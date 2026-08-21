Cacharritos más baratos en la Feria de Málaga: este es el día y el horario del Día del Niño

Para las familias con hijos, hay un día de la Feria de Málaga especialmente interesante para ofrecer un rato de diversión a los más pequeños con menos perjuicio para el bolsillo: el Día del Niño.

Como cada año, la gran fiesta de agosto se despedirá este domingo 23 con una jornada de descuentos y precios especiales en los cacharritos y atracciones del recinto ferial.

La iniciativa estará vigente durante todo el domingo y se prolongará hasta las 02 horas de la madrugada del lunes 24 de agosto.

Otros planes infantiles

A pocos días de que acabe la Feria de Málaga 2026, las familias que estén planeando sumarse a los festejos aún tienen opciones para disfrutar de espectáculos infantiles.

Este viernes 21 hasta las 15:30 horas en la Plaza de la Merced se desarrolla La Feria Mágica ‘De la Tierra a la Luna’, un espacio de interacción, juegos y risas para todos en el 30 aniversario de la cita. De igual forma, esta zona seguirá operativa todo el sábado, también en horario de 12 a 15:30 horas.

A las 21:30 horas en la Caseta Municipal Infantil del Cortijo de Torres se celebrará el espectáculo 'Operación chicle’, de la compañía La Carpa Teatro. El sábado a la misma hora se desarrollará el espectáculo ‘El viaje de Tan Tan y Yiya’, espectáculo de la compañía La Carpa Teatro.