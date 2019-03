"Uno tiene que hacer lo que pueda pero siempre con amor"

"El mensaje del filme y las sensaciones que transmite la hacen merecedora de estar allí", asegura el realizador, que en esta entrevista nos cuenta el germen del proyecto y cómo ha resultado la lucha para levantarlo

Pablo Lavado se presenta como millennial, transmite serenidad y nerviosismo al mismo tiempo, no para de sonreír desde que se ha sentado a hacer la entrevista. Agradece a su productor Chico García su apoyo incondicional en el filme Al óleo. Sus referentes han sido Verano del 93, Call me by your name y Mujeres al borde de un ataque de nervios, aunque confiesa que ha crecido más cerca del televisor que de la gran pantalla. Hace un año no existía ni la idea del film y ahora presenta su opera prima con solo veintitrés años en el Festival de Málaga. .

¿Cómo se convierte en director de cine?

Yo empecé a estudiar Arte Dramático pero ya en primero de carrera me di cuenta de que no era lo mío. No me gustaba actuar. Fui de rodaje en rodaje haciendo un poco de todo: desde servir agua a los técnicos, hasta barrer y trabajar en producción, un chico para todo. Ese bagaje me ayudó a convertirme en director, además de todo lo que aprendí estudiando actuación.

Al óleo se presenta como una película de contrastes entre el presente y el pasado, lo nuevo y lo viejo, el campo y la ciudad. La idea de la resistencia al cambio subyace en la película ¿de dónde viene ese interés?

Todo surge desde que comienzo en la universidad. Allí empiezo a sentir emociones dispares y se presenta una realidad asumible para mí como joven pero difícil para mi familia: conozco a gente nueva, el feminismo, mi homosexualidad y lo claro que empezaba a entender algunas cosas. Todo eso ha sido el germen de Al óleo. La película habla de cómo hay que entender a todas esas personas que aceptan el cambio a otro nivel del nuestro. Mis padres fueron poco a poco y eso era lo que realmente me interesaba contar. Focalizar a todos esos personajes que quieren lo mejor para nosotros pero que en ocasiones se nos muestran reacios a mirar las cosas desde otro prisma. Es natural.

La película está rodada en Casarabonela en pleno mes de agosto ¿por qué eligió este bello pueblo malagueño?

Mi madre es de Casarabonela y siempre quiso pintar y estudiar Bellas Artes, pero pronto se tuvo que poner a trabajar y dejó los estudios. Al óleo nace de cómo habría sido la vida de mi madre si hubiera nacido hoy en día.

Está en las Sección Oficial Fuera de Concurso-Málaga Premiere junto a obras como A pesar de todo (Netflix), Cuéntame como pasó (TVE), Gigantes (Movistar), Instinto (con Mario Casas), y el documental de Wismichu, entre otros. ¿Cómo se siente entre tanta estrella?

Hace un año la película no existía pero se ha hecho muy rápido. El guión se terminó dos semanas antes de rodar la cinta y el presupuesto estuvo tres días antes de empezar el rodaje. Hay que hacer lo que puedas, con lo que tengas y donde estés pero con amor, siempre con amor. Claro que nuestro presupuesto no puede ser comparable con otras obras pero eso no importa. Tengo 23 años y he tenido mucha suerte al levantar el proyecto, pero creo que el mensaje del filme y las sensaciones que transmite la hacen merecedora de estar allí.

Por cierto, ¿por qué se titula Al óleo?

Fue idea de mi madre cuando le expliqué la película. Una chica de ciudad en el campo enfrentándose junto a otros a la realidad y sus diferencias, rodeada de olivos, pues al óleo, así lo dijo.

¿Qué espera del primer pase de la película?

Quiero conmover a la gente. Si salen de la sala pensando en lo que han visto, yo ya sería feliz.