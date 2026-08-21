Feria de Málaga
Cacharritos más baratos en la Feria de Málaga: este es el día y el horario del Día del Niño
Como cada año, la gran fiesta de agosto se despedirá este domingo 23 con una jornada de descuentos
Para las familias con hijos, hay un día de la Feria de Málaga especialmente interesante para ofrecer un rato de diversión a los más pequeños con menos perjuicio para el bolsillo: el Día del Niño.
Como cada año, la gran fiesta de agosto se despedirá este domingo 23 con una jornada de descuentos y precios especiales en los cacharritos y atracciones del recinto ferial.
La iniciativa estará vigente durante todo el domingo y se prolongará hasta las 02 horas de la madrugada del lunes 24 de agosto.
Otros planes infantiles
A pocos días de que acabe la Feria de Málaga 2026, las familias que estén planeando sumarse a los festejos aún tienen opciones para disfrutar de espectáculos infantiles.
Este viernes 21 hasta las 15:30 horas en la Plaza de la Merced se desarrolla La Feria Mágica ‘De la Tierra a la Luna’, un espacio de interacción, juegos y risas para todos en el 30 aniversario de la cita. De igual forma, esta zona seguirá operativa todo el sábado, también en horario de 12 a 15:30 horas.
A las 21:30 horas en la Caseta Municipal Infantil del Cortijo de Torres se celebrará el espectáculo 'Operación chicle’, de la compañía La Carpa Teatro. El sábado a la misma hora se desarrollará el espectáculo ‘El viaje de Tan Tan y Yiya’, espectáculo de la compañía La Carpa Teatro.
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