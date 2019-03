"Es como surrealista que las mujeres tengamos que luchar por la igualdad"

Nunca es fácil armar una entrevista a tres voces. Y mucho menos si además la cita es con tres de las actrices más cotizadas de nuestro cine. Blanca Suárez, Amaia Salamanca y Macarena García –el póquer interpretativo de la película A pesar de todo lo completa la malagueña Belén Cuesta, que se ausentó por motivos médicos– hablaron ayer con La Opinión sobre esta producción de Netflix dirigida por Gabriela Tagliviani y que ayer ofreció en el Festival de Málaga su primer y único paso por la pantalla grande. A pesar de todo se podrá ver en la plataforma online a partir del próximo 3 de mayo.

¿Creen que el cine necesita más miradas de mujeres como las que ofrece esta cinta?

Blanca Suárez: Creo que ha de haber espacio en el mundo del cine y en todos los ámbitos para la visión del hombre y de la mujer. Ahora sí que se está dando, aunque no lo suficiente, el espacio que merece la visión y el trabajo de la mujer.

Amaia Salamanca: Sí, claro. Es importante que se le dé visibilidad a las historias de mujeres y oportunidades para dirigir y producir, como ocurre en esta película.

Macarena García: Creo que en todos los aspectos, pero en el mundo del cine hay datos que verifican cómo la mujer ha tenido siempre un papel muy pequeñito, mucho menor que el hombre, tanto delante como detrás de las cámaras. Y creo que se está hablando mucho de ello y la situación está empezando a cambia. Estamos en un importante momento de cambio.

¿Qué les dirían a los que opinan que Netflix y las plataformas online acabarán con los cines?

[B. Suárez]: Es evidente que hay un cambio. Y habría que ver qué tipo de vida llevamos ahora, cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado la forma de ver ficción, cómo estamos adecuando la ficción a nuestro ritmo de vida... Creo que estas plataformas eran muy necesarias. Al menos para mí y para mi ritmo de vida. Ojalá no desaparezcan jamás las salas de cine ni las películas que se proyectan en las salas. Pero creo que tiene que haber todo tipo de ficción, como la que estamos presentando hoy, que va directamente a una plataforma. Y no creo que desmerezca nada una película que se va a ver en una plataforma a otra que se va a ver en los cines.

[A. Salamanca]: Como consumidora quiero tener la capacidad de elegir. Tendré momentos en los que quiera disfrutar de una película en el cine y otros en los que me apetezca ver una serie en el iPad en el AVE. Y como actrices, gracias a estas plataformas nuestro trabajo va a ser visto en muchas más partes del mundo. Te van a ver en 190 países. Y también es positivo para que tu trabajo llegue a más gente.

[M. García]: Yo creo que todo suma y que pueden convivir perfectamente. Soy muy fiel a ir a las salas de cine a ver una película, me parece que ese momento de reunirte en una sala con gente que no conoces tiene mucha magia. Además, verlo en pantalla grande implica una atención especial. Creo que el cine no se va a perder, pero también que es necesario y maravilloso que aparezcan estas plataformas.

Según la RAE, feminismo es el «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre». ¿Cómo es que hay gente incapaz de entender este enunciado tan simple?

[M. García]: Creo que hay gente que no le ha prestado demasiada atención y que no lo ha querido ver. Pero sí que es verdad que hay mucho desconocimiento, porque no creo que haya nadie que no quiera la igualdad entre el hombres y mujeres.

[A. Salamanca]: Hay desconocimiento de la palabra. Se cree que es lo opuesto al machismo y no es así. Por eso creo que la gente desconoce el significado de la palabra. Por la definición, por supuesto que todas las mujeres deberían ser feministas, ya que habla de igualdad.

[B. Suárez]: Es como surrealista que tengamos que luchar por la igualdad. Claro que todos somos iguales. Mis padres me educaron en que eso era de cajón. En mi cabeza no me cabe que alguien no pueda pensar así. Pero, obviamente, esa gente existe.