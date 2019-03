"La gente se lo tiene que pasar bien en el cine y más en estos tiempos"

Su último trabajo, Este amor no es de este planeta, se presenta en esta edición del Festival de Málaga fuera de concurso, con la intención de convertirse en una de las comedias románticas de la temporada en nuestro país

Este amor es de otro planeta es el segundo de los estrenos made in Málaga de la Sección Oficial Fuera de Concurso Málaga Premiere, un escaparate de producciones interesantes, tanto cinematográficas como televisivas.

¿Qué le despertó la curiosidad de esta comedia romántica?

El guión me gustó mucho; además, el género me parecía un reto porque he hecho anteriormente comedia pero no de esta manera, en un largo y como protagonista. Y la película tiene un calado muy especial que se percibía ya en el guión.

¿Cómo se prepara Elena Martínez para interpretar un papel así?

Intentas encontrar referencias de otras comedias pero sin dejarte influenciar, pero, sobre todo, lo más importante ha sido la creación del personaje de Natalia de la mano del director Daniel Diosdado. Entre la visión del director y la mía propia coincidimos en crear un personaje que fuera acorde con lo que se quería contar. Eso ha sido fructífero.

Tuvo que ser divertido trabajar con el polifacético Kaco Forns (monologuista, guionista y actor).

Kaco es genial. He de confesar que para mí fue una sorpresa. Rompimos el hielo muy pronto. Encajamos desde el primer día y eso que las primeras escenas que tuvimos fueron las más comprometidas. Yo repetiría con él [entre risas].

¿Qué esperáis de Este amor no es de este planeta?

Fue algo que se habló desde el principio con el director Daniel y el productor Ezequiel Montes: la película debía tener un regusto final positivo. La gente se lo tiene que pasar bien y más en los tiempos en los que vivimos. Y esto es una comedia romántica con todo lo que ello implica. En Este amor no es de otro planeta planea siempre la idea del respeto mutuo por los demás, sea lo que sea.

@EduLenguaVerde