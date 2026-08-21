Qué hacer este viernes 21 de agosto en la Feria de Málaga 2026: programa, horarios y conciertos

La Feria de Málaga 2026 continúa este viernes 21 de agosto con una jornada repleta de actividades para todos los públicos. Música, verdiales, flamenco, espectáculos infantiles, toros y conciertos se repartirán entre el Centro Histórico y el Real de Cortijo de Torres desde el mediodía y hasta la madrugada.

Para quienes quieran organizar el día y no perderse nada, este es el programa completo de la Feria de Málaga para este viernes 21 de agosto, con horarios y escenarios.

Feria del Centro: música y verdiales desde el mediodía

La actividad arrancará en el Centro Histórico con música en distintas plazas. En la plaza de la Constitución, Carlos Bravo actuará de 13.00 a 16.00 horas, mientras que Lázaro Cruz tomará el relevo de 16.00 a 18.00 horas.

Las plazas de Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara contarán con animación musical variada entre las 15.00 y las 18.00 horas.

La calle Marqués de Larios volverá a convertirse en uno de los puntos centrales de la jornada con la tradicional Fiesta de Verdiales. La Panda Los Cabales, de estilo Montes, actuará entre las 13.00 y las 16.00 horas, mientras que la Panda La Torre, también de estilo Montes, lo hará de 14.00 a 17.00 horas.

El escenario dedicado al folclore popular malagueño ofrecerá, de 12.00 a 14.00 horas, las actuaciones de los coros Málaga y Olé y Ecos del Perchel, junto a la academia de baile Montse Bravo. De 16.00 a 17.00 horas será el turno de los coros Mi Gente y Rebujito.

Peña Juan Breva: la otra Feria de Málaga / Gregorio Marrero / LMA

Flamenco en la Peña Juan Breva

El flamenco tendrá también su propio espacio este viernes en la Peña Juan Breva, situada en la calle Ramón Franquelo, 4.

A las 15.00 horas, Isabel Guerrero actuará al cante acompañada a la guitarra por Ismael Rueda. Más tarde, a las 16.30 horas, llegará el grupo flamenco Saeta, con Rocío Portillo.

Actividades infantiles en la plaza de la Merced

Las familias tendrán una de sus principales citas en la plaza de la Merced, donde entre las 12.00 y las 15.30 horas se celebrará 'La Feria Mágica. De la Tierra a la Luna. 30 aniversario'.

La programación incluye juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia y música, además de un carrusel ecológico y la participación de distintas compañías y artistas.

Puerta grande en La Malagueta para el malagueño Fortes / Álex Zea / LMA

Toros en La Malagueta

La plaza de toros de La Malagueta acogerá a las 19.00 horas una corrida con reses de Victorino Martín.

El cartel estará compuesto por Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes, en una de las grandes citas taurinas de esta edición de la feria.

Programa del Real de la Feria este viernes

En el Real, la actividad comenzará al mediodía con el tradicional Paseo de Enganches y Caballos, previsto entre las 12.00 y las 20.00 horas por el itinerario oficial del recinto.

A las 14.00 horas, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla recibirá al grupo flamenco Sevillanas y a Gema Garcés.

El Centro de Exhibición Ecuestre, en la calle Antonio Rodríguez Sánchez, 39, ofrecerá dos pases del espectáculo 'Caballo, toro y tradición malagueña', a las 16.00 y a las 22.00 horas.

Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre en la Feria de Málaga. / Eduardo Nieto / Eduardo Nieto

Antonio Carmona, protagonista de la noche

La noche comenzará a tomar fuerza a partir de las 21.30 horas, cuando la Caseta Municipal Infantil acogerá a la compañía La Carpa Teatro con el espectáculo 'Operación chicle'.

A las 22.00 horas, la Caseta de los Verdiales celebrará una nueva Fiesta Malagueña de Verdiales. La Panda Santo Pítar, de estilo Montes, actuará de 22.00 a 01.00 horas, mientras que la Panda Coto Tres Hermanas, de estilo Almogía, lo hará de 00.00 a 03.00 horas.

También a las 22.00 horas, la Explanada de la Juventud contará con la sesión de DJ Manuel Pallarés.

Uno de los platos fuertes del viernes llegará a las 22.30 horas en el Auditorio Municipal, donde Antonio Carmona protagonizará la gran gala de la noche.

A la misma hora, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla celebrará la final del XIX Certamen de Canción Española 'Ciudad de Málaga', con Toñi Ronquillo como artista invitada.