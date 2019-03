Un viaje nostálgico a los descubrimientos de los 80

El director mexicano Hari Sama ha emprendido un viaje nostálgico a una época de descubrimientos a mediados de los años 80 en "Esto no es Berlín", una película autobiográfica que ha presentado este sábado en la sección oficial del vigésimo segundo Festival de Cine en Español de Málaga.

Su protagonista, de 17 años, no encaja en ninguna parte, ni en su familia ni en la escuela, pero todo cambia cuando lo invitan a un club nocturno clandestino en el que descubre el post punk, la libertad sexual y la drogas.

"Crecí en un entorno muy conservador, con una madre deprimida y ausente y un padre que no estaba, y conocer a esta gente irreverente, loca y también muy divertida, que encontraba en el arte una manera de sublimar el dolor más esencial, me cambió la vida y entendí que en el arte había para mí un camino", ha explicado Sama en rueda de prensa.

Comprobó que "era muy bonito el tránsito de este personaje, desde sentir que no tiene opciones de expresión personal hasta convertirse en un artista, que al principio no entiende lo que es el arte conceptual, y no tiene ni idea de que eso existe".

Al comparar aquella época con la actual, ve que "asuntos estéticos, políticos, conceptuales o artísticos que eran muy difíciles en ese tiempo se han vuelto algo normal: los tatuajes, ponerse aretes, el pelo de color o dos personas del mismo sexo cogidas de la mano, esas cosas había que pelear por ellas".

"Había que trabajar fuerte para tener una posición como joven, y se luchaba mucho por la identidad, pero ahora todo eso está tomado, uno puede vestirse como quiera y no pasa nada, y por suerte se han ganado muchos derechos, pero se ha desnudado de algo más profundo a estas actitudes de rebeldía, que ya no son tan necesarias".

Considera además que ahora "hay una diarrea absoluta de información, y lo que hacen los artistas es de absoluto desecho, dura muy poco y se pasa instantáneamente".

Hari Sama, que admite que siente "nostalgia", justifica el título de la película porque en aquellos años se miraba "a Berlín, a Nueva York o a Londres con mucho anhelo".

"Sentíamos el coraje de vivir en un México con las fronteras muy cerradas, en el que no había público para nuestro trabajo, los artistas no tenían dónde exponer, querían estar en la movida y sentían la necesidad de hablar desde un lenguaje y una estética que no era acorde a lo que allí se consideraba valioso entonces".

De aquel grupo que conoció, "muchos murieron, en una época muy dura", y por ejemplo su mejor amigo de la época "murió de sida muy joven a principios de los 90".

La película se estrenará en junio en España, antes que en México, donde está previsto el estreno a finales de año en el Festival de Morelia, ha avanzado el director.