Un semidiós llamado Dani Rovira

«Este es un festival alegre y lleno de colorido». La frase del actor Luis Zahera, encargado de conducir la gala inaugural de la vigésimo segunda edición del Festival de Málaga Cine Español, resume a la perfección la velada vivida en el Teatro Cervantes. Una ceremonia que tuvo como principal protagonista al malagueño Dani Rovira, que además de protagonizar la cinta de apertura, la comedia Taxi a Gibraltar, recibió un caluroso reconocimiento por parte del certamen.

En los últimos minutos de la gala, Rovira interrumpió a Zahera, que rápidamente pidió disculpas: «Hago lo que puedo, Dani. No lo hago como tú, que eres un semidiós», apuntó con sorna el actor gallego en referencia al que fuera en tres ocasiones el presentador de los Goya. Por su parte, Rovira le apremiaba para que diese por finalizadas las presentaciones y diese paso al filme inaugural. «Luis, cada festival tiene su idiosincrasia. Y en Málaga, hasta que no se ve la película no se inaugura el Festival. ¡En Málaga nos inauguramos encima! ¡Están naciendo niños que se llaman Inauguro!».Pero una vez presentado el director, Alejo Flah, y los protagonista de Taxi a Gibraltar, entre ellos Joaquín Furriel e Ingrid García- Jonsson, Zahera no dio por terminada la gala y reclamó la atención de Rovira, para el que le tenía preparada una 'sorpresa'.

Se trataba, como estaba anunciado, del citado reconocimiento con el que el certamen quiso agradecer la grandeza «profesional y humana» del actor de Ocho apellidos vascos. «Gracias a Málaga, uno de los personajes de mi vida desde que nací, al festival y al cine como concepto, como milagro de la humanidad», señaló el malagueño, que acabó su discurso asegurando que ponerse en la piel de otras personas le hace ser «más empático» y en definitiva «mejor persona».

Otro de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega del Premio Ciudad del Paraíso a la veterana actriz Julia Gutiérrez Caba, por parte de Miguel Ángel Rellán. Caba agradeció el gesto al Festival y dedicó el galardón a las mujeres dedicadas a la interpretación. «Se lo dedico a la mujeres de mi profesión y de mi familia, que trabajaron enormemente y nunca recibieron un premio».

Un acróbata del Circo del Sol. foto: Arciniega

Las actuaciones de Nella y Javier Limón, el grupo Travis Birds, el pianista James Rhodes, que con mucho humor y sarcasmo hizo entrega de la Biznaga a la Mejor Película Internacional No Iberoamericana a Tres anuncios en las afueras; del Coro de Ópera de Málaga y de una acróbata del espectáculo Kooza del Circo del Sol sirvieron de contrapunto a la presentación de todo lo que tiene por ofrecer el certamen malagueño en los próximos días, que va desde los largometrajes de la Sección Oficial a otros apartados como Málaga Premiere, ZonaZine, la zona de industria (MAFIZ) y los homenajes al guionista Rafael Cobos y los actores Raúl Arévalo, Cecilia Roth y Javier Gutiérrez. Diez días dedicados al cine que volverá a colocar a Málaga en el epicentro del audiovisual en español.