¿Subtítulos?

«Bis a Bis»

Para que ningún español se quede sin su biznaga

«Contamos historias de aquí»

Publicidad sin sentido

El tuit del día

Profesionales de la gestión de las redes sociales

Me cuentan que en la rueda de prensa de Antes de la quema una periodista de más arriba de Despeñaperros sugirió que enporque el acento gaditano de los protagonistas a veces lleva a momentos ininteligibles. Al parecer, era una broma, algo gracioso. ¡A ver, que los andaluces nos hemos pasado décadas intentando entender ay ay no nos hemos quejado jamás!No les destripo nada si les cuento que en la película deinterpreta a una presidiaria... otra vez. Vis a vis... ¡Bis a bis! Por cierto, está cumbre en la película.Ayer fue el segundo día y medio del festival y ya hemos dado cinco premios: Biznaga acomo embajador de Málaga, Biznaga del Paraíso a, Premio Mejor Película Internacional No Iberoamericana (estos tres en la gala inaugural: ¿conocen otro festival que dé premios en su primera noche?) Málaga Talent-La Opinión de Málaga a, Premio Málaga a.. ¡Cómo no van a querer venir encantados los del cine!En la serie Instintointerpreta a un joven empresario de éxito, millonario y asocial que sufre constantes ataques de ansiedad y practica bondage (y, añado yo, también body pump y cosas de ése porque, hijo, qué tableta de chocolate). Vaya, me suena de algo, ¿y a ustedes? Debe de ser una coincidencia, pienso para mis adentros mientras paseo por lay veo un cartel de no sé cuál grupo de comunicación en el que asegura «contamos historias de aquí». Y de allí también, me temo...Por cierto, para los interesados e interesadas que me preguntan: sí, en Instinto sale aparataje masculino. Por cierto, dirige la serie Roger Gual, el hombre que trajo una de las cintas icónicas de la historia del Festival de Málaga, Smoking Room.Realmente sigo sin entender qué es, en qué consiste esaque han instalado los deen la Plaza de la Constitución.La guionista y directora malagueña): «Claro que sí! Guionistas en las ruedas de prensa! Eseahí!». Traducimos: está encantada con que Javier Jáuregui, autor del libreto de Antes de la quema, fuera invitado a la mesa habitualmente poblada por directores, productores y actores desde la que atender a los medios en la rueda de prensa. Eso sí, me temo que mucho tuvo que ver en esa invitación el hecho de que Jáuregui sea malagueño. En cualquier caso, muy a favor, que a veces se apunta a estas cosas un intérprete que sale 20 segundos pero casi nunca se cuenta con un escritor al micrófono.Es curioso ver cómo los actores y actrices han evolucionado en su gestión de las redes sociales: antes sus posts eran mucho más espontáneos, más cotidianos, más personales; ahora, y no hablo necesariamente de los que monetizan a tope su presencia online, parecen proyectarse a sí mismos como marcas, son empresas de sí mismos, bien envueltos, vendibles... Aburridos.