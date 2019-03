Pildoritas festivaleras... (II)

1. Cabalgando por la alfombra roja

Que sí, que no es cuestión de ponerse en plan exquisito y purista, que también pueden pisar la alfombra roja de un festival de cine señores y señoras que pululan por los, digamos, alrededores de la cosa cinematográfica, pero, vamos a ver, ¿quién de la organización del Festival de Málaga tuvo la descacharrante idea de invitar a Álvaro Muñoz-Escassi al paseíllo inaugural del certamen?



2. Primera baja en el cine español

Primera jornada completa del Festival de Málaga y ya hay una baja en la nómina de intérpretes «por una leve indisposición». Ay.



3. Wismichu: un trolleo masivo

No podía ser de otra manera: el estreno de Vosotros sois mi película, el documental de Carlo Padial sobre el trolleo de Wismichu en el Festival de Sitges con su Bocadillo, ha sido el pase de prensa con público más concurrido de la historia del certamen. Para que luego digan que a la gente no le interesan los documentales.

4. Zoom a una cara

Por cierto, si tienen acceso a la grabación de la rueda de prensa del equipo de la película del youtuber les aconsejo que pasen de lo que dicen Wismichu, Padial y cía y se fijen en la cara de Fernando Méndez-Leite, moderador de estas presentaciones. Es el remake patrio de aquel icónico gif en el que un lento zoom se acercaba a la cara de Ben Affleck mientras Henry Cavill parloteaba sobre Batman vs Superman.



Rhodes, con Canco Rodríguez.

«Málaga se siente como el primer día de verano. Todos los días. Todo el dia. Es alimento para el alma», tuiteó antes de ayer el pianista británico James Rhodes y, a este paso, más español que los españoles. Después siguió compartiendo con sus seguidores en las redes sociales unos cuantos vídeos de sus paseos por la ciudad, alabando el clima, etc. Y se pasó media mañana tomando el sol en la terraza del Málaga Palacio con la compañía de una Coca-Cola, mientras a su alrededor decenas de periodistas, actores y actrices hacían lo que han venido a hacer. Señores del Patronato de Turismo, fíchenle.

6. Periodistas en buena forma

Nos encontramos a Cristina Teva, de Canal +, subiendo por las escaleras del Málaga Palacio para llegar a su terraza. La periodista le tiene pánico a los ascensores desde que hace unos años sufrió una acongojante peripecia en un trayecto up and down. El hotel tiene 15 pisos.



7. Muy fino lo de Mario Casas pero...

Elegante imagen promocional de 'Instinto'.

8. ¿Dónde estás, Miguel Ángel?

Segundo día del Festival de Málaga y por aquí no ha aparecido Miguel Ángel Muñoz. No puede ser. Algo extraño ocurre. Además, lleva dos días sin tuitear y lo último que puso fue algo de que estaba de viaje en Somalia. Esto huele raro, huele mal. Por favor, aparécete en la alfombra roja.