamenco».

Una Feria con raíces flamencas

La relación entre la Feria de Málaga y su flamenco, no es cosa de hace unos años, ni tampoco se limita a las paredes de la peña. Torres considera que existe «una vinculación estrecha entre ambos». El flamenco forma parte de un amplio paisaje festivo en el que conviven distintos palos, junto a expresiones culturales y musicales. Pero con el paso del tiempo, esa relación también ha cambiado, y la propia manera de vivir la Feria se ha transformado. Comenzando por los hábitos del público hasta llegar a la distribución de la fiesta entre el Centro y el Cortijo de Torres. «Ahora dejan antes el Centro para llegar al Real más temprano e irse antes a casa», resume el flamencologo.

Más que una actividad dentro de la Feria, el cante se convierte así en una forma de entender la fiesta. Si algo distingue a Juan Breva es precisamente su especialización. Luis Torres lo explica de manera sencilla: frente a otros espacios donde pueden convivir diferentes actividades, en esta peña «únicamente se ofrece y es flamenco». Esa defensa de las raíces forma parte de la propia identidad de la institución, que se presenta como un espacio dedicado a proteger, aprender y propagar eso tan importante para la identidad andaluza.

Arte puro y jondo en la Peña Juan Breva / Gregorio Marrero

Un compás con relevo

La supervivencia de una institución con más de seis décadas de historia conlleva que quienes se hacen llamar socios vean pasar, inevitablemente, a las nuevas generaciones disfrutando de la tradición flamenca. Los fundadores y los socios más veteranos son cada vez menos. «Es algo inevitable, han pasado más de 60 años», pero Luis Torres añade a esto un dato esperanzador: «Durante los dos últimos años se han incorporado alrededor de 20 ó 30 nuevos socios cada año». Los jóvenes, aunque se puedan dejar llevar por las nuevas tendencias musicales, se siguen acercando a las actividades de la peña y permiten pensar en un futuro para un espacio construido durante décadas y que permanecerá durante muchas más alrededor del flamenco.

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El relevo consiste en conseguir que al otro lado siga habiendo alguien dispuesto a escuchar. Cuando Málaga se pone la flor en el pelo y se transforma durante estos días de calor y lunares, esta peña recuerda que esta semana de fiesta, es sobre todo una semana de memoria. Nuestra Feria, la del Cartojal y los verdiales, es la de una ciudad que celebra con cualquier excusa sin dejar de recordar de dónde viene. En la Peña Juan Breva, Málaga sigue celebrándolo al compás de las palmas, la guitarra, los tacones y el cante.